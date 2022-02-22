"Привет, макарошки по 500 рэ!": в соцсетях хоронят российскую валюту

21 февраля состоялось заседание Совета Безопасности, на котором все участники совещания попросили президента РФ Путина признать независимость территорий ЛНР и ДНР. Спустя время глава России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

На эти новости финансовый мир отреагировал ожидаемо: падением акций российских компаний. На 22.10 мск акции Сбера на 22.10 мск рухнули на 24%, фактически повторив рекорд 2008 года. Инвесторы ценных бумаг "Роснефти" потеряли более триллиона рублей - акции компании обвалились на 19,8%. Акции "ВТБ" - этот банк наряду со Сбером находится в "черном списке" компаний, которым грозят санкции, схлопнулись на 23%, повторив антирекорд 13-летней давности.

Потеряли в цене и крупнейшие компании России. Лукойл стал дешевле на 13%, потеряв полтриллиона рублей, Газпром - на 19,8% (минус 1,3 триллиона рублей, по данным аналитики финансового издания.

Простые россияне, наученные горьким опытом прошлого, в грустных шутках начали прощаться с национальной валютой, устроив "похороны рубля по 75".