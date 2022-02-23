Автобус, который мог заменить аэропорт

Рассказываю о концепте удивительного автобуса — Ikarus 695.01, который создавался для идеального мира — того, что так и не наступил.
1. Такой автобус ездил по обычным улицам
На дворе 1983 год. Авиасообщение между республиками Советского Союза и другими странами соцлагеря растёт, а региональная авиация набирает обороты. Опасность террористической угрозы невысока: в таких условиях внутренние рейсы можно отправлять практически без жёстких проверок, как междугородний автобус. А значит, у пассажиров нет острой необходимости посещать терминалы аэропорта.
С такими вводными в конце 1970-х был инициирован проект PALT (Passengers And Luggage Together — «Пассажиры и багаж вместе»), предусматривающий выпуск серии автобусов, которые бы доставляли группы туристов из отелей прямиком к самолёту. Конечно, какие-то проверки путешественникам всё равно пришлось бы проходить, но в условиях всеобщего доверия они были бы формальными, а проводить их можно было бы прямо в холле отеля.
Линейка PALT, созданная Ikarus, автомобильным институтом AUTÓKUT и Чепельским автомобильным заводом, насчитывала по меньшей мере шесть уникальных автобусов, но именно Ikarus 695.01 был самым ярким в этой группе. Поскольку проект был перспективным и пилотным, машины тестировали в условиях реальной жизни и какое-то время они попадались на улицах Будапешта.
2. У Икаруса был встроенный телескопический трап
Задача: сделать так, чтобы условная группа туристов зашла в автобус рядом с отелем, а вышла из него прямиком в самолёт. Вопрос: как этого добиться? Как вариант можно приподнять кузов автобуса над землёй, но это решение сложное, небезопасное и не слишком элегантное.
Куда логичнее оснастить автобус телескопическим трапом! Причём крытым. Он располагался на втором этаже автобуса, отнимая часть пассажирского отсека (рассчитанного на 110 человек), и мог подниматься на высоту большинства пассажирских самолётов СССР того времени.
Была, правда, и загвоздка: чтобы состыковаться с самолётом, Ikarus должен был подъезжать к его двери строго под углом 90 градусов, чтобы соединение было герметичным, а пассажиры не попали бы под возможный дождь.
3. В багажном отсеке Икаруса были выезжающие боксы
Интерес представляет и организация «первого этажа» Икаруса: тут нашлось место лишь для вынесенной вперёд кабины водителя, а также багажного отсека. Точнее, очень большого багажного отсека — ведь он должен вмещать чемоданы сотни пассажиров! Чтобы водителю не пришлось тратить время и силы на загрузку и выгрузку такого количества сумок, Ikarus 695.01 снабдили выезжающими полками — так чемоданы быстрее попадали в автобус и быстрее из него выгружались. Вот что такое настоящая забота!
4. Он был юрким
Ikarus 695.01 — сочленённый автобус. И в этом заключалось его основное преимущество перед аналогами: несмотря на 18 метров длины (и четыре метра высоты), 695.01 гораздо проще находил те самые 90 градусов относительно самолёта. Этому способствовала не только «гармошка», но и поворотная задняя ось.
А вот двигатель у автобуса был таким же, как у большинства Икарусов того времени, — турбированный RABA-MAN D2356 HM6U. Говорят, что с ним исполинский Ikarus 695.01 мог разгоняться до 90 километров в час!
5. Проект оказался отчасти виновным в распаде Ikarus
Хотя проект PALT преследовал исключительно благородные цели, несложно догадаться, почему им никто особо не заинтересовался. Главной причиной стала исключительная нишевость машины: как часто группы туристов селятся в одном отеле и затем вылетают одним и тем же рейсом, который ещё и не требует дополнительных проверок и мер безопасности? Получается, что Ikarus 695.01 построили для идеального мира, который так и не случился.
Прототип демонстрировали администрациям разных аэропортов, но те воротили от него носы: слишком дорого и сложно. Позже автобус показали на выставке в Москве, проходившей в 1985 году. Несмотря на живой интерес публики, PALT в полноценную эксплуатацию так и не поступил. В итоге после Москвы автобус отправился на родину, где ещё какое-то время участвовал в испытаниях, а затем отправился на вечный прикол.
Учитывая масштаб программы PALT, положение Ikarus после фактического провала стало откровенно незавидным. И в 1991 году компания распадётся на две части. Но это уже другая история. А о тех временах будут напоминать лишь сохранившиеся до наших дней автобусы 200-й серии, а также остовы прототипов PALT. Фото выше было сделано в 2020 году, на нём — Ikarus 695.02, который от 695.01 отличался только дополнительной дверью в задней части.
P.S. Он не был первым в своём роде
Удивительно, но идея подобного шаттла не была оригинальной. Впервые похожие идеи обкатывали на Neoplan N980 Galaxy Lounge 1981 года, судьба которого тоже оказалась незавидной. Правда, у Неоплана и амбиций было поменьше: он должен был доставлять людей лишь от терминала до самолёта и назад, без выездов на дороги общего пользования.
Знали о таком Икарусе?
Источник:
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