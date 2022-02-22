"Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги" - так говорили о фильме "Собачье сердце"

Теперь уже невозможно представить кого-то, кроме Евгения Евстигнеева в роли профессора-экспериментатора. А ведь его могли сыграть Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Владислав Стржельчик и Михаил Ульянов. Для Евстигнеев, который поначалу даже не хотел за нее браться, эта роль стала спасательным кругом в карьере. Позже актер говорил, что эта роль была и остается его любимой. Бортко рассказывал: "Потом пришел Евстигнеев. В нем была, кроме гениальной игры, проникновенность, которой, на мой взгляд, недоставало другим в этом образе. И Евгений Александрович был утвержден".