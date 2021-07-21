В Великобритании нашли метеорит возрастом 4,6 млрд лет

По мнению специалистов, этот метеорит пролетел более 180 миллионов км от главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером до Земли. И скорее всего, это фрагмент того же метеорита, что был найден на подъездной дорожке к дому в Винчкомбе в начале этого года.



Фрагмент бесценного артефакта шириной не более 5 см был обнаружен химиком Дереком Робсоном на второй день наземных поисков еще в марте, недалеко от деревни Вудманкот в Глостершире. "Невероятно тонкий", напоминающий плохо скрепленные бетонные частицы и пыль, он был найден на отпечатке подковы в поле.



Поиски были организованы после того, как метеорит был замечен в небе около десяти часов вечера 28 февраля. Считается, что фрагмент, найденный в Вудманкоте, является частью того же метеорита, кусок в 300 г которого нашли на подъездной дорожке к дому в соседнем Винчкомбе. Этот фрагмент недавно оценили в 100000 фунтов стерлингов и передали в фонд Музея естествознания в Лондоне.