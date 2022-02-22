Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания

Вчера утром сессию Совета депутатов Ковалынского района Новосибирской области внезапно прервали сотрудники областной психиатрической больницы. Невнятно представившись, "медики" заявили, что приехали забрать на принудительное лечение депутата Виктора Коваленко. На руках у врачей было заявление о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия, подписанное якобы супругой народного избранника.





«У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», - заявила врач под всеобщий хохот депутатов.