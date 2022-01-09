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Кому на самом деле принадлежит самая короткая в мире граница?

Кому на самом деле принадлежит самая короткая в мире граница? (5 фото)

Автор:
09 января 2022 09:32
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   граница   интересно   путешествия   факты   фото   
1014
5

Зачем человек цепляется за чужую землю? Неужели главам государств выгодно держать в напряжении граждан своей страны?

Взять, например, средиземноморское побережье Африки. Кому на самом деле нужны испанские владения у побережья Марокко? С кем испанцы собираются воевать на территории Африканского континента?

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С точки зрения политической карты, эти анклавы имели бы право на существование на аннексированных территориях. Напомню, что мавры в первой половине VIII века начали активное наступление на Европу. Однако со времён Реконкисты (эпохи, когда население Пиренейского полуострова изгоняли со своих земель ара-ара) прошло достаточно времени.


Их оккупация происходила с переменным успехом, и была полностью прекращена только в 1492 году. За семь столетий население этих земель отчасти ассимилировалось (насильников тогда как вы знаете, никто не отменял). Некоторые захватчики стали «своими», а их дети понятное дело, никуда уходить уже не собирались. Многие обратились в христианство, особо воинствующих постепенно вытурили обратно в Африку.


Сейчас в Европе происходит что-то похожее. Однако если в средние века на «получение гражданства» требовалось значительное время (рождение потомков, например), ныне же напротив: достаточно под видом беженцев переплыть средиземное море. Сами беженцы теперь не стремятся ассимилироваться на новой земле, но с радостью объединяются, живут «этническими кварталами» и не желают уверовать во Христа.


На этом фоне существование суверенных территорий Испании не более чем пережиток прошлого и нежелание возвращать награбленное. Многие из островов необитаемые! Это просто куски скалистой земли, например, остров Перехиль в гибралтарском проливе имеет протяжённость всего 500 метров, и это просто… скала! Она видна с берега Марокко.

За этот остров в 2002 году сражались хакеры, на него высаживались войска марокканской армии (морская пехота), что вызвало… возмущение испанского короля. После испанцы усилили военное присутствие на прибрежных островах, до которых потомкам мавров рукой подать.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера – это ещё один небольшой островок без гражданского населения, который в 1934 году внезапно стал полуостровом, ибо находится настолько близко к материку, что образовался песчаный пляж. Правительство Испании цепкой хваткой держится за него, туристам посещать его нельзя – можно смотреть со стороны. Перед вами 400 метров скалистой почвы, и всё ради… чего?

Ради самой короткой в мире границы, наверное. Ширина песчаного перешейка – 80 метров. Предположу, что если испанцы отдадут скалу Марокко, это будет демонстрацией слабости испанской монархии. Им выгоднее сливать бюджет на поддержание гарнизона из 60 (+/-) солдат, нежели признать, что стратегическая ценность острова давно утеряна.


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Метки: в мире   граница   интересно   путешествия   факты   фото   
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Клёст Час назад
Это не просто ,,куски скал,, в море.
Это суша, владение которой даёт право на владение прилегающими участками моря, в установленных международным правом границах, в кабельтовых.
А соответственно на морские промыслы, ресурсы, разные виды деятельности (ну например условно требовать плату за прокладку газовой трубы, и за транзит газа)))на этих участках и тд, и тп.
Не жадность это у испанцев, а рачительность в отношении своих территорий.
Нам тоже нужно об этом помнить всегда, когда говорим, например, о Курилах))
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Павел 5 минут назад
Продали бы уже испанцы ченить из этого РФ, чтоли... ))
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841
Alexander Gorn 52 минуты назад
Прежде чем наезжать на испанцев по поводу их "жадности", не грех бы про мелкобриттов вспомнить с Гибралтаром. Так что испанцы в своем праве: как с ними - так и они.

Ну и, опять же, те же муслики фиг бы сами из Испании ушли, если бы их оттуда не вышвырнули в свое время. С чего это их потомкам теперь что-то назад возвращать?

Это как если бы у нас немцы на Калининград попытались претендовать: сами приперлись, сами огребли, нефиг теперь ныть. У немцев, правда, ума хватает в основном в тряпочку помалкивать, а вот япошки с Курилами реально охреневшие. Впрочем, как по мне, так им можно предложить обмен: 4 острова - на 4 острова. Курилы на Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку. )
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