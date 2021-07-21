В Великобритании нашли метеорит возрастом 4,6 млрд лет

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Угольно-черный метеорит, возраст которого составляет 4,6 миллиарда лет, был обнаружен в отпечатке подковы недалеко от Вудманкота, Глостершир. Ученые полагают, что это остаток космического мусора, оставшегося после рождения Солнечной системы.
По мнению специалистов, этот метеорит пролетел более 180 миллионов км от главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером до Земли. И скорее всего, это фрагмент того же метеорита, что был найден на подъездной дорожке к дому в Винчкомбе в начале этого года.
Фрагмент бесценного артефакта шириной не более 5 см был обнаружен химиком Дереком Робсоном на второй день наземных поисков еще в марте, недалеко от деревни Вудманкот в Глостершире. "Невероятно тонкий", напоминающий плохо скрепленные бетонные частицы и пыль, он был найден на отпечатке подковы в поле.
Поиски были организованы после того, как метеорит был замечен в небе около десяти часов вечера 28 февраля. Считается, что фрагмент, найденный в Вудманкоте, является частью того же метеорита, кусок в 300 г которого нашли на подъездной дорожке к дому в соседнем Винчкомбе. Этот фрагмент недавно оценили в 100000 фунтов стерлингов и передали в фонд Музея естествознания в Лондоне.
Фрагмент бесценного артефакта шириной не более 5 см был обнаружен химиком Дереком Робсоном на второй день наземных поисков еще в марте, недалеко от деревни Вудманкот в Глостершире. "Невероятно тонкий", напоминающий плохо скрепленные бетонные частицы и пыль, он был найден на отпечатке подковы в поле.
Поиски были организованы после того, как метеорит был замечен в небе около десяти часов вечера 28 февраля. Считается, что фрагмент, найденный в Вудманкоте, является частью того же метеорита, кусок в 300 г которого нашли на подъездной дорожке к дому в соседнем Винчкомбе. Этот фрагмент недавно оценили в 100000 фунтов стерлингов и передали в фонд Музея естествознания в Лондоне.
Метеорит, обнаруженный в Вудманкоте химиком Дереком Робсоном
Древняя порода является редким примером углеродистого хондрита, типа метеорита, который часто содержит биологический материал. К этой классификации относятся менее 5% метеоритов, падающих на Землю.
"Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах, - рассказал Робсон, специалит по астрохимии в Восточно-английской организации астрофизических исследований (EAARO). - Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь".
"Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах, - рассказал Робсон, специалит по астрохимии в Восточно-английской организации астрофизических исследований (EAARO). - Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь".
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Фрагмент метеорита был найден недалеко от деревни Вудманкот в Глостершире, Англия, недалеко от Челтнема
Ученые из Университета Лафборо анализируют находку, чтобы определить ее структуру и состав, и, вероятно, опубликуют свои результаты в предстоящем исследовании.
Они используют различные научные методы, включая электронную микроскопию, для изучения морфологии поверхности в нанометровом масштабе, равном одной миллиардной метра, и уже опубликовали изображения, демонстрирующие детали с высокой точностью.
Колебательная спектроскопия и дифракция рентгеновских лучей, которые раскрывают информацию о химической структуре, кристалличности и молекулярных взаимодействиях, помогают определить структуру и состав найденного метеорита.
Они используют различные научные методы, включая электронную микроскопию, для изучения морфологии поверхности в нанометровом масштабе, равном одной миллиардной метра, и уже опубликовали изображения, демонстрирующие детали с высокой точностью.
Колебательная спектроскопия и дифракция рентгеновских лучей, которые раскрывают информацию о химической структуре, кристалличности и молекулярных взаимодействиях, помогают определить структуру и состав найденного метеорита.
Вторичное электронное изображение минеральной хондры, внедренной в редкий углеродистый хондритовый метеорит (изображение, полученное с помощью электронной микрофотографии)
На данный момент исследователи обнаружили, что метеорит никогда не подвергался сильным космическим столкновениям, которые испытывали самые древние космические обломки, сталкиваясь друг
другом и создавая планеты и луны нашей Солнечной системы.
Но он, возможно, содержит "ранее неизвестный химический состав" или физическую структуру, которую в других зарегистрированных образцах ученые не встречали.
другом и создавая планеты и луны нашей Солнечной системы.
Но он, возможно, содержит "ранее неизвестный химический состав" или физическую структуру, которую в других зарегистрированных образцах ученые не встречали.
Оптическая микрофотография углеродистого хондритового метеорита, на которой видны вкрапленные минеральные хондры
"Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая, с трещинами, - сказал Шон Фаулер, специалист по оптической и электронной микроскопии из Центра изучения материалов Лафборо (LMCC). - Похоже, он не претерпел тепловых метаморфоз, что означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым, до того, как была создана какая-либо из планет, а это означает, что у нас есть редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого"
Основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами, которые, например, могут быть минералами, такими как магнетит или кальцит. Но состав отличается от всего, что можно найти на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные учеными метеориты.
Основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами, которые, например, могут быть минералами, такими как магнетит или кальцит. Но состав отличается от всего, что можно найти на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные учеными метеориты.
Вторичное электронное изображение минеральной хондры в метеорите с обнаружением сферических минеральных включений (электронно-микроскопическое изображение)
Вторичное электронное изображение метеорита, показывающее тонкие слоистые структуры в виде листьев при 10 000-кратном увеличении (электронная микрофотография)
Профессор Сэнди Данн из Университета Лафборо, которая занимается анализом и ранее работала с Робсоном, назвала метеорит "научной сказкой".
"Сначала ваш друг отслеживает метеорит, затем находит его, а затем дарит вам немного этого внеземного материала для анализа, - сказала она. - На данном этапе мы многое узнали о нем, но почти не коснулись поверхности. Есть огромный потенциал, чтобы узнать о себе и нашей солнечной системе - это потрясающий проект, частью которого стоит стать".
"Сначала ваш друг отслеживает метеорит, затем находит его, а затем дарит вам немного этого внеземного материала для анализа, - сказала она. - На данном этапе мы многое узнали о нем, но почти не коснулись поверхности. Есть огромный потенциал, чтобы узнать о себе и нашей солнечной системе - это потрясающий проект, частью которого стоит стать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Спектральный анализ британские ученые интересная находка исследование космос метеорит наука
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