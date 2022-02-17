FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2692 поста • 413 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 3 видео)

Автор:
17 февраля 2022 17:36
Сообщество : Спорт
Метки: Валиева   Олимпиада-2022   Трусова   Щербакова   видео   медали   фигуристки   
413
3
3

Среди призёров, к сожалению, нет Камилы Валиевой. Девушка дважды упала на лёд во время выступления - сказалось её эмоциональное состояние после раздутого СМИ скандала с «допингом».

Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Александра Трусова завоевала серебро. Третье место досталось японке Каори Сакамото.


Первой на лёд вышла «русская ракета» - Александра Трусова. Девушка вписала своё имя в историю фигурного катания, впервые прыгнув пять квадров за одно выступление. Однако во время прокатки спортсменка совершила несколько ошибок, и это стоило ей первого места.

Второй выступила Анна Щербакова. Девушка не исполняла особо сложных прыжков и пируэтов, но зато откатала свою программу идеально, за что и получила заслуженное золото.

Многострадальная Камила Валиева, видимо, не смогла совладать с переживаниями последних дней и провалила своё выступление. Девушка несколько раз упала на лёд, выполняя ультра-си прыжки.

Пока тренер успокаивал плачущую Валиеву, «русская ракета» устроила истерику. Трусова прокричала, что у всех кроме неё есть золотые медали и что она ненавидит этот спорт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Валиева   Олимпиада-2022   Трусова   Щербакова   видео   медали   фигуристки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
KOSTELLO Полчаса назад
Результат достигнут.
Лидер мешавший всем деморализован.
Радуйтесь гребаные мрази, но не забудьте про бумеранг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
0
Ростислав Кряжиков Секунду назад
Какие же молодцы наши спортсмены! Все молодцы! Без исключения! Но особенно отличились наши фигуристки которые взяли золото! Которые завоевали его потом и кровью! Они большие молодцы! Горжусь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Nik Kirk 19 секунд назад
Наши фигуристки лучшие! Гордимся вами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien Минуту назад
Сломали ребенку психику навсегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Anna Vorontsova Минуту назад
Честно говоря, в шоке с данной ситуации. Камила Валиева достойна лучшего ! Она умничка, все еще впереди. А любые неудачи сделают ее еще сильнее. Наши девочки большие молодцы, поздравляю Аню Щербакову и Александру Трусову с завоёванными наградами. Очень горжусь нашими фигуристками! Желаю им много сил и терпения в такое непростое время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TPECKOED 2 минуты назад
Таког засилья новорегов в комментах я ещё не видел. Что сегодня с Фишками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
linileni 2 минуты назад
Молодцы девчонки! Дальше больше! Ваше мастерство поражает. Спасибо Вам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Маргарита 3 минуты назад
Жаль конечно, что Валиевой не удалось взойти на пьедестал( Но все равно хочется поздравить наших девчонок призеров! Это очень достойный результат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Тимур 3 минуты назад
Наши девочки звездочки, умнички, я восхищаюсь их силами !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
agd43 4 минуты назад
Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pillin Alex 6 минут назад
Если золотые медали без номеров-идентификаторов, то на следующую олимпиаду Олимпийскому Комитету вместо спортсменов нужно набрать цыган, они по-любому больше золота привезут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Антон 6 минут назад
Молодцы. Они выступили бесподобно. Очень рад видеть, как наши спортсмены начинают выигрывать в множестве дисциплин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Татьяна Белякова 7 минут назад
Горжусь нашими спортсменками! Все таки очень удачно складывается наше выступление на Олимпиаде и этому нельзя не радоваться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 8 минут назад
Суки .... Довели девочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Полина 8 минут назад
Наши спортсмены самые лучшие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Юля 9 минут назад
Девочки вы самые лучшие! Поздравляю вас! Умнички
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Alexey 10 минут назад
Наши фигуристы большие молодцы я за них очень рад!!!
Просто умнички!!!
Они могут и лучше)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ксения Зайцева 10 минут назад
Поздравляем наших фигуристок! Изящный и в то же время безумно сложный вид спорта, требующий невероятной силы и внутренней выдержки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Юля 11 минут назад
Наши девочки самые лучшие! Вы умнички! Поздравляю вас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
мария 12 минут назад
Наши девочки самые лучшие ! Горжусь ими! Мы достигли всего и достигнем ещё много) Умнички
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Максим 12 минут назад
Поздравляю наших спортсменов! С трепетом отношусь к каждому выступлению наших ребят и фигурное катание не стало исключением! браво !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
Великая сила макияжа (4 фото) Великая сила макияжа (4 фото) Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева "Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России "Ловить нечего": американцы наглядно сравнили мощь авиации Украины и России Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" Российская фигуристка нарушила карантин ради тренировки на асфальте Российская фигуристка нарушила карантин ради тренировки на асфальте
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115035



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
1
128
"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение...
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
0
313
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
Набирающие популярность в сообществах
Подводные лодки Варшавянка против Вирджинии. Россия vs США
0
16
Подводные лодки Варшавянка против Вирджинии. Россия vs США
Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов
0
4
Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В свете последних событий
0
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#животные#подборка#аварии#кино#автомир#Украина#пекин
#Юмор#люди#Россия#Ynews#история#автомобили#авто аварии#Приколы#комментарии#СССР
#интересно#факты#интересное#дтп#в мире#забавно#картинки#дети#нападение#Олимпиада-2022

На что жалуетесь?

Вернуться