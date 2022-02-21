Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу

Стоит признать, что инклюзивное образование, в котором дети, несмотря на свои интеллектуальные, физические и иные особенности, включены в общую систему образования, учатся в общеобразовательных школах вместе с другими детьми, может, порой, создавать такие вот сложности.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, каким образом можно создать условия для всех детей в классе и как стоит родителям вести себя, оказавшимся в такой ситуации: "В первую очередь, ребенка необходимо продиагностировать. Еще до поступления в школу администрация должна была направить ребенка на ЦПМПК: скорее всего, еще в приемной комиссии было очевидно, что у ребенка как минимум СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. „Ридуса“). Возможны и другие, более серьезные заболевания. Такому особенному ребенку, который не может вести себя хорошо, необходимо сопровождение, ему нужен тьютор, которого выделяет ЦПМПК. Ребенок ни в чем не виноват, ему необходима помощь. И главный вопрос заключается в том, как правильно ее организовать.

Процесс обучения идет не в должном режиме, педагоги много времени тратят на то, чтобы усмирить агрессивного мальчика, он может быть опасен и для себя, и для других детей. У администрации школы есть инструкции, как поступать в таких случаях: они должны сообщить о проблеме вышестоящему начальству, в Минпросвещения. Это не единичный случай, и, как правило, с подобными проблемами всегда справляются".