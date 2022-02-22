Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания

В местном Минздраве отрицают причастность к цирку с психушкой.
Вчера утром сессию Совета депутатов Ковалынского района Новосибирской области внезапно прервали сотрудники областной психиатрической больницы. Невнятно представившись, "медики" заявили, что приехали забрать на принудительное лечение депутата Виктора Коваленко. На руках у врачей было заявление о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия, подписанное якобы супругой народного избранника.
«У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания», - заявила врач под всеобщий хохот депутатов.
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Президиум райсовета напомнил санитарам, что сейчас идёт заседание и они могут подождать "душевнобольного" депутата в малом зале, но врач ответила, что "у них вызов и они имеют право госпитализировать" Коваленко прямо сейчас.
Сам депутат ехать в психушку отказался и пригрозил врачам уголовным преследованием. После непродолжительного диалога на повышенных тонах, врач отдала копию заявления Коваленко и психбригада покинула здание райсовета.
Депутат райсовета от КПРФ Алексей Астафьев, снимавший инцидент на видео, уверен, что это была постановка, чтобы надавить на оппозиционного и беспартийного Виктора Коваленко, поскольку его "выступления по резонансным вопросам всегда остры". Такого же мнения придерживается сам Коваленко.
"Это шоу. Я готовился сегодня сделать пламенное выступление, но пошла власть навстречу нам - сняли этот вопрос о коррупции, о коррупционной комиссии", - заявил Виктор Петрович после ухода санитаров.
Надо ли говорить, что супруга Коваленко не подписывала никаких документов? Коммунист Алексей Астафьев в тот же день посетил квартиру Ковалева и сверил подписи его жены в паспорте и на липовом заявлении.
На запрос журналистов в Минздраве ответили, что непричастны к выезду психиатрической бригады из больницы, которой вовсе не существует.
"Во-первых, в регионе нет медицинской организации с названием „Областная психиатрической больница“. Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает „Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3“. Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи", - заявили в Минздраве.
Депутат подал заявление в Следственный комитет.
Полное видео из зала райсовета и квартиры Коваленко:
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