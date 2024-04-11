В Подольске женщина жестоко избила детей на детской площадке

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7-летняя Даша и 9-летняя Ника играли на детской площадке в одном из дворов Подольска. Подошла женщина и устроила разборки с малышами. Из-за карусели.
На кадрах, опубликованных в канале, видно, как женщина в розовых кофте и кепке заходит на детскую площадку, силой останавливает карусель, на которой кружатся дети. После короткого разговора женщина замахивается и наносит удары детям.
Делом уже занялись полицейские, женщину разыскивают, ей грозит серьёзная уголовная статья.
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"и она сильно избила девочек. У младшей - сотрясение мозга. У старшей - перелом позвоночника."?
Скорее всего было так:
Дети катались и громко матерились (матерящихся во всю глотку детей вижу в школах). Девушка им сделала замечание, за что была послана в известном направлении, когда она подошла первый раз детвора слегка ссыканула и притихла, когда девушка стала отходить, ей в спину посыпались оскорбления. Она вернулась и ударила самых горластых. Тяжких побоев здесь не вижу.
теперь вопрос в студию: а как бы вы повели себя в описанной мной ситуации? веть малолетки, если спустить им такое на тормозах, потом еще и задирать начнут, ибо им же надо как-то друг перед другом утверждаться (по-другому их родители, видимо, не научили)
Еще раз повторю, что девушку не оправдываю, но надо разобраться объективно
может там всё иначе - но на "серьёзная уголовная статья." чтото не видно
Шокирующие кадры, неадекватная женщина зверски избила маленьких детей, дело передано под личный контроль Бастрыкина, страна в шоке, будем следить за развитием событий, а сейчас спросим у приглашенных экспертов, что это было акт немотивированного насилия, или чеченский след.
Как пример что девочки обидели её ребёнка и та подойдя в первый раз сказала чтобы больше так не делали а уходя они обозвали её сукой, вот и получили по хлопку.
Сейчас дети не видят границ
А может просто обострение у женщины
Но родители смотрю постарались...
За две оплеухи- перелом позвоночника и сотрясение, нормально врачу подкинули.
Доктора, поправьте меня, с переломом позвоночника, на своих двоих уже не бегаешь вроде бы.