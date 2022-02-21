FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2706 постов • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Финский лыжник во время олимпийского марафона чуть не отморозил половые органы

Финский лыжник во время олимпийского марафона чуть не отморозил половые органы (1 фото)

Автор:
21 февраля 2022 15:25
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада-2022   Реми Линдхольм   масс-старт   отморозил   финский лыжник   
1006
1

Олимпиада завершилась, но все еще не отпускает, а некоторым будет еще долго о себе напоминать. Все спортивные каналы сегодня рассказывают историю финского лыжника в недостаточно теплом спортивном костюме.

Реми Линдхольм пожаловался на тяжелые погодные условия во время выступления в марафоне на Олимпийских играх в Пекине и рассказал журналистам о проблемах после масс-старта на 30 км.

«Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что именно было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль», — приводит слова спортсмена MTV Uutiset.

По словам финна, после гонки немецкий персонал выдал ему грелку: «Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло», — добавил Линдхольм. Такая неприятность случилась с Линдхольмом уже второй раз. Первый раз он жаловался на холодный костюм и "обморожение" в ноябре на этапе Кубка мира в Руке.

Напомним, что на Олимпиаде перед стартом организаторами было принято решение сократить дистанцию масс-старта с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин, а третье место занял Симен Крюгер.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Олимпиада-2022   Реми Линдхольм   масс-старт   отморозил   финский лыжник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
веселый просто 55 минут назад
Он что, в Суоми из дома не выходит? Не знает что такое зима?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CAIIIKA1908 14 минут назад
Да я эту тему на себе испытал на пробежках- когда температура ниже -15...20, то даже в теплых штанах писька мерзнет, причем не яйца, а именно "огурец". Потом немного больно сцать, но вроде напрочь не отморозил.
А вот насчет "во льду" скорее всего сказки- инеем покрываются те места, через которые выходит влажный теплый воздух, не думаю, что пах в этом плане отличается от других частей тела, прикрытых одеждой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 16 минут назад
Писали, что там вроде даже снег искусственный, так откуда обморожения, да и чтобы лёд на яйцах образовался со стороны костюма, нужно, чтобы костюм там мокрый был. И если у него уже был такой печальный опыт, то что, ему трижды надо яйца отморозить, чтобы наконец дошло, что же делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максимка 16 минут назад
Небось сбрил все волосья на лобке вот и отморозил.
Природа не дура!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−139
Племянник Путина 19 минут назад
плохому лыжнику всегда что-то мешает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 23 минуты назад
Вы, наверное, можете догадаться, что именно было во льду, когда я пересек финишную черту.
++++++++++++++
да, видать, ОБОССАЛСЯ он на трассе, вот яйца и замёрзли. Теперь он myдозвон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Karelian Полчаса назад
Сикать в трусы на ходу не надо, и ничего не отморозишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SolomonA 37 минут назад
Вот поехал я в Пекин
С чемоданом кожаным,
А приехал я оттуда
С чем-то отмороженным..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bartello 45 минут назад
Шевелится надо было было больше. Сидел в сугробе наверное и отдыхал вот и отморозил. Грек. ГРЕК! последним на расслабоне приехал и то не замёрз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
au3 49 минут назад
Да.... Горячие финские парни уже не те ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 53 минуты назад
Зато отработал дистанцию, не то что кое-кто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 58 минут назад
да что он волнуется. Ну будет в женской категории выступать. Нынче это модно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95 Старт продаж флагманского смартфона Blackview A95 Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой "Клянусь своим Бин Дунь Дунем, это было чудесно": в Пекине закрыли Олимпийские игры "Клянусь своим Бин Дунь Дунем, это было чудесно": в Пекине закрыли Олимпийские игры Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины" Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины"
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35771



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
7
339
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
Набирающие популярность в сообществах
Заплатки
0
2
Заплатки
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 февраля
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#СССР#Приколы#комментарии#интересное#сарказм#дети#позитив
#фото#прикол#люди#в мире#Ynews#США#дом#ватермарк#донбасс#птицы
#история#интересно#картинки#животные#дтп#подборка#забавно#аварии#мемы#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться