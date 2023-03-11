Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника

Для тех кто не в курсе, читать здесь. А кому лень, в кратком содержании - 17-летняя Милена решила проучить 13-летнего Давида, который троллил её две недели подряд, и ударила пацана канцелярским ножом в спину. Жизненно важные органы не задела, но перепугала всех знатно. Паренька экстренно госпитализировали, а малолетней любительницей "холодного оружия" заинтересовались правоохранительные органы.

И вот тут начинается самое интересное.