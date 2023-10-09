«Не бей мою маму»: в Якутии мальчик и женщина сцепились на глазах у детей во дворе

Во дворе одного из многоквартирных домов в якутском городе Нерюнгри произошел серьезный конфликт между взрослой женщиной и мальчиком.
Неизвестно, из-за чего именно началась ссора. Но, по всей видимости, мальчик чем-то обидел маленькую дочку женщины. Та попыталась его урезонить.
«Мальчик стал первый бить женщину, маму девочки поменьше. Девочка плачет и кричит: не бей мою маму», — говорится в посте.
В итоге женщина схватила мальчика за куртку и назвала скотиной, он стал вырываться.
Конфликт увидел посторонний мужчина. На его вопрос «что вы делаете?» кто-то из девочек отвечает: он ее по лицу ударил.
После того как женщина его отпустила, мальчик наорал на нее и обматерил.
В комментариях большинство встало на сторону женщину и отметило, что дети нынче пошли крайне жестокие и наглые.
«А есть тут комментаторы из внутренних органов? Как женщине надо было поступить, если обмылок обижает ее дочку и, по ходу, младше по возрасту, она просит мужика помочь, а он ей отказывает. Может, напишете , что в такой ситуации людям делать? Понятно, что бить ни в коем случае, но она его и не била так-то», — задается вопросом подписчик.
А что вы думаете по этому поводу? Как надо поступать в таких ситуациях?
Источник:
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