8 российских достопримечательностей, похожих на мировые

Предлагаю для вас интересные российские аналоги, которые очень напоминают раскрученные туристические места мира.
В поисках красот, созданных за миллионы лет самой талантливой художницей природой, люди летают на другие континенты и преодолевают тысячи километров пути. Например, чтобы увидеть Великий каньон в Аризоне, нужно почти сутки лететь до Америки, потом еще ехать на автобусе до Лас-Вегаса или Лос-Анджелеса...
Сулакский каньон в Дагестане
Кавказский каньон — глубочайший в Европе, и он глубже аризонского Гранд-Каньона на 63 метра. На самом деле каньон не один, а состоит из трех ущелий. В каньоне несколько смотровых площадок, с которых открывается фантастический панорамный вид, самая удобная из них — в поселке Дубки. Если смотреть сверху, где-то далеко внизу бежит река с тем же названием, извиваясь и рассекая горы на хребты. Красивейшим местом является самая высокая в России арочная плотина. На саму Чиркейскую ГЭС попасть не получится, но можно полюбоваться на водохранилище с бирюзовой водой, искупаться на побережье или прокатиться на прогулочном катере.
Пещерные церкви Дивногорья
Бежавшие от гонений монахи основывали монастыри в пещерах и гротах не только в Турции. В нашей стране несколько таких пещерных церквей и монастырей. В Воронежской области на Дону воздвигнуто три таких монастыря: Костомаровский, Белогорский и Дивногорский. На фото представлен маленький, но двухъярусный храм, вырубленный на меловом утесе. Храм построили в начале XIX века, а сам монастырь, существующий здесь с середины XVII века, скрывается за ним.
Мыс Столбчатый на Курилах
В Исландии среди прочих есть водопад Свартифосс, обрамляемый стеной гигантских черных колонн. Так же, как и в Исландии, в России есть места, где базальтовая лава при медленном застывании миллионы лет назад образовала величественные колонны. Такие пласты можно увидеть на Таймыре, Камчатке и в Приэльбрусье. Но самое большое базальтовое поле находится на курильском острове Кунашир. Идеальные базальтовые колонны у мыса Столбчатый напоминают трубы какого-то природного органа.
Гора Цей-Лоам
Чтобы увидеть своими глазами розоватые горы, многие едут в Италию. Однако в российской Ингушетии есть на 90% схожие по составу с Доломитовыми Альпами горы. Это Цей-Лоамский хребет.
Мыс Тарханкут
Если не брать во внимание легенды, которые у каждого места свои, на кипрский мыс Каво Греко очень похож мыс в Крыму Тарханкут. Берег этого мыса притягателен живописными скалистыми обрывами, а море — лагунами бирюзового цвета, подводными гротами и неповторимыми арками.
Оленные камни
Люди эпохи неолита не сговариваясь возводили кромлехи не только на территории современной Британии. Помните Стоунхендж? На широких российских просторах ритуальные камни можно встретить в Карелии, на Кавказе, в Северном Причерноморье, Туве, Забайкалье и на Алтае. Из оленных камней самым известным является Иволгинский камень, который можно посмотреть во дворе Иркутского краеведческого музея. Чуйский камень можно найти возле одноименного тракта.
Чегемские водопады
Чегемские водопады, как и расположенные ниже Голубые озера, питаются подземными источниками. Скалы в ущелье разной высоты, и вода, разбиваясь об их уступы, разбрызгивается в разные стороны. Особенно красиво выглядят водопады в свете солнечных лучей, когда вода переливается всеми цветами радуги, и зимой, когда они застывают в причудливых очертаниях. Плитвицкие водопады так же замерзают в падении, как и Чегемские, а кабардино-балкарские озера напоминают хорватские.
Песчаный массив Сарыкум
Если название туркменской пустыни Каракум переводится как «черный песок», то Сарыкум можно перевести как «желтый песок». Огромную 250-метровую гору песка можно увидеть, казалось бы, в неожиданном месте — недалеко от Махачкалы. Не везде пески положительно влияют на окружающий ландшафт, но эта песчаная гора способствует созданию особого микроклимата, в котором хорошо растет виноград. Другие песчаные места в России есть в Забайкалье, в Прикаспийской низменности.
Источник:
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Дагестан, Ингушения, Чечня, пусть как нибудь без меня проживут.
Был на Чегемских водопадах в конце 70-х. Не плохо благоустроили. Тогда там грунтовка была, а по краю стихийный рынок.