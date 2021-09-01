«Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал

После публикации этого видео число подписчиков юного блогера выросло в несколько раз. Ребенок знает толк в хайпе!
В среду, в День знаний, президент России Владимир Путин провел открытый урок с учащимися во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Не обошлось без курьезов. Просьба школьника подписаться на его YouTube-канал "Красная вилка" поставила главу государства в тупик - Путин, привыкший "подписываться" только под указами и распоряжениями, не сразу понял, о чем просит юный блогер.
«А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?» - несколько раз переспросил президент, пока ребенку возвращали микрофон.
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В целом встреча с учащимися, как говорят политики, прошла плодотворно. После просьбы Егора количество подписчиков на его канале выросло почти в три раза - с 368 до 1200 человек.
Президент затронул в беседе со школьниками много болезненных тем. Рассказал о демографической проблеме России:
Затронул Афганистан:
Получил замечание от школьника из Воркуты, который отметил, что Владимир Владимирович спутал Северную войну с Семилетней:
Ну, и предупредил школьников об опасном информационном мусоре, которого полно в интернете:
Полное видео встречи со школьниками во Владивостоке:
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Понравилось21
-а откуда он это знает,раз ,как видим,не ориентируется в нете совершенно? Из докладов жополизов? Вот так и в жизни. Ему сказали что средняя ЗП -1005000, он и п"здит всем так же,а когда говорят другое-удивленно щурит тупое "бало.
А в общем, как балаболил ни о чем, так и продолжает. С годами начинает напоминать М Горбачева: на прямой вопрос будет отвечать долго витиевато двусмысленно
Вова в школе плохо учился, а сейчас открыл для себя прекрасный мир прошлого. Читает запоем исторические книжки и видит корень всех проблем в прежних временах...
Он все про триггер говорит. Что же стало спусковым механизмом двух развалов нашей страны? Никак бедный не может понять, хотя ответ по-моему очевиден - отсутствие политической конкуренции, однопартийность/самодержавие и разделение людей на высшую касту, стоящую над обществом и законом, и всех прочих, лишенных элементарных прав и есть этот триггер.
Страну с законом "о кухаркиных детях" никакая жандармерия и росгвардия не спасет.
Все что происходит сейчас было и в 1917 г. и частично в 1991 г.
Дворяне и новые дворяне (партийная номенклатура), думающие только о своих привилегиях, разрушали страну и приводили ее к катастрофе.
Сейчас мы наступаем на те же грабли в третий раз. А Вова все книжки читает. Не может докопаться до истины. Хотя сам, со своими бандитами-чиновниками уничтожает страну чудовищным социальным неравенством...
Если честно напоминает любого бандита, который ограбил людей, отнял у них все, а потом на старости лет ходит в церковь и удивляется, что ограбленные и покалеченные им люди, плохо живут и ненавидят его... Из серии - ну я же смог, а вы чего прозябаете?
Что ж, мы тоже сможем. Вы грабили нас. Мы будем грабить вас. Вот тебе Вова и триггер. Вот и третья революция.
1. Путин пришел на встречу с детьми подвыпивши, скорее всего идет запой.
2. Демографию с теми, кому 18+ надо обсуждать.
3. Поднятые темы не для школьной аудитории. Скорее, не должны доминировать, да еще и с такой риторикой.
Система изжила себя, не воспитав даже плохонькой замены. Удручает.