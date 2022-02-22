FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4215 постов • 1158 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания

Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 февраля 2022 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирская область   видео   депутат   курьёз   политика   психиатрическая бригада   
1397
3
2

В местном Минздраве отрицают причастность к цирку с психушкой.

Вчера утром сессию Совета депутатов Ковалынского района Новосибирской области внезапно прервали сотрудники областной психиатрической больницы. Невнятно представившись, "медики" заявили, что приехали забрать на принудительное лечение депутата Виктора Коваленко. На руках у врачей было заявление о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия, подписанное якобы супругой народного избранника.


«У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», - заявила врач под всеобщий хохот депутатов.

Президиум райсовета напомнил санитарам, что сейчас идёт заседание и они могут подождать "душевнобольного" депутата в малом зале, но врач ответила, что "у них вызов и они имеют право госпитализировать" Коваленко прямо сейчас.


Сам депутат ехать в психушку отказался и пригрозил врачам уголовным преследованием. После непродолжительного диалога на повышенных тонах, врач отдала копию заявления Коваленко и психбригада покинула здание райсовета.


Депутат райсовета от КПРФ Алексей Астафьев, снимавший инцидент на видео, уверен, что это была постановка, чтобы надавить на оппозиционного и беспартийного Виктора Коваленко, поскольку его "выступления по резонансным вопросам всегда остры". Такого же мнения придерживается сам Коваленко.


"Это шоу. Я готовился сегодня сделать пламенное выступление, но пошла власть навстречу нам - сняли этот вопрос о коррупции, о коррупционной комиссии", - заявил Виктор Петрович после ухода санитаров.


Надо ли говорить, что супруга Коваленко не подписывала никаких документов? Коммунист Алексей Астафьев в тот же день посетил квартиру Ковалева и сверил подписи его жены в паспорте и на липовом заявлении.

На запрос журналистов в Минздраве ответили, что непричастны к выезду психиатрической бригады из больницы, которой вовсе не существует.


"Во-первых, в регионе нет медицинской организации с названием „Областная психиатрической больница“. Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает „Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3“. Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи", - заявили в Минздраве.


Депутат подал заявление в Следственный комитет.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Новосибирская область   видео   депутат   курьёз   политика   психиатрическая бригада   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Готовая подборка подарков к 23 февраля Готовая подборка подарков к 23 февраля «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+ Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+ Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем Депутат Верховной Рады показал Зеленскому средний палец и назвал предателем Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти "Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился "Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
2
581
Путин в своём обращении к народу признал независимость ДНР и ЛНР
Набирающие популярность в сообществах
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
0
75
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
Авария дня. В Омске водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП
0
6
Авария дня. В Омске водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Готовая подборка подарков к 23 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
1
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#люди#картинки#дтп#Ynews#кино#ДНР#автомир
#Юмор#факты#Россия#подборка#интересное#Приколы#аварии#путин#ЛНР#собака
#животные#история#в мире#ватермарк#Украина#автомобили#дети#СССР#авто аварии#еда

На что жалуетесь?

Вернуться