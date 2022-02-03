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Откуда посреди Парижа взялось старое деревянное шале

Откуда посреди Парижа взялось старое деревянное шале (8 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:25
Сообщество : Путешествия
Метки: деревянное шале   дом   интересно   любопытно   париж   путешествия   факты   фото   
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Старый деревянный дом среди новостроек – не такая уж редкость даже в наших городах, но это шале посреди Парижа имеет достаточно необычную историю, поскольку строилось для Всемирной выставки 1867-го года.

Чтобы здание осталось в таком виде, парижанам пришлось долго противостоять местным властям и представителям строительного бизнеса, которые хотели построить здесь высотку.

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Само шале появилось на этом месте после того, как Всемирная выставка закончилась. Считается, что в 1867-м году на Марсовом поле было возведено немало подобных строений, в которых, согласно задумке организаторов, располагались представительства разных стран.

В данном доме, предположительно, "поселились" тогда гости из Швейцарии и Австрии, которые приезжали на выставку единой делегацией.

Но высказываются и сомнения по этому поводу, поскольку архитектурно данный дом не похож на альпийские шале. Некоторые считают, что скорее он больше похож на карпатские шале, которые строили в Румынии.

Есть даже сомнения, что этот дом и правда был на выставке – судя по всему, в архивах были найдены только сведения о другом доме, который стоял рядом здесь же, на улице де Мо.

Но он был точно таким же, разница между ними только в том, что ныне сохранившееся здание было неправильно собрано – пишут обычно про балки, которые не упираются в стойки.

Этот факт косвенно подтверждает то, что здание собиралось заново, так что скорей всего оба дома были пересобраны здесь одновременно, в 1868-м году. К слову, по Франции сохранилось ещё несколько шале, которые в 1867-м году разобрали и увезли по окончанию Всемирной выставки их новые владельцы.

Так что можно сказать с определённой долей уверенности, что данное шале скорей всего тоже прибыло с Марсова поля.

Так или иначе, в архивах история здания, которое сейчас имеет адрес rue de Meaux, 103, прослеживается до 1881-го года – а далее уже известно, что в шале поочередно располагались разного рода мастерские, газетный киоск и пр. А вот его "брат-близнец" был снесён в 70-х годах прошлого века – на его месте возвели новое высотное здание.

На месте дома 103 тоже должна была появиться многоэтажка, но некий Самуэль Каху, про которого часто пишут, что он был владельцем шале, отстоял свой дом.

Но он не был владельцем – он (или его семья) арендовал дом. Самуэль Каху к 2009-м году, когда закрутилась эта история, уже 10 лет жил в этом доме – и ему на этот момент было всего 24 года.

Над его домом нависла угроза сноса и он написал специальную петицию, собрав большое количество подписей под требованием сохранить необычный дом.

Он "достал" (в хорошем смысле) всех, кого мог – история стала известной и, понятно, общественное мнение было не на стороне "жадных застройщиков". В итоге власти вынуждены были внести постройку в особый список охраняемых исторических зданий.

Честно говоря, никто не пишет о дальнейшей судьбе Самуэля Каху – видимо, поскольку дом отказались продолжать сдавать в аренду (известно, что он был выставлен на продажу), он просто не потянул его покупку и "вышел из игры".

Но главное, что девелоперы не могли купить этот дом под снос, хотя он и был выставлен на продажу – судя по всему, в ремонт и тому подобное власти вкладываться не собирались.

Возможно, шумиха, поднятая местными жителями и парижскими СМИ, послужила своего рода рекламой – но уже через год, в 2010-м, дом был куплен архитектором по имени Жан Медиони. Он и занялся его восстановлением – по его словам, если бы работы не начались, дом мог просто развалиться от старости.

Через какое-то время он начал даже организовывать в доме выставки молодых художников – но в большую часть времени дом недоступен для туристов и других желающих осмотреть интерьер старого шале.

Внешний вид деревянного здания тоже изменился – на двух фото выше видно, как дом выглядел в 2008-м и 2009-м году (балкон точно сейчас выглядит иначе).

В любом случае, желающие могут пройтись по rue de Meaux и, если не удастся попасть внутрь, просто оценить столь необычный архитектурный контраст посреди Парижа.

Прогулка по rue de Meaux в Париже всё ещё полна неожиданностей.

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Метки: деревянное шале   дом   интересно   любопытно   париж   путешествия   факты   фото   
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8k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
интересный домик
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7k
KarabasBarabas 51 минуту назад
Можно там шикарную кафешку открыть
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