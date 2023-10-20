"Это расизм": директор школы в Химках отругала детей, которые рассказали СМИ о зверствах одноклассников-мигрантов

По словам школьников, присутствовавших на закрытом собрании, они "вынесли сор из избы" и подставили директора перед общественностью. Так оценил руководитель попытку добиться справедливости и наказать обидчиков. Сама же директор уверяет, что её оговорили и не так поняли.
Несовершеннолетние дети, чьи родители некогда стали гражданами РФ, кошмарили в Химках местных подростков, избивая их по надуманным поводам. Все свои действа юные изверги снимали на камеру.
Выяснилось, что эта напряженная ситуация сохранялась довольно длительное время. С агрессорами беседовали классные руководители, но те совершенно не собирались менять своё поведение. Зумерам меньше 15 лет, поэтому они не особенно опасались за свою судьбу.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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В одной из последних драк подростки напали на одноклассника, изметелив его так, что ребёнок потерял сознание. Позже они устроили драку в ТЦ "Авиапарк". Таких эпизодов было несколько. Причем, цеплялись к подросткам хулиганы где угодно, даже в людных местах.
После обнародования этих видео проделками юных бандитов заинтересовались СМИ и полиция. Школьников, участвовавших в драках, выявили и задержали, а 19 октября Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца трех из задержанных. В отношении них возбуждено уголовное дело предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Один из задержанных - уроженец Таджикистана, другой - этнический азербайджанец родом из Екатеринбурга. Предполагается, что свои нападения эти "герои" планировали заранее, после чего провоцировали конфликты и начинали драку, которая снималась на видео. Оценку действиям фигурантов дадут в ходе расследования, кроме этого проведут проверку, на законных ли основаниях задержанные получили гражданство России.
А вот директор школы, в которой учились хулиганы, возмущена тем, что историю вынесли на обсуждение в СМИ. Как сообщили родители учеников, девятиклассников собрали в актовом зале и отчитали за то, что те "вынесли сор из избы". Подростки рассказали, что директор школы Наталья Каныгина обвинила их в расизме, обозвала "мразями" и заявила, что они её подставили.
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Ученики сообщают, что некоторым из тех кто пострадал от рук банды детей мигрантов, угрожают и требуют, чтобы они "молчали". Также школьники уверены, что руководство намерено уволить тех классных руководителей, которые на протяжении четырех лет пытались достучаться до руководства школы о том, что у них есть проблемы с неадекватными учениками.
Сама же Наталья Каныгина говорит, что была шокирована, узнав о случившемся. По её словам, она никогда бы не позволила себе оскорбить детей, и её оговорили.
Между тем, один этой банды угрожал девочке изнасилованием, о чём рассказала её мама.
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Женщина собирается написать заявление в полицию, и возможно, этот эпизод будет решающим для следователей и добавит необходимых деталей к портрету "онижедетей".
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1. Руководство школы конечно же не в курсе происходившего, учителя ничего не видели, никто не жаловался
2. Какими положительными становятся "дети" в момент, когда их поймали и они осознают, что будет ответственность.
А так конечно! Какой сор ещё выносить, кроме директора школы.