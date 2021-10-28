Генномодифицированные бактерии станут вырабатывать топливо для ракет

НАСА планирует высадить первого человека на Марс где-то в 2030-х годах, но обратный перелет с Красной планеты может оказаться дорогостоящим, так как переправка 30 тонн метана и жидкого кислорода для обеспечения энергии ракетам будет стоить $8 миллиардов. Однако исследователи из Технологического института Джорджии предложили метод, который поможет использовать природные ресурсы, обнаруженные на поверхности Марса, для выращивания бактерий, способных обеспечить ракеты топливом.

Ученые предлагают построить на Марсе гигантские фотобиореакторы, которые используют солнечный свет и углекислый газ для производства цианобактерий и сахаров. Генномодифицированная кишечная палочка, которая будет доставлена ​​с Земли, затем преобразует эти сахара в топливо для ракет и других силовых установок. Этот метод не только резко снижает затраты, но, по словам исследователей, дополнительно генерирует 44 тонны чистого кислорода, который может поддержать колонизацию человеком Марса.

Вещество, которое будут производить бактерии, - 2,3-бутандиол, - используется на Земле для производства полимеров для производства резины. «2,3-бутандиол существует уже давно, но мы никогда не думали об использовании его в качестве топлива", - заявил Вентинг Сан, доцент Школы аэрокосмической инженерии Даниэля Гуггенхайма. - Но по результатам анализов и предварительного экспериментального исследования мы поняли, что это действительно хороший кандидат».