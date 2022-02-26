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8 неожиданных товаров, которые производят известные бренды

8 неожиданных товаров, которые производят известные бренды (9 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: бренд   интересно   производства   товар   факты   фото   
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Для систематизации различных продуктов торговые организации придумали маркировку. В результате при упоминании о каком-либо бренде покупатель сразу ассоциирует его с определенным предметом.

Однако многие известные компании расширяются с помощью проектов на стороне и порой выпускают продукт кардинально иной сферы применения. Потребители же при этом, наткнувшись на такой товар, всегда удивляются, ведь он, казалось бы, не имеет ничего общего с популярным брендом. Расскажем о нескольких любопытных примерах.


Lamborghini

В современном мире каждому известно, что Lamborghini — это марка гоночных авто. Однако изначально Ферруччо Ламборгини занимался изготовлением тракторов, а также систем отопления и кондиционирования. И лишь после загорелся идеей создания суперкара.

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Cosmopolitan

Создатели популярного периодического издания одно время выпускали также фирменные йогурты. Товар был на полках магазинов в 90-х годах 20 века, но быстро исчез из оборота из-за низких продаж.

Michelin

Известный во всем мире производитель шин для различного транспорта может также гордиться своим красным гидом под одноименным названием. С конца 20 века издание составляет рейтинг высококлассных ресторанов Европы и имеет признанный авторитет у всех шеф-поваров.

Peugeot

Не все поклонники данной марки авто в курсе, что фирма начала выпуск мельниц для специй и соли еще в 1840 году, иными словами, ещё раньше машин. Таким образом, французская фирма много лет гордится своей надежностью не только в сфере автомобильного транспорта.

Zippo

Производство зажигалок в какой-то момент подтолкнуло компанию к выпуску своего особого парфюма с индивидуальным дизайном. Волшебные ароматы нашли свой отклик у мужчин и женщин.

Guinness

Пожалуй, эту компанию можно назвать самым ярким примером многогранности. Выпуская известную марку пива, она параллельно основала ту самую «Книгу рекордов» в 1955 году. Только через 50 лет фирма продала все права на популярное издание.

Volkswagen

Успешный автопроизводитель еще с 1973 года производит собственную марку сосисок Volkswagen currywurst. Продажа вкуснейших колбасных изделий идет полным ходом и сейчас. Сосиски имеют шутливое название, которое звучит как «Оригинальная деталь Volkswagen», и номера, как у деталей.

Samsung

Экскаватор, созданный дочерним предприятием Samsung, не имеет ничего общего со смартфонами и телевизорами, но является не менее популярным среди специальной техники. А вам встречались какие-то из этих примеров?


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Метки: бренд   интересно   производства   товар   факты   фото   
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1  комментарий
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Минчанин 43 минуты назад
Комментарий к фото
... и стоит как та же деталь)
Фольксваген, по крайней мере, у нас давно перестал быть "народным автомобилем".
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