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Позитивное видео от бразильских грумеров

Позитивное видео от бразильских грумеров (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 11:52
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   видео   грумер   животные   позитив   фото   
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Когда человек на своем месте, это сразу видно. А когда еще и получает удовольствие от своей работы — это просто идеально.

Как люди представляют работу грумера? Ну, взял и подстриг животное, все дела


Но совсем другое дело, если подходить к процессу с душой!


Видео не постановочное, это нарезка с кадров камеры видеонаблюдения. Видно, что работники искренне любят собачек, а те отвечают им взаимностью!


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Метки: Бразилия   видео   грумер   животные   позитив   фото   
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5  комментариев
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Vladimir Lysikov 37 минут назад
Это видео ТОЧНО из Бразилии?)))
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Мерзавец... 15 минут назад
ГрумКАВО??? Это чё, типа новый вид п.идорасов, типа барберов для жЫвотных?
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