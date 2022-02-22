"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце"

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Повесть-сатира Михаила Булгакова "Собачье сердце" была написана еще в 1925 году, но из-за цензуры мир ее увидел лишь в 1987. И через год Владимир Бортко сделал ее экранизацию.
Режиссер прекрасно адаптировал повесть, сняв ее в своем уникальном стиле, а фразы "не в клозетах, а в головах", "не читайте до обеда советских газет", "это какой-то позор" навсегда остались в золотом фонде цитат советского кинематографа.
Профессор Преображенский
Теперь уже невозможно представить кого-то, кроме Евгения Евстигнеева в роли профессора-экспериментатора. А ведь его могли сыграть Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Владислав Стржельчик и Михаил Ульянов. Для Евстигнеев, который поначалу даже не хотел за нее браться, эта роль стала спасательным кругом в карьере. Позже актер говорил, что эта роль была и остается его любимой. Бортко рассказывал: "Потом пришел Евстигнеев. В нем была, кроме гениальной игры, проникновенность, которой, на мой взгляд, недоставало другим в этом образе. И Евгений Александрович был утвержден".
А во время съемок потопа, устроенного Шариковым в квартире, помощник режиссера Юрий Вертлиб из раза в раз носил Евгения Евстигнеева на собственной спине, чтобы он не намочил ноги и не простудился.
Шариков Полиграф Полиграфович
Поиски актера на роль Шарикова шли долго и по все стране. Бортко делал запрос на актеров, которые были бы с характерной внешностью и "похожи на собаку". Владимир Толоконников уже на первой пробе смог поразить режиссера: "Толоконников убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: "Желаю, чтобы все!". Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дернулся кадык, что я утвердил его немедленно".
Во время эпизода, когда Шарикова, ловят, а он разносит посуду и буфет, Толоконников сильно поранил ногу.
Швондер, председатель домкома
"Это какой-то... позор". Фраза, произнесенная Романом Карцевым, играющим роль Швондера, еще долгие годы будет в памяти множества поколений. Ему филигранно удалось сыграть одновременно смешного и пугающего человека, строящего новый мир, с рвением, достойным лучшего применения. Несмотря на то, что роль его была второстепенна, она запомнилась и полюбилась миллионам.
Шарик
Великолепный пес-дворняжка по имени Карай на ура справился с ролью Шарика. Его отбирали тщательно и из 20 собак Карай приглянулся абсолютно всем. Он когда-то служил в полиции и до "Собачьего сердца" никогда не принимал участия в съемках. Но так и не скажешь.
Он точно следовал всем указаниям режиссера, быстро учился и выполнял даже самые сложные сцены. Владимир Бортко рассказывал о нем: "Я не боюсь при Плотникове и Евстигнееве сказать, что пес талантливее их. Он разве что по-французски не говорил".
Критика
Как только фильм вышел на экраны, то на него обрушилась жесткая критика. В основном его ругали за то, что он не следовал оригинальному произведению Михаила Булгакова. В журналах и газетах открыто рекомендовали не смотреть фильм.
Режиссер рассказывал, что в газетах писали, например, вот такое: "Такого дерьма, как «Собачье сердце», никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста".
Режиссер рассказывал, что в газетах писали, например, вот такое: "Такого дерьма, как «Собачье сердце», никто отродясь не снимал. Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста".
Режиссером было добавлено много выражений, которых не было в книге и это сильно разочаровало поклонников повести. Бортко позаимствовал выражения из других книг Булгакова, создав своего рода коллаж. Однако режиссер был уверен, что все сделал верно, а за границей (Польша, Италия и Болгария) "Собачье сердце" был принят на ура и отмечен призами.
В 1989 году фильм выиграл на кинофестивале в Душанбе, а Евгений Евстигнеев и Владимир Бортко получили Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых.
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Культурная столица? ....
Фильм конечно гениален и прямо скажем ... пробирает ...
1.Расселение в те времена было мерой необходимой, очень многие люди потеряли жилье в гражданскую и потому управдом Швондер исправно с и с полной ответсвенностью и знанием своего дела выполнял обязанности.
2.Истерика Ф Ф Преображенского в фильме безосновательна, оперировать он может в мед учреждении.Другое дело что согласно роману к нему приходили педофилы покрывание прихоти которых я не иначе как преступлением считаю:
-Господа, - возмущенно кричал Филипп Филиппович, - нельзя же так.
Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?
- Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На
днях я должен получить заграничную командировку.
- Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и
женитесь на ней.
- Женат я, профессор.
- Ах, господа, господа!
То есть Швондер, покусившийся на комнату Преображенского – «изумительная дрянь», а педофил, совративший 14-летнюю девочку, «голубчик»!!!
Да и просто по человечески – Швондер единственный, кто подумал, что у ЧЕЛОВЕКА Шарикова должно быть имя, документы, крыша над головой и работа, в отличие от знаменитого учёного, для которого Шариков так и остался результатом научного эксперимента. Более того, поняв, что эксперимент провалился
3. Никто в произведении В А Булгакова у себя в квартире паркет не вскрывал и им буржуек не топил.Не взирая на очень тяжелое положение молодой страны и вопли о лопнувшем паровом отоплении у Бортко "Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением? .. "– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?" написано было вот что у Булгакова: " Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.
Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром, и тепло волнами расходилось по квартире."
1993 «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозёрова, режиссёр Юрий Коненкин Тимофей
«Василиса Прекрасная» Е. Черняк старик / Леший
«Королевские игры» Григория Горина кардинал Вулси
«На дне» М. Горького Лука
«Собор Парижской Богоматери» Квазимодо
«Вишнёвый сад» А. Чехов Фирс
«Ревизор» Н. Гоголь Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий
«Визит дамы» Ф. Дюрренматт директор гимназии
«Уроки французского» А. Рейно-Фуртон Жозеф
"За прошедшие десятилетия в репертуаре театра им. Лермонтова накопилось много жемчужин. Это и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, который был поставлен только нашим театром. И «Собачье сердце» М.Булгакова с В.Толоконниковым в роли Шарикова (Спектакль был поставлен до выхода на экран одноименного фильма) и «Последний посетитель» В. Дозорцева, так впечатливший московскую критику в период наших гастролей."
http://tl.kz/content/index.php?newsid=13http://tl.kz/content/index.php?newsid=13
Репертуар 1933/2020
1988 год
«Мера за меру» В. Шекспира. Постановка В. Лымарева, художник В. Шлямин.
«Собачье сердце» М. Булгакова. Постановка Р. Андриасяна, художник В. Шлямин.
«Прощай, Иуда» И. Иредыньского. Постановка Л. Белова, художник Р. Акопов.
«Власть тьмы» Л. Толстого. Постанова Л. Белова, художник Р. Акопов.
«Звезды на утреннем небе» А. Галина. Постановка В. Лымарева, художник В. Шлямин.
Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова русскоязычная труппа в городе Алмата
"В это трудное время на сцене шли такие спектакли, как «Собачье сердце» и «Полоумный Журден» Михаила Булгакова, «Поминальная молитва» Григория Горина по произведениям Шолом-Алейхема, «Три сестры» и «Дядя Ваня» Антона Чехова, «Таланты и поклонники» "Александра Островского, «Мера за меру» и «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Собор парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Калигула» Альбера Камю."