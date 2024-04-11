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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1347 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Подольске женщина жестоко избила детей на детской площадке

В Подольске женщина жестоко избила детей на детской площадке

Автор:
11 апреля 2024 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подольск   дети   драка   женщина   избиение   конфликт   неадекватная   негатив   
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7-летняя Даша и 9-летняя Ника играли на детской площадке в одном из дворов Подольска. Подошла женщина и устроила разборки с малышами. Из-за карусели.

На кадрах, опубликованных в канале, видно, как женщина в розовых кофте и кепке заходит на детскую площадку, силой останавливает карусель, на которой кружатся дети. После короткого разговора женщина замахивается и наносит удары детям.


Делом уже занялись полицейские, женщину разыскивают, ей грозит серьёзная уголовная статья.

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Метки: Подольск   дети   драка   женщина   избиение   конфликт   неадекватная   негатив   
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20  комментариев
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7k
satra Час назад
Не оправдываю поведение мадам, но
"и она сильно избила девочек. У младшей - сотрясение мозга. У старшей - перелом позвоночника."?
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2k
Decapitated Headbanger 48 секунд назад
Отшлёпала и то слегка. Где звук? Где очевидцы разговора?
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25
Роман Спасский 3 минуты назад
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки вывести ни как не получится.
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5k
Slv01 10 минут назад
Не оправдываю женщину в розовом, но
Скорее всего было так:
Дети катались и громко матерились (матерящихся во всю глотку детей вижу в школах). Девушка им сделала замечание, за что была послана в известном направлении, когда она подошла первый раз детвора слегка ссыканула и притихла, когда девушка стала отходить, ей в спину посыпались оскорбления. Она вернулась и ударила самых горластых. Тяжких побоев здесь не вижу.
теперь вопрос в студию: а как бы вы повели себя в описанной мной ситуации? веть малолетки, если спустить им такое на тормозах, потом еще и задирать начнут, ибо им же надо как-то друг перед другом утверждаться (по-другому их родители, видимо, не научили)
Еще раз повторю, что девушку не оправдываю, но надо разобраться объективно
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2k
Алексей Гулевич 11 минут назад
ну не знаю - очевидно что ей что-то набросали словесно, да и не вижу тут прям избиений .... в каждом дворе бегают миллионы деток и зачастую они ложить хотели на замечания взрослых...
может там всё иначе - но на "серьёзная уголовная статья." чтото не видно
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11k
Михаил 13 минут назад
а что делать если толпа мелких [мат] ломает детскую площадку?
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24
PPP... 18 минут назад
К стати мамочки что были рядом просто включили игнор, значит и их эти очаровательные детки на качелях их заипали.
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23
kamchadal1963 38 минут назад
Не просто так он возвращалась. Видимо дети ей что то говорили нехорошее.
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11k
kaboza 38 минут назад
Голосом малахова
Шокирующие кадры, неадекватная женщина зверски избила маленьких детей, дело передано под личный контроль Бастрыкина, страна в шоке, будем следить за развитием событий, а сейчас спросим у приглашенных экспертов, что это было акт немотивированного насилия, или чеченский след.
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5k
Максим Макашев 40 минут назад
тёлка обиделась, что её послали в 3,14зду, а не на йух
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30k
Serg2001 45 минут назад
Прочитал про сотрясение и перелом позвоночника и ожидал, что на видео в какой-то момент как минимум бейсбольная бита должна появиться. Мутная какая-то история. Тётку не оправдываю, но конечно же никакими сотрясами и переломаны после этих оплеух даже и не пахнет.
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11k
kaboza 46 минут назад
Это когда пи№дюкам малолетним дать пару лещей, стало нанести удары? походу ребенка отшлепать это пропаганда БДСМ? и вообще из контекста, что до этого было в студию.
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420
DuckTales 47 минут назад
А что, из-за чего ?
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24
PPP... 57 минут назад
Много вопросов почему и за что.
Как пример что девочки обидели её ребёнка и та подойдя в первый раз сказала чтобы больше так не делали а уходя они обозвали её сукой, вот и получили по хлопку.
Сейчас дети не видят границ
А может просто обострение у женщины
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17k
Booka1a Час назад
у нее молоток в рукаве? какие нафиг переломы от шлепков?
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11k
Сергей Час назад
Личинусы как всегда. Куча мата отборного, а на замечания- мат с оскорблениями.
Но родители смотрю постарались...
За две оплеухи- перелом позвоночника и сотрясение, нормально врачу подкинули.
Доктора, поправьте меня, с переломом позвоночника, на своих двоих уже не бегаешь вроде бы.
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892
Олеся К Час назад
не права конечно...но кажется не сильно она ударила для перелома и сотрясения
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12k
Том Сойер Час назад
Баба конечно сука ещё та, но перелом позвоночника.... Чёта как-то перебор по-моему.
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Alorous
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