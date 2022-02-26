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Умеют же делать правильные телешоу в Бразилии!

Умеют же делать правильные телешоу в Бразилии! (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бразилия   баян   видео   девушки   игра   твистер   фото   шоу   
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В перечень олимпийских игр включить немедленно!

Как жаль, что наше телевидение в основном перенимает опыт только американских телепередач.

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Метки: Бразилия   баян   видео   девушки   игра   твистер   фото   шоу   
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3  комментария
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5k
Ыукп 17 минут назад
Вопрос следующий, сколько мужиков хотят поучаствовать в этой команде??
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6k
citrus1 51 секунду назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
uutb 10 минут назад
Вот тут, действительно хороший тамада! Да и конкурс интересный!
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