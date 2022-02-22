Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в пакет с пакетами»

Домохозяйки шутку оценили (нет).
Совет Федерации вслед за Госдумой единогласным решением ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Луганской и Донецкой народными республиками.
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Единогласное одобрение закона было предсказуемым, но вечер перестал быть томным, когда слово взяла сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР). Политик внезапно для присутствующих продемонстрировала "комедийный" талант и продекламировала шутку о новом пакете санкций, который Россия отправит в мусорку.
«Ох, как вчера закудахтали наши оппоненты о нарушении международного права. Как их это начало бесить. Опять превратили обсуждение в притворство, а СМИ-иноагенты снова стебутся над этой ситуацией. И Киев, как садомазохист, опять требует болезненных санкций против России. В их манере хочу ответить, как говорят у нас в России. Против РФ ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах».
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Впрочем, на заседании Совфеда помимо "стенд-апа" Афанасьевой прозвучали и другие интересные инициативы политиков. Так, сенатор Светлана Горячева призвала изгнать из России западный бизнес, национализировать его недвижимость и прекратить поставки газа и нефти европейским странам.
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А сенатор Александр Карелин назвал законы о признании ЛДНР одними из «самых русских законов в последних десятилетиях нашей жизни»:
В пакет с пакетами Афанасьева предложила сложить санкции от правительства Великобритании и Германии. Первые заморозили активы пяти российских банков ("Промсвязьбанк", банк "Россия", Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк) и ввели персональные санкции против Геннадия Тимченко и братьев Роттенбергов. А в ФРГ остановили сертификацию газопровода "Северный поток - 2". И, очевидно, это только начало.
UPD: Великобритания анонсировала санкции против всех членов Госдумы и Совфеда, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР. А проголосовали, как мы знаем, все.
Сразу видно - смотрит СТС и Уральские Пельмени!— Лесник (@splot74rus) February 22, 2022
"У каждого на кухне есть пакет, в котором лежат б/у пакетики... которые периодически достаются и в них мусор складывается и относится на помойку".
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Над Нарышкиным некоторые глумятся, а у меня возникла мысль, что есть возможность, что он не просто "затупил" а намекнул, но так чтобы все кому нужно подумали в правильном направлении, а остальные сочли за ляп.
Россия признала республики, но при этом Кремль и МИД почему-то вдруг тоже путаются в показаниях или просто не уточняют в каких границах. Не кажется странным? Причём договор о военном сотрудничестве я так понял уже подписан? Интересно что в нем.
Причем вопрос о границе должны, согласно заявлению, решать сами республики.
То есть получается, если на текущей границе станут Российские войска и не дай бог какой прилёт по ним, то это уже может стать и объявлением войны самой России.
При том что Зеля не может контролировать нациков, он сам их боится до усрачки, это всего лишь вопрос времени. И кроме того я не услышал что республики не могут решать этот вопрос самостоятельными военными действиями, при материально-технической помощи разумеется .
То есть если Зеля не метнётся кабанчиком за стол переговоров с теми кого он высмеивал и над кем глумился не желая разговаривать и не будет при этом слёзно умолять о своей готовности добровольно отвести войска и признать республики, причём в старых границах(а это очень маловероятно), то война между нынешней украинской властью и республиками может закончиться где-нибудь на Польских границах.
Очень унизительное положение для Зели и всех майданутых.
Иначе я не вижу причины такого бегства элит и посольств из Киева.
Это про Рим если что))) Но очень похоже на наш "сенат"))
Думаю недолго. Да и предыдущие санкции нам уровень жизни в пару раз снизили и подняли пенсионный возраст... Так что они (власть) сделают все, чтобы санкции стали "общенародными".
Дяде Васи из ЖЭКа это по барабану.