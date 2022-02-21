Финский лыжник во время олимпийского марафона чуть не отморозил половые органы

Реми Линдхольм пожаловался на тяжелые погодные условия во время выступления в марафоне на Олимпийских играх в Пекине и рассказал журналистам о проблемах после масс-старта на 30 км.

«Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что именно было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль», — приводит слова спортсмена MTV Uutiset.

По словам финна, после гонки немецкий персонал выдал ему грелку: «Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло», — добавил Линдхольм. Такая неприятность случилась с Линдхольмом уже второй раз. Первый раз он жаловался на холодный костюм и "обморожение" в ноябре на этапе Кубка мира в Руке.

Напомним, что на Олимпиаде перед стартом организаторами было принято решение сократить дистанцию масс-старта с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин, а третье место занял Симен Крюгер.