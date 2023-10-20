"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов

В одной из последних драк подростки напали на одноклассника, изметелив его так, что ребёнок потерял сознание. Позже они устроили драку в ТЦ "Авиапарк". Таких эпизодов было несколько. Причем, цеплялись к подросткам хулиганы где угодно, даже в людных местах.

После обнародования этих видео проделками юных бандитов заинтересовались СМИ и полиция. Школьников, участвовавших в драках, выявили и задержали, а 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных. В отношении них возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Один из задержанных - уроженец Таджикистана, другой - этнический азербайджанец родом из Екатеринбурга. Предполагается, что свои нападения эти "герои" планировали заранее, после чего провоцировали конфликты и начинали драку, которая снималась на видео. Оценку действиям фигурантов дадут в ходе расследования, кроме этого проведут проверку, на законных ли основаниях задержанные получили гражданство России.

А вот директор школы, в которой учились хулиганы, возмущена тем, что историю вынесли на обсуждение в СМИ. Как сообщили родители учеников, девятиклассников собрали в актовом зале и отчитали за то, что те "вынесли сор из избы". Подростки рассказали, что директор школы Наталья Каныгина обвинила их в расизме, обозвала "мразями" и заявила, что они её подставили.