Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату

О красноречии Вениамина Кондратьева ходят легенды. Вот и сейчас, заинтересовавшись производством молока, он записал на свой счет очередной мем о телочках, которые очень нужны.
Губернатор Краснодарского края оговорился во время выступления перед региональными депутатами и породил множество шуток. Обсуждая вопрос о необходимости развивать животноводство, он не смог четко сформулировать мысль. И получилось что получилось.
«Я вам уже сказал, и это важно. Нам нужны сегодня телочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны телочки, которые будут давать...», - заявил на пленарном заседании глава Краснодарского края.
Разумеется, речь шла о молоке. Но после слова "давать" онлайн-трансляция заседания почему-то прервалась. Чем закончилось заседание, какие предложения поступили от чиновников, увы, неизвестно.
В конце февраля Кондратьев уже рассуждал о необходимости увеличения поголовья крупного рогатого скота. Тогда чиновник заявил, что нельзя позволить «искусственному молоку», «наномясу» и «наномеду» вытеснить продукты «от скотинки».
Постоянные двусмысленные оговорки Кондратьева уже стали его "торговым знаком". Их цитируют и коллекционируют.
Вот, к примеру, топ его высказываний:
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А если вам недостаточно Кондратьева, то специально для вас к 1-му апреля сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина собрали в один ролик все его самые смешные шутки. Наслаждайтесь!
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А он ему на что спорим ? Мерседес! Забили, завтра скажу :)
Да и без молока не очень как-то