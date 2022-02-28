Мошенники придумали, как заработать на западных санкциях: новая схема обмана

Новый день - новая схема. Аферисты изобрели новый вариант обмана доверчивых россиян.
Мошенники не дремлют и работают "по повестке дня". Теперь злоумышленники уговаривают россиян позаботиться о сбережениях, пока банки не отключили от системы SWIFT. Конечно, на деле оказывается, что уберечь кровно заработанные можно лишь одним путем: перечислив их на подставной счет.
Кому война - кому мать родна.
При этом, перевести деньги на "безопасный" счет предлагают не только, позвонив вкладчику по телефону - такая услуга продвигается и в соцсетях. Об этом сообщает начальник отдела ИБ «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.
Как правило, в период панических настроений подобные аферы срабатывают более успешно, чем в стабильное время. На фоне информации об отключении российских банков от системы SWIFT и при невозможности выполнить операцию по карте, любое абсурдное предложение для ряда доверчивых граждан выглядит не таким уж и абсурдным.
Алексей Дрозд сообщил и о других вариантах обмана: "Еще одна схема — это предложение поучаствовать в сборах денег на разные гуманитарные нужды. Встречался сценарий, когда какая-то фейковая организация заявляла, что переведет по 1 центу за репост новости. В то же время у нее открыт и прием денег. То есть мошенники обогащаются в такой ситуации дважды: они получают деньги и используют доверчивость людей в качестве бесплатной рекламы."
Начальник отдела качества сервиса УБРиР Светлана Цыганкова поясняет: "банковская система России устойчива и санкции никак не влияют на доступ средств и возможность распоряжаться ими самому клиенту." При поступлении подозрительного звонка "необходимо обратиться в банк самостоятельно и всё выяснить."
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и вообще нам жалко тех людей, которые поддавшись вражеской пропаганде накупили долларов по 85 рублей.