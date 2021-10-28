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Генномодифицированные бактерии станут вырабатывать топливо для ракет

Генномодифицированные бактерии станут вырабатывать топливо для ракет (4 фото)

Автор:
28 октября 2021 10:13
Сообщество : Наука
Метки: бактерии   биотехнологии   генетика   исследование   космос   наука   освоение Марса   ракетное топливо   
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Эксперты подсчитали, что отправка ракетного топлива на Марс при освоении Красной планеты обойдется НАСА в $8 миллиардов. Но ученые нашли способ сэкономить: они предлагают изготавливать ракетное топливо на Марсе, используя природные ресурсы. Фотореакторы будут использовать CO2 и солнечный свет для выращивания цианобактерий. Завезенная с Земли генномодифицированная кишечная палочка E. coli будет превращать сахар в топливо для ракет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бактерии   биотехнологии   генетика   исследование   космос   наука   освоение Марса   ракетное топливо   
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3  комментария
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
Все уже придумано до вас. Взлетать с Марса будем на картохе.
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1k
閃光 18 минут назад
Топливные реакторы:
"Handmade"

"Pro"
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55k
parallax Час назад
Бактерии!?


- Есть ли жизнь на Марсе?
- Через девять лет будет.
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