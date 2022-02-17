Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине

Среди призёров, к сожалению, нет Камилы Валиевой. Девушка дважды упала на лёд во время выступления - сказалось её эмоциональное состояние после раздутого СМИ скандала с «допингом».
Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Александра Трусова завоевала серебро. Третье место досталось японке Каори Сакамото.
Первой на лёд вышла «русская ракета» - Александра Трусова. Девушка вписала своё имя в историю фигурного катания, впервые прыгнув пять квадров за одно выступление. Однако во время прокатки спортсменка совершила несколько ошибок, и это стоило ей первого места.
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Второй выступила Анна Щербакова. Девушка не исполняла особо сложных прыжков и пируэтов, но зато откатала свою программу идеально, за что и получила заслуженное золото.
Многострадальная Камила Валиева, видимо, не смогла совладать с переживаниями последних дней и провалила своё выступление. Девушка несколько раз упала на лёд, выполняя ультра-си прыжки.
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Пока тренер успокаивал плачущую Валиеву, «русская ракета» устроила истерику. Трусова прокричала, что у всех кроме неё есть золотые медали и что она ненавидит этот спорт.
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Лидер мешавший всем деморализован.
Радуйтесь гребаные мрази, но не забудьте про бумеранг
Просто умнички!!!
Они могут и лучше)