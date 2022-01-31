Позитивное видео от бразильских грумеров

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Когда человек на своем месте, это сразу видно. А когда еще и получает удовольствие от своей работы — это просто идеально.
Как люди представляют работу грумера? Ну, взял и подстриг животное, все дела
Но совсем другое дело, если подходить к процессу с душой!
Видео не постановочное, это нарезка с кадров камеры видеонаблюдения. Видно, что работники искренне любят собачек, а те отвечают им взаимностью!
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