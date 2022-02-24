Зубастые США против клыкастой России: что там у нас и у них

У жителей США, в большинстве своем, есть медицинская страховка, которая обычно не покрывает услуги дантиста. Для них придуманы отдельные страховые планы, которые стоят ощутимых денег ($40-150 в месяц), но в любом случае дешевле, чем масштабное лечение.

Такие планы приобретаю те у кого есть, к примеру

· плохая наследственность по части зубов;

· опыт по части протезирования;

· появление периодических мелких воспалений десен или других дискомфортных ощущений в полости рта;

· наличие брекетов, в том числе в прошлом.

Перечислим государственные страховые планы:

CHIP – общая страховка со включенной стоматологией для детей до 19 лет;

Medicare – вариант для пожилых, а также людей с определенными заболеваниями;

Medicaid – программа для малоимущих, условия ее приобретения в каждом штате свои.

Основными направлениями американской стоматологии являются такие подвиды, как терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия, пародонтология, имплантация. Интересно, что стоматологи в США разделяются по узким специальностям. Импланты ставит один, коронки сверху на них — другой, и т. д.

Большинство дантистов в США – это частная практика. Около 80% стоматологов, обычно, начинают свой бизнес сразу получения лицензии. Зачастую в таком кабинете есть один врач, два ассистента, один-два гигиениста и два-три администратора. Однако в Америке имеются сети, такие как InterDent, ClearChoice и другие, объединяющие десятки и даже сотни клиник.