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Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в пакет с пакетами»

Сенатор Совфеда заявила, что Россия убрала новый «пакет санкций в пакет с пакетами» (4 фото + 4 видео)

Автор:
22 февраля 2022 16:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Совфед   видео   заседание   курьёз   политика   санкции   
1887
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Домохозяйки шутку оценили (нет).

Совет Федерации вслед за Госдумой единогласным решением ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Луганской и Донецкой народными республиками.

Единогласное одобрение закона было предсказуемым, но вечер перестал быть томным, когда слово взяла сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР). Политик внезапно для присутствующих продемонстрировала "комедийный" талант и продекламировала шутку о новом пакете санкций, который Россия отправит в мусорку.


«Ох, как вчера закудахтали наши оппоненты о нарушении международного права. Как их это начало бесить. Опять превратили обсуждение в притворство, а СМИ-иноагенты снова стебутся над этой ситуацией. И Киев, как садомазохист, опять требует болезненных санкций против России. В их манере хочу ответить, как говорят у нас в России. Против РФ ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах».

Впрочем, на заседании Совфеда помимо "стенд-апа" Афанасьевой прозвучали и другие интересные инициативы политиков. Так, сенатор Светлана Горячева призвала изгнать из России западный бизнес, национализировать его недвижимость и прекратить поставки газа и нефти европейским странам.

В пакет с пакетами Афанасьева предложила сложить санкции от правительства Великобритании и Германии. Первые заморозили активы пяти российских банков ("Промсвязьбанк", банк "Россия", Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк) и ввели персональные санкции против Геннадия Тимченко и братьев Роттенбергов. А в ФРГ остановили сертификацию газопровода "Северный поток - 2". И, очевидно, это только начало.


UPD: Великобритания анонсировала санкции против всех членов Госдумы и Совфеда, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР. А проголосовали, как мы знаем, все.

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Метки: Совфед   видео   заседание   курьёз   политика   санкции   
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38  комментариев
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13k
aalexey3 Час назад
Зажравшиеся твари... Смешно им, а народ эти санкции на своей шкуре почувствует...
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2k
Дмитрий Маликов 13 минут назад
Я так вижу, по комментариям нытиков, что тут сплошь члены Федерального собрания и сенаторы сидят, против которых санкции ввели. А я как то даже и не сомневаюсь, что уж они то давно перестраховались на этот счёт. Я внимательно слушал и обращение и заявления и услышал что ко всем возможным вариантам санкций также готовились заранее. Не должно быть никакой катастрофы, а хорошо жить нам не дадут в любом случае. Если бы можно было обойтись без такого поворота, то обошлись бы, но мы виноваты одним лишь фактом своего существования.
Над Нарышкиным некоторые глумятся, а у меня возникла мысль, что есть возможность, что он не просто "затупил" а намекнул, но так чтобы все кому нужно подумали в правильном направлении, а остальные сочли за ляп.
Россия признала республики, но при этом Кремль и МИД почему-то вдруг тоже путаются в показаниях или просто не уточняют в каких границах. Не кажется странным? Причём договор о военном сотрудничестве я так понял уже подписан? Интересно что в нем.
Причем вопрос о границе должны, согласно заявлению, решать сами республики.
То есть получается, если на текущей границе станут Российские войска и не дай бог какой прилёт по ним, то это уже может стать и объявлением войны самой России.
При том что Зеля не может контролировать нациков, он сам их боится до усрачки, это всего лишь вопрос времени. И кроме того я не услышал что республики не могут решать этот вопрос самостоятельными военными действиями, при материально-технической помощи разумеется .
То есть если Зеля не метнётся кабанчиком за стол переговоров с теми кого он высмеивал и над кем глумился не желая разговаривать и не будет при этом слёзно умолять о своей готовности добровольно отвести войска и признать республики, причём в старых границах(а это очень маловероятно), то война между нынешней украинской властью и республиками может закончиться где-нибудь на Польских границах.
Очень унизительное положение для Зели и всех майданутых.
Иначе я не вижу причины такого бегства элит и посольств из Киева.
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17k
albedo 16 минут назад
Опять нашествие свидомых бойцов на фишках
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955
Andy 17 минут назад
Дипломатия уровня гопника. Несерьезно это, если честно. Нельзя себя вести как клоуны, должен же быть какой-то моральный кодекс, все ведь на высшем уровне говорится. Шли бы в стендаперы, если коряво юморить нравится
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4k
portroy 18 минут назад
"Среди причин упадка указываются переход от республиканской к монархической форме правления, который привёл к постепенному размыванию институтов гражданского общества. Сенат постепенно терял своё значение, местное самоуправление ограничивалось, судебные органы ставились в подчинение имперской администрации. К началу III века государственный строй превратился в военно-бюрократическую монархию, а экономика стала приходить в упадок. Однако культурный и технологический уровень империи ещё позволял ей доминировать над варварским окружением."
Это про Рим если что))) Но очень похоже на наш "сенат"))
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2k
Руслан Полчаса назад
А ещё лучше: лишить гражданства забугорного многочисленных детишек депутатских и министерских, вида на жительство самих «слуг народных» и Недвижимость с активами экспроприировать. Вот это будут реальные санкции.
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30k
Мойша Полчаса назад
Санкции на банки. Санкции на депутатов... О каком народе вы речь ведете? Где санкции на народ? Прям у всех либерастов " мажу утром бутерброд - сразу мысли: как народ?"
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2k
Руслан Полчаса назад
Ну по сенатору Горячевой дурка плачет, это очевидно
А вот санкции персонально к Тимченко и Ротенбергам - очень хорошо. Храните деньги во вражеской стране? Будьте готовы потерять
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13k
Ligov 39 минут назад
Театр аморальных марионеток...
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6k
SR 48 минут назад
Сидя на всем готовом, получая пол ляма в месяц, леча насморк в Кремлевской больнице, конечно, можно чихать на санкции. Почему-то, от санкций страдает простой народ, а не эти деятели, из-за "творчества" которых эти санкции введены.
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483
Олег 55 минут назад
Ох как надоело это вот всё. Россию чуханят со всех сторон, а народ на себе всё переносит.
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5k
Владимир 59 минут назад
Ну санкции уже давно анонсировали, не за ЛДНР так за сильный ветер в Европе, или понос у Байдена. Джонсон обнюхался. За всё на свете. Они всё равно ввели бы этот пакет санкций. Не надо спекулировать. За отравление скрипалей, Алёшеньку. И ещё 1000 и одна причина. Похер уже
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35k
Нанук Паналык Час назад
Поэтому сегодня в Нарьяне евро по стольнику продают. При официальном курсе в 87!
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8k
Ном-Номыч Час назад
Национализировать ЦБ РФ!
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3k
* You All Час назад
надеюсь она сама скоро в мешок отправится. ковид рули...
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1k
Максим Максимов Час назад
Убрали в пакет, где лежат ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ "гигиенические женские пакеты"
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−42
Геннадий Жмернецкий Час назад
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9k
Сергей Час назад
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