«Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал

В среду, в День знаний, президент России Владимир Путин провел открытый урок с учащимися во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Не обошлось без курьезов. Просьба школьника подписаться на его YouTube-канал "Красная вилка" поставила главу государства в тупик - Путин, привыкший "подписываться" только под указами и распоряжениями, не сразу понял, о чем просит юный блогер.





«А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?» - несколько раз переспросил президент, пока ребенку возвращали микрофон.