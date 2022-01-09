Кому на самом деле принадлежит самая короткая в мире граница?

С точки зрения политической карты, эти анклавы имели бы право на существование на аннексированных территориях. Напомню, что мавры в первой половине VIII века начали активное наступление на Европу. Однако со времён Реконкисты (эпохи, когда население Пиренейского полуострова изгоняли со своих земель ара-ара) прошло достаточно времени.

Их оккупация происходила с переменным успехом, и была полностью прекращена только в 1492 году. За семь столетий население этих земель отчасти ассимилировалось (насильников тогда как вы знаете, никто не отменял). Некоторые захватчики стали «своими», а их дети понятное дело, никуда уходить уже не собирались. Многие обратились в христианство, особо воинствующих постепенно вытурили обратно в Африку.

Сейчас в Европе происходит что-то похожее. Однако если в средние века на «получение гражданства» требовалось значительное время (рождение потомков, например), ныне же напротив: достаточно под видом беженцев переплыть средиземное море. Сами беженцы теперь не стремятся ассимилироваться на новой земле, но с радостью объединяются, живут «этническими кварталами» и не желают уверовать во Христа.

На этом фоне существование суверенных территорий Испании не более чем пережиток прошлого и нежелание возвращать награбленное. Многие из островов необитаемые! Это просто куски скалистой земли, например, остров Перехиль в гибралтарском проливе имеет протяжённость всего 500 метров, и это просто… скала! Она видна с берега Марокко.