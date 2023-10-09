«Не бей мою маму»: в Якутии мальчик и женщина сцепились на глазах у детей во дворе

Неизвестно, из-за чего именно началась ссора. Но, по всей видимости, мальчик чем-то обидел маленькую дочку женщины. Та попыталась его урезонить.

«Мальчик стал первый бить женщину, маму девочки поменьше. Девочка плачет и кричит: не бей мою маму», — говорится в посте.