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40 безумных рекордов из Книги рекордов Гиннесса

40 безумных рекордов из Книги рекордов Гиннесса

Автор:
21 ноября 2022 22:29
Сообщество : Факты
Метки: Занятно   дичь   интересно   книга рекордов гиннесса   мировые рекорды   факты   хочу все знать   
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В ноябре отмечают Всемирный день Книги рекордов Гиннесса, так что самое время вспомнить самые дикие, забавные, а местами и мерзкие рекорды в истории.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Занятно   дичь   интересно   книга рекордов гиннесса   мировые рекорды   факты   хочу все знать   
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11  комментариев
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Сколько же придурков на этой планете...
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79
twincam Полчаса назад
САМЫЕ УЙЯБИЩНЫЕ УЙЯБИЩА
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5k
salim777 Полчаса назад
Так. Ладно. У кого-то от природы имеются особенности; рост, длина и ширина языка, огромный рот, способность пучить глаза, паталогически длинные ресницы... Ладно, этих можно понять. Потом идут коллекционеры любого говна на свете. Но это хотя бы прикольная шиза, все мы немножко коллекционеры, просто эти в терминальной стадии. Дальше идут придурошные, потратившие всю жизнь на выращивание волос, ногтей, усов... Этих "рекордсменов" уже слегка не понимаешь. Дальше пихатели всего и всякого в разные места: трубочек полный рот, или сигарет, или еще чего. На этих смотришь как на слегка больных. Потом идёт отряд конченых: пирсинги во всех местах, тоннели размером с кулак, рога, татуировки во всё тело. Этих сразу в дурдом и лечить. А возглавляют весь этот паноптикум люди с "рекордами" на хрен никому не нужными: кто-там на дрели крутится, кто-то пчёлами покрылся с головы до ног, дед какой-то полоумный, сидит и из обёрток от жвачки цепочку плетёт. Тоже психически нездоровые по ходу. Самое дорогое мороженое нафиг никому не интересно. Я могу сделать мороженое и сказать что оно стоит 1000000 баксов, и чё? А вот зверюшки вообще не при чём. Ну большие, толстые, громкие, длинноухие... Они к рекордам не стремятся, особенности свои не выпячивают, они такие какие есть. Херня это, книга Гиннесса эта, достижения какие-то... ну бесполезные, клоунские, нездоровые. Непонятно зачем люди жизнь на это тратят...
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1k
Борис Полчаса назад
Всегда из Гинесса интересовало, самый быстрый автомобиль, самое высокое здание, на худой конец самый долгий забег (когда у меня она (книга) появилась с интернетом было не густо). Но вот это какое-то сборище фриков.
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11k
добрыйдух 48 минут назад
долбоёпы...
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6k
Allmaster Час назад
Парад уродов и долбогрызов... вот ничего больше наум не приходит....
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532
Rom Час назад
Кота жалко, перекормили. Остальные 90% УРОДЫ, БЛЕВОТИНА, ПОНОС И УБЛЮДКИ МЕРЗКИЕ.
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37k
turyst Час назад
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14k
Majul 2 часа назад
И почти все рекорды без конкретики. Ну уж коли копипастим с англоязычного ресурса, можно же было хоть немного поинтересоваться темой и дописать от себя цифры к каждому рекорду
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12k
кира 2 часа назад
Котика жалко. Он, бедняжка, даже на лапки встать не может.
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237
Тамара Витальевна кира 2 часа назад
Котика жалко.
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