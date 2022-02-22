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"Привет, макарошки по 500 рэ!": в соцсетях хоронят российскую валюту

"Привет, макарошки по 500 рэ!": в соцсетях хоронят российскую валюту (14 фото)

Автор:
22 февраля 2022 08:18
Метки: Россия   биржа   обвал рубля   политика   путин   реакция соцсетей   санкции   экономика   
5733
14

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР россияне принялись грустно шутить об ожидаемом обвале рубля.

21 февраля состоялось заседание Совета Безопасности, на котором все участники совещания попросили президента РФ Путина признать независимость территорий ЛНР и ДНР. Спустя время глава России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.


На эти новости финансовый мир отреагировал ожидаемо: падением акций российских компаний. На 22.10 мск акции Сбера на 22.10 мск рухнули на 24%, фактически повторив рекорд 2008 года. Инвесторы ценных бумаг "Роснефти" потеряли более триллиона рублей - акции компании обвалились на 19,8%. Акции "ВТБ" - этот банк наряду со Сбером находится в "черном списке" компаний, которым грозят санкции, схлопнулись на 23%, повторив антирекорд 13-летней давности.


Потеряли в цене и крупнейшие компании России. Лукойл стал дешевле на 13%, потеряв полтриллиона рублей, Газпром - на 19,8% (минус 1,3 триллиона рублей, по данным аналитики финансового издания.



Простые россияне, наученные горьким опытом прошлого, в грустных шутках начали прощаться с национальной валютой, устроив "похороны рубля по 75".


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Конечно, все по-разному оценивают перспективу рубля, но, в целом, судя по историческому опыту, завидной ее не назовешь.


А обращение ВВП к народу назвали "самой дорогой лекцией по истории".

Кстати, к закрытию торгов на Московской Бирже индексы подросли, но "диванные аналитики" назвали это эффектом "отскока дохлой кошки". Хотя кто-то подсуетился и прикупил акций по минимальной цене.


Россиян, конечно же, волнует угроза отключения от системы СВИФТ.


А каковы наши перспективы?



Между тем, на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется 1,5 триллиона рублей - заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Но, говорят, что у России достаточно денег для братской помощи. А падение национальной валюты и прочие мелкие неприятности - это сиюминутные мелочи.

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Метки: Россия   биржа   обвал рубля   политика   путин   реакция соцсетей   санкции   экономика   
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
"Простые россияне, наученные горьким опытом прошлого, в грустных шутках начали прощаться с национальной валютой, устроив "похороны рубля по 75"."
Я похоже совсем простой россиянин т.к. средств для вложения куда либо не имею ....
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4k
Слава 9 минут назад
Интересно, и многих простых россиян волнуют курсы акций, Свифт?
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42k
Олег Полчаса назад
продаю сушилку для шароваров! Дорого!
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15
Сергей Вакулов Полчаса назад
судя по названию типа перзидент роисси,все взято из украинских и либеральных помоек.Лица то все знакомые.Не ново.Их очень любят печатать в укрсми
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42k
Олег Полчаса назад
шароварники нагнетают "веселыми картинками" .... если акции крупнейших компаний упали на 24%, то их нужно скупать мгновенно. Ибо через неделю они вырастут на 50%
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4k
Макс73 Полчаса назад
Мне в конце недели надо закупать гречку для собаки. 20 пачек по 800 гр. Вот на меня будут смотреть люди
.
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6k
SuperTroll 38 минут назад
В 2015 году когда курс скакнул в два раза, почти у всех жителей СНГ, были сбережения в валюте. Все побежали менять и покупали по 3 телевизора, по 2 холодильника, машины покупали. А сейчас рубль может и рухнет до 100+/-, только менять уже нечего...
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6k
Конрад Карлович 51 минуту назад
Либерасты и скаклоботы заскакали. Тфу на них. Тфу на них еще раз.
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28k
Notan Blaine 58 минут назад
Как, только отключат газ, курс моментально станет 50 рублей за евро, а может и ниже.
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175
Alex Furlong Notan Blaine 54 минуты назад
Не станет . . .

Brent растет в цене, а Urals (российская нефть) падает - покупать никто не хочет
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175
Alex Furlong 59 минут назад
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1k
Злодей 59 минут назад
Читаю комменты и удивляюсь. Тут собрались походу поклонники Варалмова. Столько либерасни и воя. Дятлы. Типа цены не росли-не росли, стабильные были, а тут всё - признали лднр и цены начнут рост. пипец, дебилы.
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9k
antonium 59 минут назад
Кто тут громче всех орет, что он всех нагнет, победит и санкции вертел. Винтовку в зубы и на фронт. А то только в комментах кукарекать научились. Герои
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7k
Грут Час назад
Русские своих не бросают!
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4k
portroy Час назад
Я уже давно все что оставалось от зарплаты перекладывал в $ так что к вчерашнему дедушкиному обострению был более менее готов)))
К сожалению часть денег вкладывал в рынок, не много но все же, потерял там процентов 25, точно не считал, и часть вложений в иностранных ценных бумагах(они тоже кстати проседают).

Пока все ванильно! Но нет сомнений, что будут санкции и тогда, возможно, наступят серьезные для всех последствия, на всякий случай подумываю забрать сбережения из банка и спрятоать в сейф...

Не пойму только одного, чего все так боятся солдат НАТО? Наши менты, чеченские депутаты и прочая пострашнее будут для народа, ИМХО...
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−3
psihdaltonik Час назад
Ну вот и уйдут все золотовалютные запасы на поддержание курса
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11k
Karelian Час назад
"Инвесторы потеряли", "акции упали", курс рубля обвалился"...
Я вас умоляю, мы, простые россияне, этим "инвесторам" всё компенсируем, причём нас даже и не спросят.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Если после Крыма никто не умер, то здесь-то...
Европа уже рассказала о "точечных санкциях против принявших решение" бгг. Больше истерики.
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534
阿鋒 Час назад
Можно фото макарошек за 500р в студию, пожалуйста?:) импортные итальянские с чёрными соплями осьминога не в счёт :)
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1k
Петр Бирюков Час назад
Готовы за макарошки людей на мясо пустить..Мрази..
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11k
Oleg Час назад
О курсе рубля не думают только те, кто за продуктами ходят в холодильник, не дальше. А то дюже много пригоженских пацреотов.
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35k
Александр 2 часа назад
Да, рублю хана, очередная. Тут к гадалке не ходи. Нужно просто симметрично отвечать научиться на это [мат]. Опустили рубль на торгах - газовый краник медленно закрывается. Ввели санкции - нефть внезапно кончилась и так далее. А пока условия диктуют олигархи, которых, как мы знаем в России нет :-) (Песков вон ни одного не видел, видимо не приглашают его), так и будем сглатывать всю хрень от запада.
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175
Alex Furlong Александр 56 минут назад
Так цена на газ и нефть потому им повышается. . . Чтобы у РФ не покупать
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