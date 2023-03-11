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Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника

Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника

Автор:
11 марта 2023 11:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зюзино   дети   конфликт   милена   поножовщина   школьники   
2685
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Помните историю, когда школьница напала на своего обидчика с ножом? Так вот, у этой странной истории на удивление счастливый финал.

Для тех кто не в курсе, читать здесь. А кому лень, в кратком содержании - 17-летняя Милена решила проучить 13-летнего Давида, который троллил её две недели подряд, и ударила пацана канцелярским ножом в спину. Жизненно важные органы не задела, но перепугала всех знатно. Паренька экстренно госпитализировали, а малолетней любительницей "холодного оружия" заинтересовались правоохранительные органы.

И вот тут начинается самое интересное.


Врачи, на всякий случай сделали Давиду МРТ и обнаружили опухоль на одной из хрящевых прослоек в позвоночнике. Говорят - это просто чудо, что удалось ее обнаружить на ранней стадии, а если бы не поножовщина, то вполне вероятно, парень к врачам обратился бы уже с серьезными проблемами со спиной.

Родители Давида, после такого сообщения от врачей, к Милене претензий больше не имеют, да и с Давидом она помирилась. Сейчас школьника готовят к операции.



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Метки: Зюзино   дети   конфликт   милена   поножовщина   школьники   
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26  комментариев
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6k
sedoisever Час назад
У неё ещё много "необследованных" одноклассников. А если серьёзно, то претензии у родителей должны остаться. Эта случайность не повод прощать такую дичь.
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7k
Slowly 22 минуты назад
милена блть, давид... Где это было, в Румынии?
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436
Павел Кузнецов Полчаса назад
Все это похоже на техничный слив.
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1k
дормидонт 44 минуты назад
Потом они полюбят друг друга, поженятся и умрут в один день в жестоких судорогах!
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714
Николай 51 минуту назад
Ну надеюсь Давид сделает правильные выводы из этой истории.
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31k
Slonyash 53 минуты назад
Да уж, история...
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17k
тов.Suhov 55 минут назад
Нет худа без добра.
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4k
Владимир Час назад
...или-она ведет его в загс,или-он ее ведет к прокурору...
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10k
Бритва Час назад
кого, по случаю, уе*ать топором?
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717
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Хорошо, что хорошо кончается.
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