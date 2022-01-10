25 безумных фактов о войне во Вьетнаме

24. Медики, участвовавшие в войне во Вьетнаме, по сути, сформировали систему неотложной помощи в США. Их подготовка и опыт в этом деле были необходимы, поскольку в 60-х годах оказанием неотложной помощи в основном занимались работники похоронных бюро, у которых не было должной подготовки. Таким образом, у раненых в бою во Вьетнаме было больше шансов выжить, чем у тех, кто попал в автокатастрофу в США.