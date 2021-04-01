Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату

Губернатор Краснодарского края оговорился во время выступления перед региональными депутатами и породил множество шуток. Обсуждая вопрос о необходимости развивать животноводство, он не смог четко сформулировать мысль. И получилось что получилось.



«Я вам уже сказал, и это важно. Нам нужны сегодня телочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны телочки, которые будут давать...», - заявил на пленарном заседании глава Краснодарского края.



