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«Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал

«Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал (4 фото + 2 видео)

Автор:
01 сентября 2021 14:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Деньзнаний   видео   владивосток   курьез   открытый урок   политика   путин   
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После публикации этого видео число подписчиков юного блогера выросло в несколько раз. Ребенок знает толк в хайпе!

В среду, в День знаний, президент России Владимир Путин провел открытый урок с учащимися во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Не обошлось без курьезов. Просьба школьника подписаться на его YouTube-канал "Красная вилка" поставила главу государства в тупик - Путин, привыкший "подписываться" только под указами и распоряжениями, не сразу понял, о чем просит юный блогер.


«А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?» - несколько раз переспросил президент, пока ребенку возвращали микрофон.

В целом встреча с учащимися, как говорят политики, прошла плодотворно. После просьбы Егора количество подписчиков на его канале выросло почти в три раза - с 368 до 1200 человек.


Президент затронул в беседе со школьниками много болезненных тем. Рассказал о демографической проблеме России:

Затронул Афганистан:

Получил замечание от школьника из Воркуты, который отметил, что Владимир Владимирович спутал Северную войну с Семилетней:

Ну, и предупредил школьников об опасном информационном мусоре, которого полно в интернете:

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Метки: Деньзнаний   видео   владивосток   курьез   открытый урок   политика   путин   
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27  комментариев
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Старый видимо считает,что интернет - это нечто вроде пресс-релиза,который ему каждый день распечатывают на бумаге.
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59k
Опиум для народа 21 минуту назад
-"Ну, и предупредил школьников об опасном информационном мусоре, которого полно в интернете"-
-а откуда он это знает,раз ,как видим,не ориентируется в нете совершенно? Из докладов жополизов? Вот так и в жизни. Ему сказали что средняя ЗП -1005000, он и п"здит всем так же,а когда говорят другое-удивленно щурит тупое "бало.
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22k
Юрьевич 24 минуты назад
Ему надо не про времена Петра I думать, а гораздо поближе... про 1917 год например... Страна его чиновниками и дружками уже доведена почти до ручки...
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Сложно быть старым торчком, живущим в своей реальности и смотрящим на все сквозь "розовые очки", и выходить на люди.
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6k
Vadim Полчаса назад
Дошла до Брежнева жалоба от рабочего класса. Мол, подсоби, Ильич, водку трудно открывать. Язычок нужен. Леонид Ильич задумался. Достал из буфета бутылку "Столичной", повернул крышку, открыл бутылку, налил, выпил и крякнул: "Язычок? Ну и зачем бутылке язычок? Вот еще, придумали!"
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27k
lem02 Час назад
«А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?» совсем плох бункерный... Хотя, может прикидывается. С дурака какой спрос.
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941
Виталий Час назад
Сейчас вся школота рванёт ютуб-канал открывать и всякую хрень выкладывать.
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22k
SerGProS Час назад
Население никогда не увеличивалось в геометрической прогрессии..Даже в арифметической.

А в общем, как балаболил ни о чем, так и продолжает. С годами начинает напоминать М Горбачева: на прямой вопрос будет отвечать долго витиевато двусмысленно
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25
Михайло Потапыч Час назад
Спрячьте от него уже комиксы и дайте раскраски. Пусть делом займется. Только не контурные карты, а то беда будет.
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9k
harlamov 2 часа назад
Вот что бывает, когда самбист на пенсии почитал Ключевского и Карамзина))
Вова в школе плохо учился, а сейчас открыл для себя прекрасный мир прошлого. Читает запоем исторические книжки и видит корень всех проблем в прежних временах...
Он все про триггер говорит. Что же стало спусковым механизмом двух развалов нашей страны? Никак бедный не может понять, хотя ответ по-моему очевиден - отсутствие политической конкуренции, однопартийность/самодержавие и разделение людей на высшую касту, стоящую над обществом и законом, и всех прочих, лишенных элементарных прав и есть этот триггер.
Страну с законом "о кухаркиных детях" никакая жандармерия и росгвардия не спасет.
Все что происходит сейчас было и в 1917 г. и частично в 1991 г.
Дворяне и новые дворяне (партийная номенклатура), думающие только о своих привилегиях, разрушали страну и приводили ее к катастрофе.
Сейчас мы наступаем на те же грабли в третий раз. А Вова все книжки читает. Не может докопаться до истины. Хотя сам, со своими бандитами-чиновниками уничтожает страну чудовищным социальным неравенством...
Если честно напоминает любого бандита, который ограбил людей, отнял у них все, а потом на старости лет ходит в церковь и удивляется, что ограбленные и покалеченные им люди, плохо живут и ненавидят его... Из серии - ну я же смог, а вы чего прозябаете?
Что ж, мы тоже сможем. Вы грабили нас. Мы будем грабить вас. Вот тебе Вова и триггер. Вот и третья революция.
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276
Andiks harlamov 56 минут назад
Он-здюдоист. Остальное верно, хоть и очень эмоционально. Ещё в вашем тексте триггер все время хочется изменить на триппер из известного анекдота.
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276
Andiks 2 часа назад
Непредвзято скажу из просмотренного:

1. Путин пришел на встречу с детьми подвыпивши, скорее всего идет запой.
2. Демографию с теми, кому 18+ надо обсуждать.
3. Поднятые темы не для школьной аудитории. Скорее, не должны доминировать, да еще и с такой риторикой.

Система изжила себя, не воспитав даже плохонькой замены. Удручает.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Старый маразматик...
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8k
antonium 2 часа назад
Напоминает деда. Мудрого, но все таки деда, со своими анахронизмами. Отдыхать уже пора. Пусть вон идет историю преподает молодежи, тоже польза будет.
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1k
веселый просто 2 часа назад
Как он мечтает, что бы у него было 500 миллионов рабов.
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Ему все в папочках приносят. Про Ютуб он не в курсе, поэтому опасается, что манифест об отречении подсунут.
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1k
investas 2 часа назад
парня небось навальный попросил поправить, усе, теперь в лагеря сошлют)
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−6
synco 2 часа назад
А Дима почему дедушке про интернет не рассказывал, не учил несчастного старика? Теперь вот тот краснеет.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
ютуб, конечно, фигня, но мне было бы спокойнее, если б президент знал, что это такое, зачем он нужен, и как с ним бороться.
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3k
Нескучный сад 2 часа назад
Есть такое мнение, что если искать в истории ответы на абсолютно все вопросы и вызовы настоящего, то можно превратиться в рака: задом пытаться пятиться вперёд. Володя подтверждает это, но вот только раком у него вся страна стоит. Талант, что тут сказать...
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