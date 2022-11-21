Porky Pig
40 безумных рекордов из Книги рекордов Гиннесса
Автор:
21 ноября 2022 22:29
В ноябре отмечают Всемирный день Книги рекордов Гиннесса, так что самое время вспомнить самые дикие, забавные, а местами и мерзкие рекорды в истории.
1. Парень с самым длинным в мире языком
2. Пинхед в реальной жизни: самое большое количество булавок в голове
3. Этому мороженому из 24-каратного золота принадлежит звание самого дорогого мороженого в мире: оно стоит 25 000 долларов
4. Более 2500 человек собрались, чтобы побить мировой рекорд по купанию голышом
5. Этот парень побил рекорд по количеству выкуренных и зажженных сигарет одновременно
6. Этот парень побил рекорд по количеству пчел на теле
7. А этот — обладатель самой большой коллекции по "Звездным войнам", в ней более 93 000 предметов
8. Этот парень может очень широко открыть рот — шире всех в мире
9. Обладательница самых длинных прямых ногтей в мире
11. Самые толстые ногти на ногах
12. У этого парня во рту поместилось больше всего трубочек
13. Самые длинные собачьи уши
14. Самый высотный канатоходец
15. Самый продолжительный мультсериал
16. Самый большой клубок из человеческих волос
17. Фенрир, он же самый высокий домашний кот
18. Самые большие тоннели в ушах
19. Самая длинная цепочка из обертки от жвачки
20. Обладательница рекорда по количеству прыжков через собственные волосы за 30 секунд
21. Самая длинная цепочка из рукопожатий
22. Самые длинные ресницы
23. Самые длинные ноги и самый маленький мужчина
25. Собака с самым длинным языком
27. Рекордсменка по количеству пирсинга на женщине
28. А вот и рекордсмен среди мужчин
29. А у этой женщины больше всего татуировок среди пожилых людей
30. Этот парень установил рекорд по количеству оборотов на дрели в минуту
31. Чарли, самый громкий в мире пес. Громкость его лая составляет 113,1 децибела
32. Обладатель самой большой коллекции фигурок Funko
33. Самый низкий в мире бодибилдер
34. Самая низкая женщина в мире (62,8 см)
35. Самая маленькая в мире собака
38. Самые выпученные глаза
39. Самые широкие языки в одной семье
40. И самый толстый в мире котейка
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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