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Болото в живописи

Болото в живописи (16 фото)

Автор:
27 февраля 2022 21:59
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
133
16
"Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности." (Толстой А.К., "Князь Серебряный", 1862 г.)
Эту фразу отлично характеризуют картины наших русских художников, которые остались неравнодушны к этой теме и даже увидели в ней своеобразную привлекательность.
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
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3  комментария
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1k
No pasaran 2 часа назад
Интересная тема. Спасибо.
От многих работ прямо "веет" землёй и торфом.
Кстати, Беркос Михаил Андреевич в википедии числится украинским художником.

Интересно, знал ли он сам об этом, родившись в Одессе в 1861 году.
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31k
Мойша 2 часа назад
А где Константин Васильев?
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43k
Максим Т. 2 часа назад
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