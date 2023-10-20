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"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов

"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов

Автор:
20 октября 2023 12:05
Сообщество : Криминал
Метки: банда   драка   задержанные   суд   химки   школа   школьники   шпана   
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По словам школьников, присутствовавших на закрытом собрании, они "вынесли сор из избы" и подставили директора перед общественностью. Так оценил руководитель попытку добиться справедливости и наказать обидчиков. Сама же директор уверяет, что её оговорили и не так поняли.

Несовершеннолетние дети, чьи родители некогда стали гражданами РФ, кошмарили в Химках местных подростков, избивая их по надуманным поводам. Все свои действа юные изверги снимали на камеру.


Выяснилось, что эта напряженная ситуация сохранялась довольно длительное время. С агрессорами беседовали классные руководители, но те совершенно не собирались менять своё поведение. Зумерам меньше 15 лет, поэтому они не особенно опасались за свою судьбу.


В одной из последних драк подростки напали на одноклассника, изметелив его так, что ребёнок потерял сознание. Позже они устроили драку в ТЦ "Авиапарк". Таких эпизодов было несколько. Причем, цеплялись к подросткам хулиганы где угодно, даже в людных местах.


После обнародования этих видео проделками юных бандитов заинтересовались СМИ и полиция. Школьников, участвовавших в драках, выявили и задержали, а 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных. В отношении них возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).


Один из задержанных - уроженец Таджикистана, другой - этнический азербайджанец родом из Екатеринбурга. Предполагается, что свои нападения эти "герои" планировали заранее, после чего провоцировали конфликты и начинали драку, которая снималась на видео. Оценку действиям фигурантов дадут в ходе расследования, кроме этого проведут проверку, на законных ли основаниях задержанные получили гражданство России. 


А вот директор школы, в которой учились хулиганы, возмущена тем, что историю вынесли на обсуждение в СМИ. Как сообщили родители учеников, девятиклассников собрали в актовом зале и отчитали за то, что те "вынесли сор из избы". Подростки рассказали, что директор школы Наталья Каныгина обвинила их в расизме, обозвала "мразями" и заявила, что они её подставили.


Ученики сообщают, что некоторым из тех кто пострадал от рук банды детей мигрантов, угрожают и требуют, чтобы они "молчали". Также школьники уверены, что руководство намерено уволить тех классных руководителей, которые на протяжении четырех лет пытались достучаться до руководства школы о том, что у них есть проблемы с неадекватными учениками.


Сама же Наталья Каныгина говорит, что была шокирована, узнав о случившемся. По её словам, она никогда бы не позволила себе оскорбить детей, и её оговорили.



Между тем, один этой банды угрожал девочке изнасилованием, о чём рассказала её мама.



Женщина собирается написать заявление в полицию, и возможно, этот эпизод будет решающим для следователей и добавит необходимых деталей к портрету "онижедетей".

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Метки: банда   драка   задержанные   суд   химки   школа   школьники   шпана   
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12  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 53 минуты назад
Не расизм, а факты! Директора - вон, юных дрОчунов - на родину с пож. запретом на въезд и их семьям.
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30k
Aqueronte 15 минут назад
Школы зачастую это филиал тюрьмы, на минималках, везде действуют зоновские понятия, школьный беспредел никогда не выносится наружу, взятки, избиения, унижения стукачество, любая защита своих прав и начинается шантаж оценками, успеваемостью и проблемами.
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17k
Сергей 17 минут назад
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432
Михаил 24 минуты назад
Чернилица... Позовите Медведа...
А этим Люлей профилактических...
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309
Крымчанин Михаил 18 минут назад
Возможно у нее йобырь из диаспоры, вот и беспокоится
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56k
dima423 Полчаса назад
Пора вводить механизмы лишения гражданства для тех кто его недавно получил. Или выдавать гражданство России с испытательным сроком на 3-5 лет для иностранных специалистов. Понятно что мигранты нужны для экономики, но если они тут совершают преступления, ответственность для них должна быть более жесткая.
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5k
A Полчаса назад
Чернильница испугалась за своё тёплое местечко. Пускай едет преподавать в Таджикистан
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61k
pynh 42 минуты назад
Рамзанка героя даст и этим выродкам.
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11k
Б.Касторский 44 минуты назад
Всегда удивляло две вещи:
1. Руководство школы конечно же не в курсе происходившего, учителя ничего не видели, никто не жаловался
2. Какими положительными становятся "дети" в момент, когда их поймали и они осознают, что будет ответственность.

А так конечно! Какой сор ещё выносить, кроме директора школы.
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28k
Lehoia 49 минут назад
Это "не выноси сор из избы", я еще со своей школы в СССР помню. Очень удобная форма, чтобы избегать наказания за свои ошибки и преступления.
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