Возврат товара в магазин

Покупатель в течение 14 дней с момента покупки имеет право вернуть товар продавцу. Если претензий к качеству вещи нет, но она не подошла по цвету, фасону и т.п., вернуть ее можно, только если она имеет товарный вид и все необходимые ярлыки и пломбы.

При возврате товара надлежащего качества, не входящего в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55, действует следующее правило.

Обратите внимание!

Продавец может отказать в возврате, предложив выбрать иной подобный товар. Но данное ограничение достаточно легко обойти, просто сославшись на то, что необходимой покупателю вещи в наличии нет. Следовательно, продавец обязан будет вернуть денежные средства.

Если вещь оказалась некачественной, гражданин может потребовать:

замены на товар этой же марки (этих же модели и артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного и безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

возврата уплаченной суммы.

Товары, перечисленные в Постановлении №55 можно поменять, только если есть претензии к их качеству.

Замена некачественного товара возможна до конца гарантийного срока, по умолчанию он составляет два года.



Порядок возврата

Если посетитель, купивший товар, хочет его вернуть, необходимо произвести следующие действия:

вернуться в магазин (по возможности с чеком и упаковкой) и устно сообщить продавцу о своем желании;

если вам не идут навстречу, следует написать письменное заявление на имя директора магазина и изложить требование о возврате товара; Читайте также Действителен ли товарный чек без кассового документа?

если и это не помогло, нужно написать официальную претензию.

Крайний вариант — обращение в суд. Также покупатель может заявить о нарушении его прав в Роспотребнадзор.

В интернет-магазин

По своей сути покупка товара в интернет-магазине является приобретением дистанционным способом. Отношения регулируются теми же нормативно-правовыми актами.

Дистанционный способ заключается в том, что покупатель не имеет возможности осмотреть вещь в момент приобретения. При выборе он руководствуется лишь ее текстовым и графическим описанием, которое может содержаться как в каталогах, буклетах, журналах, так и в сети интернет на сайте магазина.

Во всем остальном подобный способ покупки ничем не отличается от обычного, а следовательно, у гражданина есть все возможности защитить свои права в соответствии с законодательством.

Обратите внимание!

Потребитель может отказаться от покупки в любое время до того, как получит заказанную вещь, и в течение семи дней после этого. Если продавец в момент передачи заказа не предоставил подробную информацию о нем, то срок возврата увеличивается до трех месяцев.

Вернуть товар можно, если соблюдены следующие условия:

сохранен товарный вид;

сохранены все заводские ярлыки пломбы;

есть подтверждения покупки.

Документы

При возврате покупателю не обязательно иметь чек либо иной документ, который подтверждает приобретение вещи. Отсутствие технической документации, коробки или иной упаковки также не является препятствием. Однако вам в любом случае потребуется паспорт.

Если вы не сохранили чек, можете ссылаться на показания свидетелей и видео с камер наблюдения, установленных в торговой точке.

Претензия

Содержание претензии, которая подается в магазин при возврате товара, законодательством РФ не регламентируется. Как правило, в ней указывается следующая информация:

наименование магазина;

данные покупателя (фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона);

требование о возврате товара, а также описание причин, по которым необходимо произвести его возврат;

документы, которые подтверждают приобретение вещи.

Подача претензии в случае отказа в ее удовлетворении продавцом в будущем даст потребителю возможность взыскать штраф в размере 50% от цены покупки. Если претензия подана не будет, и покупатель обратится сразу в суд, данный штраф взыскать будет нельзя.