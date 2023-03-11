Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника

Помните историю, когда школьница напала на своего обидчика с ножом? Так вот, у этой странной истории на удивление счастливый финал.
Для тех кто не в курсе, читать здесь. А кому лень, в кратком содержании - 17-летняя Милена решила проучить 13-летнего Давида, который троллил её две недели подряд, и ударила пацана канцелярским ножом в спину. Жизненно важные органы не задела, но перепугала всех знатно. Паренька экстренно госпитализировали, а малолетней любительницей "холодного оружия" заинтересовались правоохранительные органы.
И вот тут начинается самое интересное.
Врачи, на всякий случай сделали Давиду МРТ и обнаружили опухоль на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике. Говорят - это просто чудо, что удалось ее обнаружить на ранней стадии, а если бы не поножовщина, то вполне вероятно, парень к врачам обратился бы уже с серьезными проблемами со спиной.
Родители Давида, после такого сообщения от врачей, к Милене претензий больше не имеют, да и с Давидом она помирилась. Сейчас школьника готовят к операции.
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