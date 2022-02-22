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"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце"

"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце" (10 фото + 2 видео)

Автор:
22 февраля 2022 11:20
Сообщество : Кино
Метки: знаменитости   интересное   искусство   кино   советское кино   съемки   факты   
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Повесть-сатира Михаила Булгакова "Собачье сердце" была написана еще в 1925 году, но из-за цензуры мир ее увидел лишь в 1987. И через год Владимир Бортко сделал ее экранизацию.

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Метки: знаменитости   интересное   искусство   кино   советское кино   съемки   факты   
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
" Режиссеру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста"."
Культурная столица? ....
Фильм конечно гениален и прямо скажем ... пробирает ...
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24k
SerGProS 44 минуты назад
Фильм хороший но вычурно-коньюнктурный.
1.Расселение в те времена было мерой необходимой, очень многие люди потеряли жилье в гражданскую и потому управдом Швондер исправно с и с полной ответсвенностью и знанием своего дела выполнял обязанности.
2.Истерика Ф Ф Преображенского в фильме безосновательна, оперировать он может в мед учреждении.Другое дело что согласно роману к нему приходили педофилы покрывание прихоти которых я не иначе как преступлением считаю:
-Господа, - возмущенно кричал Филипп Филиппович, - нельзя же так.
Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?
- Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На
днях я должен получить заграничную командировку.
- Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и
женитесь на ней.
- Женат я, профессор.
- Ах, господа, господа!
То есть Швондер, покусившийся на комнату Преображенского – «изумительная дрянь», а педофил, совративший 14-летнюю девочку, «голубчик»!!!
Да и просто по человечески – Швондер единственный, кто подумал, что у ЧЕЛОВЕКА Шарикова должно быть имя, документы, крыша над головой и работа, в отличие от знаменитого учёного, для которого Шариков так и остался результатом научного эксперимента. Более того, поняв, что эксперимент провалился
3. Никто в произведении В А Булгакова у себя в квартире паркет не вскрывал и им буржуек не топил.Не взирая на очень тяжелое положение молодой страны и вопли о лопнувшем паровом отоплении у Бортко "Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением? .. "– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?" написано было вот что у Булгакова: " Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром, и тепло волнами расходилось по квартире."
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823
Сид 2 часа назад
Прекрасный фильм с великолепными актерами!Русланова,несущая Шарикова на руках...как ей это удалось?
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Карай при немцах служил в полиции, гнида?
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14k
Габит Калыков 2 часа назад
Толоконников играл Шарикова в спектакле "Собачье сердце" на сцене Русского драмтеатра в Алма-Ате. Там его Бортко и увидел.
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11k
Kostick 2 часа назад
в какой полиции мог служить шарик? а таки "собачье сердце" гораздо лучше получился, нежели "мастер и маргарита".
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