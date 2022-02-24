Зубастые США против клыкастой России: что там у нас и у них

Зубы даются человеку дважды в жизни и в торой раз за них придется заплатить. И много. Рассмотрим что делается в сфере стоматологии в США и в России
У жителей США, в большинстве своем, есть медицинская страховка, которая обычно не покрывает услуги дантиста. Для них придуманы отдельные страховые планы, которые стоят ощутимых денег ($40-150 в месяц), но в любом случае дешевле, чем масштабное лечение.
Такие планы приобретаю те у кого есть, к примеру
· плохая наследственность по части зубов;
· опыт по части протезирования;
· появление периодических мелких воспалений десен или других дискомфортных ощущений в полости рта;
· наличие брекетов, в том числе в прошлом.
Перечислим государственные страховые планы:
CHIP – общая страховка со включенной стоматологией для детей до 19 лет;
Medicare – вариант для пожилых, а также людей с определенными заболеваниями;
Medicaid – программа для малоимущих, условия ее приобретения в каждом штате свои.
Основными направлениями американской стоматологии являются такие подвиды, как терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия, пародонтология, имплантация. Интересно, что стоматологи в США разделяются по узким специальностям. Импланты ставит один, коронки сверху на них — другой, и т. д.
Большинство дантистов в США – это частная практика. Около 80% стоматологов, обычно, начинают свой бизнес сразу получения лицензии. Зачастую в таком кабинете есть один врач, два ассистента, один-два гигиениста и два-три администратора. Однако в Америке имеются сети, такие как InterDent, ClearChoice и другие, объединяющие десятки и даже сотни клиник.
Отметим, что стоматология в США, хотя и качественная, но очень дорогая и не всегда бывает доступна отдельным категориям граждан. Очень многие граждане США ездят в ту же Мексику, где лечение им обойдется в 2, а то и 3 раза дешевле.
В США придется заплатить около 40-60 долларов за консультацию (цена колеблется от штата и города – чем крупнее город, тем дороже).
Приведём примерный прейскурант цен:
Цена имплантата — от 3000 долларов.
Пломба — 200-400 долларов, но если услуга делается с каналами, то выйдет ещё раза в 2-3 дороже.
Чистка — около 500 долларов.
Удаление зуба — от 100 долларов.
Представители медицинской касты в США традиционно являются самыми высокооплачиваемыми специалистами. Средний годовой доход дантистов составляет порядка 140 000 долларов, это примерно 80 долларов в час.
Градация зарплат также зависит от штата. меньше всего дантисту удастся заработать в Юте и Монтане — около 115 000 долларов. Самые высокие доходы в штате Нью-Гемпшир (222 000 долларов), на втором месте — Айова (202 000 долларов).
Стоматолог очень престижная профессия в США, даже с учетом долгого, сложного и затратного процесса обучения, что с лихвой окупается огромными доходами квалифицированного дантиста в будущем.
Об обучении. Россиянину, желающему получить работу стоматолога в США, следует сперва отучиться в одной из зубоврачебных школ, затем сдать письменные и практические экзамены. Абитуриент, поступающий в зубоврачебную школу, должен иметь статус бакалавра.
Оказывать стоматологические услуги может лицо, которое имеет на руках лицензию (dental license). Чтобы её получить, можно воспользоваться двумя вариантами - окончить стоматологическую школу (US Dental School), получив соответствующую степень — Doctor of medical dentistry (DMD) или Doctor of dental surgery (DDS).
Однако прежде, чем поступить в стоматологическую школу, сначала надо получить степень бакалавриата. Желательно, чтобы бакалаврская специальность была связана с медициной и, в частности, со стоматологией.
После поступления в стоматологическую школу, необходимо учиться в течение 3 лет и по окончании обучения сдать экзамен (WREB или NERB), затем получить лицензию штата, в котором планируете работать.
Еще один вариант — поступить сразу на специализацию (ортопедия, периодонтология). Здесь есть как свои плюсы (например, меньшая продолжительность обучения), так и минусы (не во всяком учебном заведении можно пройти подобную программу). Главный же недостаток — заранее узкая специализация, будущая практика будет проходить только по одной специальности.
Обучение стоит 200 – 300 тысяч долларов за весь период учёбы. Есть возможность получения гранта. При наличии у вас диплома из другой страны, включая Россию, практику начать вы не сможете, но возможно поступить на старшие курсы Dental School. Обычно позволяется пропустить первые два года обучения (следовательно, останется отучиться всего один или два года).
Отметим, что на территории штатов помимо частных работают государственные и бесплатные клиники. За один визит берут около $15-20 – в это входят обследования, чистка, лечение и все остальное. Здесь вас тоже обслужат по первому разряду, но часто в таких местах работают молодые специалисты, которые пока не могут или не хотят открывать свой бизнес.
Также есть клиники, работающие на добровольных началах. Там можно вылечиться бесплатно или оставить посильный благотворительный взнос. А еще есть лечение у студентов-дантистов. Туда всегда очередь, поэтому записываться нужно заранее. Здесь вам бесплатно проведут лечение под присмотром опытного стоматолога, однако гарантий, скорее всего не дадут.
Что нужно, чтобы попасть на примем в США:
Найти ближайшую к дому клинику – информация о них можно найти на сайте Бюро здравоохранения;
Принести с собой на прием ID или водительские права, подтверждение места жительства (можно предоставить любые счета, которые приходят на ваш адрес) и копии двух последних чеков с работы.
Для лечения у студентов нужно найти учебное учреждение на сайте Ассоциации стоматологов Америки и заполнить онлайн-форму или подать заявку по телефону.
Также Национальный институт исследований здравоохранения часто проводит клинические исследования. Ту описываются все требования, риски и преимущества участия в каждом отдельном эксперименте, но зато вам сделают зубы за минимальную цену, а то и вовсе бесплатно.
В 2022 году средняя зарплата стоматолога в стране составляет около 56 тысяч рублей, по Москве около 70000-80000 р./1 мес. Это касается специалистов, работающих в поликлинике.
Размер оклада у дантистов, работающих в частных медицинских учреждениях, варьируется от 80000 до 100000 р./месяц. Высококвалифицированные специалисты получают от 100 000 рублей за месяц.
Владельцы частной стоматологической клиники, по совместительству являющиеся практикующими специалистами, могут зарабатывать до 500 000 тыс. руб./1 мес.
Одновременно на рынке труда имеется немало низкооплачиваемых вакансий. Медицинская сестра, работающая в муниципальной организации, получает около 25 000 рублей/1 мес. Столько же платят ассистенту стоматолога.
Кстати, выходцы из стран СНГ предпочитают полечить зубы у себя на родине. К примеру, в России стоматология в разы дешевле, чем в США: примерно в 3-4 раза. Качество работ российских стоматологов считается чуть ниже, чем американских. Интересный момент – американские стоматологи предпочитают работать с тем, что работает. Т.е. если они имеют какое-то оборудование то будут его использовать до тех пор, пока не сломается. Большинство стоматологов в США – консерваторы. Например, если к американскому стоматологу придет представитель торговой компании и скажет: «Обратите внимание на наше оборудование. Если вы его купите, то будете №1 на рынке!», – это не сработает. Скорее всего, в ответ он услышит следующее: «Это все здорово, но покажите мне примеры коммерчески успешного использования этого оборудования, дайте телефоны коллег, которые уже с ним работали, и тогда я подумаю». Российские стоматологи больше склонны к покупкам современного оборудования, даже если оно на данный момент не нужно.
По мнению стоматологов из России стоматология у нас развивается семимильными шагами. И сегодня новые технологии в стоматологии развиваются с одинаковой скоростью во всем мире, так что сейчас российские клиники работают на уровне международных, но не обгоняют их.
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