8 российских достопримечательностей, похожих на мировые

Кавказский каньон — глубочайший в Европе, и он глубже аризонского Гранд-Каньона на 63 метра. На самом деле каньон не один, а состоит из трех ущелий. В каньоне несколько смотровых площадок, с которых открывается фантастический панорамный вид, самая удобная из них — в поселке Дубки. Если смотреть сверху, где-то далеко внизу бежит река с тем же названием, извиваясь и рассекая горы на хребты. Красивейшим местом является самая высокая в России арочная плотина. На саму Чиркейскую ГЭС попасть не получится, но можно полюбоваться на водохранилище с бирюзовой водой, искупаться на побережье или прокатиться на прогулочном катере.

Пещерные церкви Дивногорья