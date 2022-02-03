Откуда посреди Парижа взялось старое деревянное шале

Само шале появилось на этом месте после того, как Всемирная выставка закончилась. Считается, что в 1867-м году на Марсовом поле было возведено немало подобных строений, в которых, согласно задумке организаторов, располагались представительства разных стран.

В данном доме, предположительно, "поселились" тогда гости из Швейцарии и Австрии, которые приезжали на выставку единой делегацией.

Но высказываются и сомнения по этому поводу, поскольку архитектурно данный дом не похож на альпийские шале. Некоторые считают, что скорее он больше похож на карпатские шале, которые строили в Румынии.