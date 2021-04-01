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Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату

Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 18:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вениамин Кондратьев   Оговорка   видео   депутаты   заседание   курьез   телочки   
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О красноречии Вениамина Кондратьева ходят легенды. Вот и сейчас, заинтересовавшись производством молока, он записал на свой счет очередной мем о телочках, которые очень нужны.

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Метки: Вениамин Кондратьев   Оговорка   видео   депутаты   заседание   курьез   телочки   
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24  комментария
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3k
Vladimir Taranovich 44 минуты назад
Наш Кличко круче))) он уже на пару томов отмочил.
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Племянник Путина 5 минут назад
интересно, а когда автор этого поста смотрит на банан, а там видит куй или банан? Телочки мля...
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2k
vbifyz 20 минут назад
Единственный кандидат с нормальной программой!
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3k
umorist 45 минут назад
После слова "давать" онлайн-трансляция заседания прервалась по причине бурных и продолжительных аплодисментов)))
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12k
Роберт Шекли Час назад
Ссылка www.youtube.com
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423
Kasper007 Час назад
P.S. Хотя мне кажется что эти «управленцы» бухая и трахаясь в саунах проигрывают друг другу на слабо. Типа а слабо тебе завтра на совещании про дающих тёлочке сказать ...
А он ему на что спорим ? Мерседес! Забили, завтра скажу :)
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423
Kasper007 Час назад
Интересно Путин доволен своим Управленческим аппаратом ? Или у них конкурс взять самого дебильного из всех....
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269
dranvlad Kasper007 44 минуты назад
Из них же чуть ли половина бывших его охранников. Наверно случилось чудо и силовик прокачал мозги на управленца
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12k
KOSTELLO Час назад
Ну реально же тяжело без телочек.
Да и без молока не очень как-то
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2k
Гур Час назад
Ээээ, приснопамятного Черномырдина никто не переплюнет
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19k
Matrosskin Час назад
Вооот ! Добрался и до действительно важных вопросов ! Телочек и правда не хватает, особенно которые дают !
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4k
Sanar Час назад
Весёлый он у них в Краснодарском крае, все ржут с его перлов и действий.
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269
dranvlad Sanar Час назад
Ага, и правительство, дума, совфед и т.п. думают, что раз люди выбрали такого представителя от региона, то сами не лучше. Можно принимать любые законы, все равно не поймут о чем речь.
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4k
Sanar dranvlad 20 минут назад
Да ктоб его выбирал, я в соседнем регионе часто проживаю, у нас клоун поадекватней.
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269
dranvlad Sanar 14 минут назад
Так и не говорю, что его выбрали, а как считают "слуги народа", по их же словам если выборная должность - значит народ выбрал, а не тот кто считал голоса. Зачем народ путать?
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379
Юрий 2 часа назад
Ну ведь есть же у них замы с мозгами... Неужели нельзя дать задание, чтобы спец написал текст и зачитать по бумажке... И зачем пускать трансляцию. Специально обученный чел может рассказать, на фоне чередующихся губера, замов и телочек....
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2k
lekha-fil Юрий 16 минут назад
Попадание в систему означает жить по законам системы, и если кто, не дай бог, попробует работать по закону - конец его карьере или даже... .
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13k
Роман 2 часа назад
Крутой человек руководит вторым по численности регионом России
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13k
Роман dranvlad Час назад
Москва и МО одно целое
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5k
Владимир Роман Час назад
Москва - город федерального значения и НЕ входит в область.. Это разные административные единицы. Де-факто Собякин - губернатор, а не мэр.
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13k
Роман Владимир 9 минут назад
Я в курсе, но фактически это один регион.
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5k
Владимир Роман 6 минут назад
Это не так. За исключением быть может ближних сателлитов вроде Люберец или Мытищ, разница весьма ощутима. И это очень плохо, если что.
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dranvlad Роман Полминуты назад
Тем не менее, они разделены на разные регионы
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