Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в пакет с пакетами»

Единогласное одобрение закона было предсказуемым, но вечер перестал быть томным, когда слово взяла сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР). Политик внезапно для присутствующих продемонстрировала "комедийный" талант и продекламировала шутку о новом пакете санкций, который Россия отправит в мусорку.

«Ох, как вчера закудахтали наши оппоненты о нарушении международного права. Как их это начало бесить. Опять превратили обсуждение в притворство, а СМИ-иноагенты снова стебутся над этой ситуацией. И Киев, как садомазохист, опять требует болезненных санкций против России. В их манере хочу ответить, как говорят у нас в России. Против РФ ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах».