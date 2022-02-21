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Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу

Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу (6 фото)

Автор:
21 февраля 2022 19:06
Сообщество : Психология
Метки: дети   драка   конфликт   проблема   родители   школа   школьники   
3247
6
В классе одной из школ столицы учится проблемный ребенок, который ведет себя опасно по отношению к другим детям.
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Метки: дети   драка   конфликт   проблема   родители   школа   школьники   
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48  комментариев
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12k
Анатолий Соколов 2 часа назад
какой-то класс беспомощных сосунков ... собраться группой и отпинать "проблему" - пускай сам родителям жалуется и просит что бы его перевели в другую школу ...
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49
tele200 4 минуты назад
26 детей одного не могут успокоить?
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758
Ибрагим Прутков 9 минут назад
СДВГ не является диагнозом. Более того, у меня была пара учеников подобного плана. Но эти ученики боялись меня как огня. И их родители не дали с ними нормально поработать. Показать что вместе веселей и в общем лучше. А так их другие дети бьют. Заслуженно. Очень странно что обычные дети не избивают подобный психотип.
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−173
Племянник Путина Полчаса назад
проблем то ))) пару тысяч рублей 12 летнему хулигану из соседней школы, что бы он отмудохал этого первоклассника до потери сознания. Родителям избитого первоклассника объяснить, что дети дерутся и это нормально, а ребёнок из соседней школы ещё не достиг возраста уголовной ответственности но с ним серьёзно поговорили и родители обещали лишить его мороженого на неделю. Если шпанюк не поймёт с первого раза, воспитательные киздюлины повторить.
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7k
Tamdima Полчаса назад
Раньше всё было гораздо проще
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1k
Bar 42 минуты назад
Синдром гиперактивности - это синдром дебильности родителей, которые своему ребеночку позволяют все, а в итоге подрастет, потом Детская комната полиции, зона на малолетку и т.д.
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12k
Эльза Вайнц 51 минуту назад
Похожий случай был в параллели ребёнка моей родственницы. Там тоже дикарь неуправляемый был - Даниил. Однажды этот Даниил просто так пнул и плюнул в свою одноклассницу Юлю.
Папа Юли потом серьёзно поговорил с папой Даниила. И судя по внешнему облику папы Юли, тот завуалированно пообещал прикопать папу вместе с Данчиком в ближайшем леске.
Родители Дениила очень быстро забрали его документы из школы. Теперь где-то страдают другие дети...
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7k
Владимир 53 минуты назад
Прессанули бы его всем классом и всё. Или заткнётся или свалит из школы.
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875
Алексей 54 минуты назад
"одному из одноклассников разбил голову бутылкой"

Чего-то я не понял, а он разве ещё не на учёте в полиции? Родители уже возместили нанесённый своим отпрыском моральный и физический вред?
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337
Andrey 56 минут назад
С сентября у младшего в классе тоже такой п.и.з.дюк появился . Родители начали жаловаться, и через две недельки его перевели в другую школу . Все от директора зависит
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8k
Юлия 59 минут назад
Ребенок демонстрирует в школе все, чему научился дома. Мат и насилие, чего ждать от этих родителей? Они сами неадекватны для начала.
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5k
Allmaster Час назад
Был у нас такой мальчик в классе.
На собрании папа начал вякать а ему сказали, чуть не хором. Если не угомонишь отпрыска, пистить будем тебя, как главного провокатора. Не можешь объяснить сыну сам - мы через тебя ему доведем. Детей нельзя бить а тебя можно.
Прикольно но сработало на все 100.
Правда это было в 2003 году.
Сейчас все же герои такие, гавкать горазды, но чуть что - бегут заяву писать и видео снимают.
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Комментарий удален. Причина: порнография
2k
Комментарий удален. Причина: порнография
13k
5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Отрокам следует дать песдюку песды
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27k
Aqueronte Час назад
А отлупить его всем классом не пробовали? У сына в первом классе тоже неадекват пришёл из средней Азии, борцуха жиесть. Стал всем приёмы показывать а почувствовал силу и задирать начал, докопался и до моего, у того 2 года бокса, получил в пятак и сник сразу, остальные увидели слезы и больше не боялись. Стоило ему начать задирать, хором щемили, потом успокоился, а во второй класс он уже и не пришёл.
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3k
сеньор Леонсио Час назад
Раньше таких в спец.школы вместе с остальными дебилами собирали,и на учёт ставили. А сейчас родители и специально обученные психологи говорят,что это просто ребёнок активный.
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2k
Лёха Час назад
Этот пост есть фейк. И перевод есть корявый:"люди есть разные. "
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14k
vikklu Час назад
Раньше розгами все мозговые и характерные завихрения исправляли за один-два сеанса. Пора бы вернуть этот действенный метод обратно.
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441
комнатный сибиряк Час назад
Ну правильно пусть учится вместе с нормальными детьми , он же пока никого не убил . Никогда не поверю что у школы рычагов нет остановить этого [мат]юка, там явно родители со связями или кому надо регулярно на лапу дают
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Никто не может обязать родителей показать заключение от ЦПМПК, перевести его в другую школу..."

Чушь. Вот такие школы, такие педагоги и такие у нас администрации. Не знают, не понимают, не хотят. Всё сразу решается через ППк - психолого-педагогический консилиум в школе. Официально под роспись уведомляются родители (не хотят под роспись - уведомляются устно, комиссинно с составлением акта). Не приходят, игнорируют, не исполняют решение - материалы сразу направляются в правоохранительные органы для возбуждения против родителей дел о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В случае дальнейшей неадекватности родителей - лишение родительских прав, ребенка на лечение и в интернат и на обучение по срецпрограмме для детей с ОВЗ. Все механизмы для исправления ситуации с такими детьми и неадекватными родителями есть. Ума на местах нет.
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