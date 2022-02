Зубастые США против клыкастой России: что там у нас и у них

Представители медицинской касты в США традиционно являются самыми высокооплачиваемыми специалистами. Средний годовой доход дантистов составляет порядка 140 000 долларов, это примерно 80 долларов в час.

Градация зарплат также зависит от штата. меньше всего дантисту удастся заработать в Юте и Монтане — около 115 000 долларов. Самые высокие доходы в штате Нью-Гемпшир (222 000 долларов), на втором месте — Айова (202 000 долларов).

Стоматолог очень престижная профессия в США, даже с учетом долгого, сложного и затратного процесса обучения, что с лихвой окупается огромными доходами квалифицированного дантиста в будущем.

Об обучении. Россиянину, желающему получить работу стоматолога в США, следует сперва отучиться в одной из зубоврачебных школ, затем сдать письменные и практические экзамены. Абитуриент, поступающий в зубоврачебную школу, должен иметь статус бакалавра.

Оказывать стоматологические услуги может лицо, которое имеет на руках лицензию (dental license). Чтобы её получить, можно воспользоваться двумя вариантами - окончить стоматологическую школу (US Dental School), получив соответствующую степень — Doctor of medical dentistry (DMD) или Doctor of dental surgery (DDS).

Однако прежде, чем поступить в стоматологическую школу, сначала надо получить степень бакалавриата. Желательно, чтобы бакалаврская специальность была связана с медициной и, в частности, со стоматологией.

После поступления в стоматологическую школу, необходимо учиться в течение 3 лет и по окончании обучения сдать экзамен (WREB или NERB), затем получить лицензию штата, в котором планируете работать.

Еще один вариант — поступить сразу на специализацию (ортопедия, периодонтология). Здесь есть как свои плюсы (например, меньшая продолжительность обучения), так и минусы (не во всяком учебном заведении можно пройти подобную программу). Главный же недостаток — заранее узкая специализация, будущая практика будет проходить только по одной специальности.

Обучение стоит 200 – 300 тысяч долларов за весь период учёбы. Есть возможность получения гранта. При наличии у вас диплома из другой страны, включая Россию, практику начать вы не сможете, но возможно поступить на старшие курсы Dental School. Обычно позволяется пропустить первые два года обучения (следовательно, останется отучиться всего один или два года).