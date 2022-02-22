"Привет, макарошки по 500 рэ!": в соцсетях хоронят российскую валюту

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР россияне принялись грустно шутить об ожидаемом обвале рубля.
21 февраля состоялось заседание Совета Безопасности, на котором все участники совещания попросили президента РФ Путина признать независимость территорий ЛНР и ДНР. Спустя время глава России подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.
На эти новости финансовый мир отреагировал ожидаемо: падением акций российских компаний. На 22.10 мск акции Сбера на 22.10 мск рухнули на 24%, фактически повторив рекорд 2008 года. Инвесторы ценных бумаг "Роснефти" потеряли более триллиона рублей - акции компании обвалились на 19,8%. Акции "ВТБ" - этот банк наряду со Сбером находится в "черном списке" компаний, которым грозят санкции, схлопнулись на 23%, повторив антирекорд 13-летней давности.
Потеряли в цене и крупнейшие компании России. Лукойл стал дешевле на 13%, потеряв полтриллиона рублей, Газпром - на 19,8% (минус 1,3 триллиона рублей, по данным аналитики финансового издания.
Простые россияне, наученные горьким опытом прошлого, в грустных шутках начали прощаться с национальной валютой, устроив "похороны рубля по 75".
"жесть а ведь когда-то доллар стоил всего 300р" (с) мы в будущем— дева-кошка (@chimera_catgrrl) February 21, 2022
Конечно, все по-разному оценивают перспективу рубля, но, в целом, судя по историческому опыту, завидной ее не назовешь.
Судя по новостям, появляется ощущение, что уже через несколько дней моих сбережений в 500 долларов хватит, чтобы до конца закрыть рублевую ипотеку— Самый ворчливый тостер к востоку от Миссиссиппи (@mrGrumpyToaster) February 21, 2022
А обращение ВВП к народу назвали "самой дорогой лекцией по истории".
самая дорогая лекция истории в мире pic.twitter.com/cqJ4bN1muk— Ярослав Конвей (@YaroslavConway) February 21, 2022
Кстати, к закрытию торгов на Московской Бирже индексы подросли, но "диванные аналитики" назвали это эффектом "отскока дохлой кошки". Хотя кто-то подсуетился и прикупил акций по минимальной цене.
Варламов покупает наверно, чтобы потом наварить когда взлетят.— Dimitri (@dmitry_shali) February 21, 2022
Россиян, конечно же, волнует угроза отключения от системы СВИФТ.
А каковы наши перспективы?
Доллар выше 80 рублей, евро выше 90 рублей и это при 100 дол за баррель - экономика в клочья.— ANTONIN MARK AVRELY (@Rouslan5) February 22, 2022
Впереди бешенный рост цен, галопирующая инфляция, обесценение рубля и рост нищеты, и в ширь и в глубь!
Необучаемые и обреченные!
Имеет. Доллар присутствует даже в простейшей еде. Семенной материал, добавки в комбикорма, инкубационное яйцо, упаковочных материал, транспорт и т.д. и т.п. - везде. И намного существенные чем это было у дохлого совка. Так что пристенитесь покрепче.— Васисуалий Лоханкин (@LokhankinV) February 22, 2022
Между тем, на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется 1,5 триллиона рублей - заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Но, говорят, что у России достаточно денег для братской помощи. А падение национальной валюты и прочие мелкие неприятности - это сиюминутные мелочи.
Источник:
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Я похоже совсем простой россиянин т.к. средств для вложения куда либо не имею ....
Brent растет в цене, а Urals (российская нефть) падает - покупать никто не хочет
К сожалению часть денег вкладывал в рынок, не много но все же, потерял там процентов 25, точно не считал, и часть вложений в иностранных ценных бумагах(они тоже кстати проседают).
Пока все ванильно! Но нет сомнений, что будут санкции и тогда, возможно, наступят серьезные для всех последствия, на всякий случай подумываю забрать сбережения из банка и спрятоать в сейф...
Не пойму только одного, чего все так боятся солдат НАТО? Наши менты, чеченские депутаты и прочая пострашнее будут для народа, ИМХО...
Я вас умоляю, мы, простые россияне, этим "инвесторам" всё компенсируем, причём нас даже и не спросят.
Европа уже рассказала о "точечных санкциях против принявших решение" бгг. Больше истерики.
А насчет нефтянки, я сам в СНГ несколько лет отработал, отец у меня там более 25 отработал с 70-х годов.