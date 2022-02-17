Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Александра Трусова завоевала серебро. Третье место досталось японке Каори Сакамото.





Первой на лёд вышла «русская ракета» - Александра Трусова. Девушка вписала своё имя в историю фигурного катания, впервые прыгнув пять квадров за одно выступление. Однако во время прокатки спортсменка совершила несколько ошибок, и это стоило ей первого места.