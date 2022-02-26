Умеют же делать правильные телешоу в Бразилии!

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В перечень олимпийских игр включить немедленно!
Как жаль, что наше телевидение в основном перенимает опыт только американских телепередач.
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