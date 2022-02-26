8 неожиданных товаров, которые производят известные бренды

Однако многие известные компании расширяются с помощью проектов на стороне и порой выпускают продукт кардинально иной сферы применения. Потребители же при этом, наткнувшись на такой товар, всегда удивляются, ведь он, казалось бы, не имеет ничего общего с популярным брендом. Расскажем о нескольких любопытных примерах.

Lamborghini

В современном мире каждому известно, что Lamborghini — это марка гоночных авто. Однако изначально Ферруччо Ламборгини занимался изготовлением тракторов, а также систем отопления и кондиционирования. И лишь после загорелся идеей создания суперкара.