Куда пропал интернет-феномен "танцующий миллионер" Джанлука Вакки

Им оказался итальянец Джанлука Вакки из семьи одного из лидеров на рынке упаковочного оборудования для товаров фармацевтики. Ему даже принадлежит часть акций компании, но нельзя сказать, что он богат. Как раз наоборот, в 2017 году выяснилось о банкротстве жизнерадостного блогера. Все дело в том, что он задолжал около 10 миллионов евро банкам. Откуда взялись кредиты?