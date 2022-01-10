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8 российских достопримечательностей, похожих на мировые

8 российских достопримечательностей, похожих на мировые (9 фото)

Автор:
10 января 2022 09:01
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   достопримечательности   интересно   природа   путешествия   факты   фото   
873
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Предлагаю для вас интересные российские аналоги, которые очень напоминают раскрученные туристические места мира.

В поисках красот, созданных за миллионы лет самой талантливой художницей природой, люди летают на другие континенты и преодолевают тысячи километров пути. Например, чтобы увидеть Великий каньон в Аризоне, нужно почти сутки лететь до Америки, потом еще ехать на автобусе до Лас-Вегаса или Лос-Анджелеса...


Сулакский каньон в Дагестане

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Кавказский каньон — глубочайший в Европе, и он глубже аризонского Гранд-Каньона на 63 метра. На самом деле каньон не один, а состоит из трех ущелий. В каньоне несколько смотровых площадок, с которых открывается фантастический панорамный вид, самая удобная из них — в поселке Дубки. Если смотреть сверху, где-то далеко внизу бежит река с тем же названием, извиваясь и рассекая горы на хребты. Красивейшим местом является самая высокая в России арочная плотина. На саму Чиркейскую ГЭС попасть не получится, но можно полюбоваться на водохранилище с бирюзовой водой, искупаться на побережье или прокатиться на прогулочном катере.


Пещерные церкви Дивногорья

Бежавшие от гонений монахи основывали монастыри в пещерах и гротах не только в Турции. В нашей стране несколько таких пещерных церквей и монастырей. В Воронежской области на Дону воздвигнуто три таких монастыря: Костомаровский, Белогорский и Дивногорский. На фото представлен маленький, но двухъярусный храм, вырубленный на меловом утесе. Храм построили в начале XIX века, а сам монастырь, существующий здесь с середины XVII века, скрывается за ним.


Мыс Столбчатый на Курилах

В Исландии среди прочих есть водопад Свартифосс, обрамляемый стеной гигантских черных колонн. Так же, как и в Исландии, в России есть места, где базальтовая лава при медленном застывании миллионы лет назад образовала величественные колонны. Такие пласты можно увидеть на Таймыре, Камчатке и в Приэльбрусье. Но самое большое базальтовое поле находится на курильском острове Кунашир. Идеальные базальтовые колонны у мыса Столбчатый напоминают трубы какого-то природного органа.


Гора Цей-Лоам

Чтобы увидеть своими глазами розоватые горы, многие едут в Италию. Однако в российской Ингушетии есть на 90% схожие по составу с Доломитовыми Альпами горы. Это Цей-Лоамский хребет.


Мыс Тарханкут

Если не брать во внимание легенды, которые у каждого места свои, на кипрский мыс Каво Греко очень похож мыс в Крыму Тарханкут. Берег этого мыса притягателен живописными скалистыми обрывами, а море — лагунами бирюзового цвета, подводными гротами и неповторимыми арками.


Оленные камни

Люди эпохи неолита не сговариваясь возводили кромлехи не только на территории современной Британии. Помните Стоунхендж? На широких российских просторах ритуальные камни можно встретить в Карелии, на Кавказе, в Северном Причерноморье, Туве, Забайкалье и на Алтае. Из оленных камней самым известным является Иволгинский камень, который можно посмотреть во дворе Иркутского краеведческого музея. Чуйский камень можно найти возле одноименного тракта.


Чегемские водопады

Чегемские водопады, как и расположенные ниже Голубые озера, питаются подземными источниками. Скалы в ущелье разной высоты, и вода, разбиваясь об их уступы, разбрызгивается в разные стороны. Особенно красиво выглядят водопады в свете солнечных лучей, когда вода переливается всеми цветами радуги, и зимой, когда они застывают в причудливых очертаниях. Плитвицкие водопады так же замерзают в падении, как и Чегемские, а кабардино-балкарские озера напоминают хорватские.


Песчаный массив Сарыкум

Если название туркменской пустыни Каракум переводится как «черный песок», то Сарыкум можно перевести как «желтый песок». Огромную 250-метровую гору песка можно увидеть, казалось бы, в неожиданном месте — недалеко от Махачкалы. Не везде пески положительно влияют на окружающий ландшафт, но эта песчаная гора способствует созданию особого микроклимата, в котором хорошо растет виноград. Другие песчаные места в России есть в Забайкалье, в Прикаспийской низменности.

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Метки: Россия   достопримечательности   интересно   природа   путешествия   факты   фото   
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3k
ых Час назад
Так как страна у нас не маленькая и раскинулась в различных климатических поясах, то красот у нас овердохрена, есть и уникальные.
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2k
Past Полчаса назад
Все это хорошо и красиво. Но есть одна проблема, хотел съездить с женой на Байкал, посмотрел ценник и понял, что не готов отдавать 200 000 за две недели. Конечно поднапрячься можно было, но посчитал что не стоит того.
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