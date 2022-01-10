25 безумных фактов о войне во Вьетнаме

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Война во Вьетнаме считается едва ли не самой мрачной главой в истории США, и учитывая американскую историю — это настоящее достижение. Вот несколько совершенно безумных фактов о войне во Вьетнаме, которые вы наверняка не знали.
1. Нобл Крейг, потерявший обе ноги и одну руку во время войны во Вьетнаме, после службы стал актером и начал сниматься в фильмах ужасов в роли разных безногих монстров, таких как «Человек-змея» и «Рвотное существо».
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2. Во время войны во Вьетнаме ЦРУ платило шпионам товарами из каталога Sears, потому что те служили в районах с бартерной экономикой и не полагались на наличные.
3. Двое мужчин, протестующих против войны, устроили мятеж на борту американского судна Columbia Eagle и заставили большую часть экипажа корабля сесть в спасательные шлюпки, а остальных — отплыть на корабле в Камбоджу; все ради того, чтобы не допустить отправки груза напалма во Вьетнам. Один из причастных к мятежу отбыл тюремный срок, а второй бесследно исчез.
4. Сигналом к окончательной эвакуации Сайгона послужила композиция «White Christmas», которая прозвучала в эфире радио вооруженных сил.
5. Рядовой первого класса Дэн Баллок был самым молодым военнослужащим США, погибшим в бою во время войны во Вьетнаме. Он подделал свидетельство о рождении и поступил на службу, когда ему было 14 лет, и умер в 15.
6. Для отслеживания перемещений вьетнамских войск ЦРУ использовало сейсмометры, замаскированные под тигриные какашки.
7. В 1953 году президент США Эйзенхауэр назвал доступ Америки к полезным ископаемым (олову, вольфраму) причиной участия в конфликте в Юго-Восточной Азии и войне во Вьетнаме.
8. Американские военные использовали суеверия и притворялись вампирами и призраками, чтобы отпугнуть врагов. Они распространяли страшные гороскопы в Германии, имитировали нападения вампиров на Филиппинах, а во Вьетнаме включали на полную громкость «призрачные» кассеты с жуткой музыкой и голосами. Сработали только вампиры.
9. Вместо ротации целых отрядов армия США заменяла отдельных солдат. Пришедшие на замену новички подвергались жестокому обращению со стороны сослуживцев, что привело к росту психологических травм, из-за которых солдат отстраняли от боя.
10. Отцом-основателем современного Вьетнама является Хо Ши Мин, который возглавил коммунистическую революцию во Вьетнаме против французского колониального господства, а затем выступил против США, хотя давно восхищался американцами и неоднократно обращался к ним за помощью задолго до войны во Вьетнаме.
11. Программа «Феникс» во Вьетнамской войне была совместной кампанией ЦРУ, спецназа США и Южного Вьетнама, направленной на выявление и уничтожение Вьетконга путем инфильтрации, пыток, захвата, допросов и убийств. В ходе кампании они «нейтрализовали» 81 740 человек, подозреваемых в членстве во Вьетконге.
12. США предоставили Лаосу средства и бетон для расширения аэропорта, который мог бы служить базой для американских истребителей во время войны во Вьетнаме. Но поскольку средства и бетон прибыли до того, как стороны подписали контракт, Лаос решил вместо этого построить мемориал солдатам, погибшим во Второй мировой войне.
13. 61% военнослужащих США, убитых во Вьетнаме, были моложе 21 года. Многие из них попали на войну в результате призыва.
14. В 1989 году американский «Закон о возвращении домой» позволил детям, рожденным от американских солдат во Вьетнаме, переехать в США со своими семьями, причем решение выносилось исключительно по внешности ребенка. Закон вызвал неоднозначную реакцию, поскольку он не применялся к детям солдат США в других странах.
15. Ханой Ханна была ведущей на радио Северного Вьетнама во время войны. Ханна транслировала точное местонахождение подразделений армии США и напрямую обращалась к солдатам, пытаясь осудить и запугать американских военных.
16. Во время войны американский флот заложил тысячи морских мин в водах Северного Вьетнама. В августе 1972 года из-за солнечной бури 4000 из них самопроизвольно взорвались всего за несколько недель.
17. В 1969 году в США провели телевизионную лотерею для призывников, в ходе которой из контейнера случайным образом вынимались синие капсулы с датами рождения, которые определяли, кто первым из признанных годными к службе мужчин отправится на войну во Вьетнаме.
18. В 1967 году хиппи пытались с помощью ритуала поднять Пентагон в воздух, чтобы положить конец войне во Вьетнаме.
19. ВМС США сбросили на Северный Вьетнам «туалетную бомбу» под кодовым названием Sani-Flush (американский бренд чистящих средств для унитазов).
20. Рукопожатие «дэп» появилось во время войны во Вьетнаме — так чернокожие солдаты общались друг с другом.
21. В ходе операции «Бэбилифт» в 1975 году из Вьетнама эвакуировали по воздуху 3000 детей-сирот. Позже выяснилось, что у сотен из них были родители или поддельные документы. Один из таких самолетов разбился почти сразу после взлета.
22. Во время войны во Вьетнаме многие американские солдаты, служившие в Японии, дезертировали и бежали в Швецию. Премьер-министр Швеции Пальме был категорически против войны и обещал предоставить дезертирам убежище.
23. У президента Линдона Джонсона на протяжении нескольких десятилетий был роман с Элис Гласс, гуманисткой, которая в итоге разорвала с ним отношения, когда президент усилил военные действия во Вьетнаме.
24. Медики, участвовавшие в войне во Вьетнаме, по сути, сформировали систему неотложной помощи в США. Их подготовка и опыт в этом деле были необходимы, поскольку в 60-х годах оказанием неотложной помощи в основном занимались работники похоронных бюро, у которых не было должной подготовки. Таким образом, у раненых в бою во Вьетнаме было больше шансов выжить, чем у тех, кто попал в автокатастрофу в США.
25. Вьетнам сохранил в целости американское посольство в Сайгоне и вернул его США, когда они вернулись в 1995 году. США сами решили снести его в 1998 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор, в 1953г. США к Вьетнаму никакого отношения не имели. Война во Вьетнаме развивалась с 1955 года до падения Сайгона в 1975 году.
Войну можно разделить на несколько периодов: партизанская война в Южном Вьетнаме (1955 1965), полномасштабное военное вмешательство США (март 1965 1973) и завершающий этап войны (1973 1975).
Что занятно - сегодня США и Вьетнам фактически военно-политические союзники перед лицом Китая. Т.е. Вьетнам гораздо ближе к США чем, например, к России.