Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу

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В классе одной из школ столицы учится проблемный ребенок, который ведет себя опасно по отношению к другим детям.
Мальчик использует ненормативную лексику, провоцирует конфликты не только с детьми, но и с учителями, срывает уроки и экскурсии и одному из одноклассников разбил голову бутылкой.
Руководство школы попытались решить сложившуюся ситуацию, но проблема в том, что родители хулигана просто не видят проблемы и отказываются обращаться в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию.
"Школа готова заниматься с ребенком индивидуально, она готова предоставить мальчику тьютора и заниматься с ним. Родители же встают в позу и настаивают на том, что нельзя отделять нормального ребенка от коллектива".
"Школа готова заниматься с ребенком индивидуально, она готова предоставить мальчику тьютора и заниматься с ним. Родители же встают в позу и настаивают на том, что нельзя отделять нормального ребенка от коллектива".
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"Никто не может обязать родителей показать заключение от ЦПМПК, перевести его в другую школу, предоставить ассистента, который ребенку необходим, а ведь ему правда сложно, он не справляется. Решающее слово здесь за родителями: пока они не изъявят свою волю, школа не сможет ничем помочь. А воля у них сейчас одна: "У нас нормальный ребенок, нам нужно, чтобы он полдня находился вне дома. Делайте, что хотите, но он должен учиться вместе со всеми. Не смейте его отделять от группы". - говорят родители.
С мальчиком пытается работать школьный психолог, однако занятия фрагментарны: "На системную работу со специалистом также нужно согласие родителей. Мы долго пытались до них достучаться. Даже решили, что будем всем классом переходить в другую школу: 26 человек уйдут, а он один останется".
Стоит признать, что инклюзивное образование, в котором дети, несмотря на свои интеллектуальные, физические и иные особенности, включены в общую систему образования, учатся в общеобразовательных школах вместе с другими детьми, может, порой, создавать такие вот сложности.
Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, каким образом можно создать условия для всех детей в классе и как стоит родителям вести себя, оказавшимся в такой ситуации: "В первую очередь, ребенка необходимо продиагностировать. Еще до поступления в школу администрация должна была направить ребенка на ЦПМПК: скорее всего, еще в приемной комиссии было очевидно, что у ребенка как минимум СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. „Ридуса“). Возможны и другие, более серьезные заболевания. Такому особенному ребенку, который не может вести себя хорошо, необходимо сопровождение, ему нужен тьютор, которого выделяет ЦПМПК. Ребенок ни в чем не виноват, ему необходима помощь. И главный вопрос заключается в том, как правильно ее организовать.
Процесс обучения идет не в должном режиме, педагоги много времени тратят на то, чтобы усмирить агрессивного мальчика, он может быть опасен и для себя, и для других детей. У администрации школы есть инструкции, как поступать в таких случаях: они должны сообщить о проблеме вышестоящему начальству, в Минпросвещения. Это не единичный случай, и, как правило, с подобными проблемами всегда справляются".
Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, каким образом можно создать условия для всех детей в классе и как стоит родителям вести себя, оказавшимся в такой ситуации: "В первую очередь, ребенка необходимо продиагностировать. Еще до поступления в школу администрация должна была направить ребенка на ЦПМПК: скорее всего, еще в приемной комиссии было очевидно, что у ребенка как минимум СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. „Ридуса“). Возможны и другие, более серьезные заболевания. Такому особенному ребенку, который не может вести себя хорошо, необходимо сопровождение, ему нужен тьютор, которого выделяет ЦПМПК. Ребенок ни в чем не виноват, ему необходима помощь. И главный вопрос заключается в том, как правильно ее организовать.
Процесс обучения идет не в должном режиме, педагоги много времени тратят на то, чтобы усмирить агрессивного мальчика, он может быть опасен и для себя, и для других детей. У администрации школы есть инструкции, как поступать в таких случаях: они должны сообщить о проблеме вышестоящему начальству, в Минпросвещения. Это не единичный случай, и, как правило, с подобными проблемами всегда справляются".
А вот родителям, в чьем классе оказался такой вот ребенок с, мягко говоря, непростым характером, психолог посоветовала:
"В любом случае мы всегда разговариваем с детьми, объясняем, что люди есть разные. Дети в первом классе достаточно взрослые, чтобы понимать, что можно делать, а чего нельзя. [Детям нужно объяснить], что если один ребенок ведет себя вызывающе и неправильно, то это связано не с тем, что он плохой человек, а с особенностями его здоровья. Детей надо учить, чтобы они с пониманием отнеслись к ребенку и в то же время обезопасили себя".
И звучит это вроде бы и правильно, но как себя держать в руках, когда твоего ребенка бьет другой неадекватный ребенок?
"В любом случае мы всегда разговариваем с детьми, объясняем, что люди есть разные. Дети в первом классе достаточно взрослые, чтобы понимать, что можно делать, а чего нельзя. [Детям нужно объяснить], что если один ребенок ведет себя вызывающе и неправильно, то это связано не с тем, что он плохой человек, а с особенностями его здоровья. Детей надо учить, чтобы они с пониманием отнеслись к ребенку и в то же время обезопасили себя".
И звучит это вроде бы и правильно, но как себя держать в руках, когда твоего ребенка бьет другой неадекватный ребенок?
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Папа Юли потом серьёзно поговорил с папой Даниила. И судя по внешнему облику папы Юли, тот завуалированно пообещал прикопать папу вместе с Данчиком в ближайшем леске.
Родители Дениила очень быстро забрали его документы из школы. Теперь где-то страдают другие дети...
Чего-то я не понял, а он разве ещё не на учёте в полиции? Родители уже возместили нанесённый своим отпрыском моральный и физический вред?
На собрании папа начал вякать а ему сказали, чуть не хором. Если не угомонишь отпрыска, пистить будем тебя, как главного провокатора. Не можешь объяснить сыну сам - мы через тебя ему доведем. Детей нельзя бить а тебя можно.
Прикольно но сработало на все 100.
Правда это было в 2003 году.
Сейчас все же герои такие, гавкать горазды, но чуть что - бегут заяву писать и видео снимают.
На девочек нельзя нападать. Как и на мальчиков.
А сдачи давать можно и нужно всем, пол не важен.
Проблема не столько в ребёнке. 99% проблемы заключается в его родителях.
Наказывать ребёнка можно, но после того как родители приняли меры. А вот в данном случае именно родители саботируют решение проблемы.
В данной конкретной ситуации бить ребёнка просто бессмысленно....
Чушь. Вот такие школы, такие педагоги и такие у нас администрации. Не знают, не понимают, не хотят. Всё сразу решается через ППк - психолого-педагогический консилиум в школе. Официально под роспись уведомляются родители (не хотят под роспись - уведомляются устно, комиссинно с составлением акта). Не приходят, игнорируют, не исполняют решение - материалы сразу направляются в правоохранительные органы для возбуждения против родителей дел о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В случае дальнейшей неадекватности родителей - лишение родительских прав, ребенка на лечение и в интернат и на обучение по срецпрограмме для детей с ОВЗ. Все механизмы для исправления ситуации с такими детьми и неадекватными родителями есть. Ума на местах нет.