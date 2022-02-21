Финский лыжник во время олимпийского марафона чуть не отморозил половые органы

Олимпиада завершилась, но все еще не отпускает, а некоторым будет еще долго о себе напоминать. Все спортивные каналы сегодня рассказывают историю финского лыжника в недостаточно теплом спортивном костюме.
Реми Линдхольм пожаловался на тяжелые погодные условия во время выступления в марафоне на Олимпийских играх в Пекине и рассказал журналистам о проблемах после масс-старта на 30 км.
«Погода была немного ветреной. Вы, наверное, можете догадаться, что именно было во льду, когда я пересек финишную черту. Довольно мучительная боль», — приводит слова спортсмена MTV Uutiset.
По словам финна, после гонки немецкий персонал выдал ему грелку: «Я положил ее себе в трусы. Через некоторое время это помогло», — добавил Линдхольм. Такая неприятность случилась с Линдхольмом уже второй раз. Первый раз он жаловался на холодный костюм и "обморожение" в ноябре на этапе Кубка мира в Руке.
Напомним, что на Олимпиаде перед стартом организаторами было принято решение сократить дистанцию масс-старта с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.
Гонку выиграл россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин, а третье место занял Симен Крюгер.
Источник:
- CAS сообщил, как запрещённое вещество попало в организм Валиевой
- Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх
- Бегунья из США обвинила МОК в расизме за допуск Валиевой
- Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине
- Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины"
Понравилось16
А вот насчет "во льду" скорее всего сказки- инеем покрываются те места, через которые выходит влажный теплый воздух, не думаю, что пах в этом плане отличается от других частей тела, прикрытых одеждой
Природа не дура!
++++++++++++++
да, видать, ОБОССАЛСЯ он на трассе, вот яйца и замёрзли. Теперь он myдозвон
С чемоданом кожаным,
А приехал я оттуда
С чем-то отмороженным..