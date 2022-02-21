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Падай-падай, Луну радуй: иногда космический мусор бывает полезным?

Падай-падай, Луну радуй: иногда космический мусор бывает полезным? (2 фото)

Автор:
21 февраля 2022 19:25
Сообщество : Космос
Метки: американцы   исследование   китайцы   космос   луна   мусор   наука   ракета   
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Китай отбояривается от обломка ракеты, что скоро врежется в обратную сторону Луны. Сначала эксперты уверяли, что она принадлежит SpaceX. Теперь концепция поменялась.

И тут американцы бодаются с китайцами

Обломок ракеты, что в первых числах марта врежется в Луну, может быть китайским, а не от SpaceX. К такому выводу пришли эксперты. Еще несколько лет назад концепция была иной. Астроном Билл Грей был уверен, что обнаруженный им космический мусор — не что иное, как ступень от ракеты Falcon 9. Запустили этот объект на орбиту еще в феврале 2015 года.

Она свою миссию по доставке климатического спутника выполнила, а разгонный модуль, по первоначальной версии ряда ученых, как раз и должен жёстко прилуниться в ближайшее время. Но недавно Билл Грей открыто признался — он допустил ошибку в расчетах. Объект WE0913A не является агрегатом Falcon 9, а относится к другой ракете, Long March 3C, что принадлежала миссии Chang’e 5-T1. Её годом ранее, в 2014-м, отправили в космос китайцы.

Эта миссия во многом экспериментальная, а сам Chang’e 5-T1 — это сложный робот, задачей которого стало изучение поверхности и атмосферы Луны. Китайцы от такого поворота дела явно не в восторге, от космического мусора открестились устами министра иностранных дел Ван Вэньбинь, в интервью Associated Press. Его, в частности, анализируют Hi-News.

Бомбардировка мусором — на пользу науке!

По расчетам всё того же Билла Грея, с поверхностью Луны ступень ракеты Long March 3C столкнётся днём 4 марта. На скорости примерно 9300 км/ч объект вонзится в лунное тело в районе экватора. На обратной стороне Луны, так что астрономы этот исторический эпизод не увидят. Зато его зафиксируют спутники, коих на орбите в тот миг будет даже несколько.

Специалисты уверяют, что это событие может оказаться даже полезным для исследователей естественного спутника Земли. В чем тут соль? Да всё предельно просто. Скорость обломка столь высока, что, грохнувшись о поверхность, он неизбежно выбьет на ней достаточно глубокий кратер. А значит, недра Луны будет изучать проще. В первую очередь, за счет упомянутых выше орбитальных станций, передающих на Землю снимки и другую информацию.

Источник:

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Метки: американцы   исследование   китайцы   космос   луна   мусор   наука   ракета   
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
Мусор создаст кратер и это упростит изучение недр Луны . Я все правильно понимаю?))
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13k
net Полчаса назад
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35k
KiploksAKS 37 минут назад
Интересно, есть ли ещё на Луне работающие сейсмодатчики?
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5k
Allmaster 59 минут назад
Америкосов больше цепляет тот фактор что не они а китайцы....
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Геша Бородач Час назад
хорошо, что (пока ещё) не Прогресс! сука, на орбите мусора дожопы, ещё и Луну засерать начали !!!
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12k
Taximaxi Час назад
Упало всё,-упал забор,
Упал в канаву дед Егор,
Упал в тайгу метеорит,
Упало всё-а х.у.й стоит!
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1k
vijilante Час назад
Не врежется эта хрень в обратную сторону Луны.
Инопланетяне-саентологи которые там живут "отфутболят" её своими Ш-чупальцами.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Ну кто, блин, придумал выражать скорость космических объектов в километрах в час.
Подозреваю, от американцев подцепили.
Автор, если переводите статью про космос, то пересчитывайте MPH в км/сек.
9300 км/ч - это 2.6 км/сек
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