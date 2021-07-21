FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1530 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Наука 
В Великобритании нашли метеорит возрастом 4,6 млрд лет

В Великобритании нашли метеорит возрастом 4,6 млрд лет (7 фото)

Автор:
21 июля 2021 18:42
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Спектральный анализ   британские ученые   интересная находка   исследование   космос   метеорит   наука   
209
7
Угольно-черный метеорит, возраст которого составляет 4,6 миллиарда лет, был обнаружен в отпечатке подковы недалеко от Вудманкота, Глостершир. Ученые полагают, что это остаток космического мусора, оставшегося после рождения Солнечной системы.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: ynews   Спектральный анализ   британские ученые   интересная находка   исследование   космос   метеорит   наука   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
parallax 55 минут назад
То есть метеорит, по возрасту равен Земле?
А разве сама Земля состоит не из того же материала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михаил 12 минут назад
"...это потрясающий проект, частью которого стоит стать" = давайте попилим бабла на очень "нужном" проекте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) «Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) Что способен натворить в космосе метеорит размером с песчинку Что способен натворить в космосе метеорит размером с песчинку Ученые создали четвероногий марсоход Ученые создали четвероногий марсоход Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

544578



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильму "Чужие" 35 лет!
0
89
Фильму "Чужие" 35 лет!
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
0
19
Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
﻿
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#люди#фотографии#в мире#подборка#Москва#собаки#авария дня
#фото#Россия#картинки#прикол#ynews#приколы#интересное#истории#авто аварии#космос
#интересно#животные#автомир#дтп#история#СССР#аварии#новости#прикольные#оружие

На что жалуетесь?

Вернуться