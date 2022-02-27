Болото в живописи

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"Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности." (Толстой А.К., "Князь Серебряный", 1862 г.)
Эту фразу отлично характеризуют картины наших русских художников, которые остались неравнодушны к этой теме и даже увидели в ней своеобразную привлекательность.
Приятного просмотра!
Эту фразу отлично характеризуют картины наших русских художников, которые остались неравнодушны к этой теме и даже увидели в ней своеобразную привлекательность.
Приятного просмотра!
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От многих работ прямо "веет" землёй и торфом.
Кстати, Беркос Михаил Андреевич в википедии числится украинским художником.
Интересно, знал ли он сам об этом, родившись в Одессе в 1861 году.