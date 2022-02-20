Герой СССР. Сергей Солнцев, не снявший форму НКВД

Если не считать вот этой фотографии 1939 года — это курс по диверсионной подготовке, где учился Солнцев перед войной, — упоминания о герое можно найти в рапортах партизан, которые воевали в тылу немецких частей во время оккупации.



«Я, Загудаев Г.Я., товарища Солнцева узнал в ноябре 1941 года, в партизанском отряде, где он был комиссаром, а я бойцом. Находясь в землянках среди партизан, Сергей Иванович пользовался большой любовью и уважением со стороны бойцов», — говорится в одном из рапортов.



Когда комиссара партизанского отряда не стало, его сыну было 11 лет. Но в его памяти он остался таким же, каким вспоминали Солнцева сослуживцы.



«Папа очень много рассказывал, какой он (Сергей Солнцев — прим. ред.) был. Что запомнилось — никогда не ругал его. Он шалун был вообще-то, конечно, но, говорит, самое ругательное слово было „мерзавец“. „Ну что, мерзавец, что опять сделал?“» — вспоминает Наталья Солнцева.



Сергей Солнцев провоевал среди партизан всего месяц, с октября по ноябрь 1941-го. Когда его дело рассекретили, оказалось, что всего за 30 дней с отрядом из 60 человек он совершил 18 разведывательных вылазок. Усилиями его отряда и по информации, добытой им и его командой, был уничтожен немецкий штаб, более 500 солдат оккупантов и офицеров рейха, уничтожена артиллерия, подвозы с продуктами и боеприпасами.