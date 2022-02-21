Падай-падай, Луну радуй: иногда космический мусор бывает полезным?

По расчетам всё того же Билла Грея, с поверхностью Луны ступень ракеты Long March 3C столкнётся днём 4 марта. На скорости примерно 9300 км/ч объект вонзится в лунное тело в районе экватора. На обратной стороне Луны, так что астрономы этот исторический эпизод не увидят. Зато его зафиксируют спутники, коих на орбите в тот миг будет даже несколько.



Специалисты уверяют, что это событие может оказаться даже полезным для исследователей естественного спутника Земли. В чем тут соль? Да всё предельно просто. Скорость обломка столь высока, что, грохнувшись о поверхность, он неизбежно выбьет на ней достаточно глубокий кратер. А значит, недра Луны будет изучать проще. В первую очередь, за счет упомянутых выше орбитальных станций, передающих на Землю снимки и другую информацию.