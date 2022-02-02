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Куда пропал интернет-феномен "танцующий миллионер" Джанлука Вакки

Куда пропал интернет-феномен "танцующий миллионер" Джанлука Вакки (9 фото)

Автор:
02 февраля 2022 19:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Джанлука Вакки   Танцующий миллионер   диджей   звезда   интересно   обман   фальш   
2024
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Около пяти лет назад в интернете активно распространялись зажигательные танцы белозубого татуированного мужика, в отличной форме, которого прозвали танцующим миллионером.

Им оказался итальянец Джанлука Вакки из семьи одного из лидеров на рынке упаковочного оборудования для товаров фармацевтики. Ему даже принадлежит часть акций компании, но нельзя сказать, что он богат. Как раз наоборот, в 2017 году выяснилось о банкротстве жизнерадостного блогера. Все дело в том, что он задолжал около 10 миллионов евро банкам. Откуда взялись кредиты?

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Тут не сложно догадаться, что вся роскошная жизнь, которая показана в его блоге была взаймы. Да и внешность то по сути также не была дана Вакки природой или упорным трудом.

Если сравнить старые фотографии десятилетней давности, то можно быть уверенным, что без хирургического вмешательства не обошлось.

После того как правда вскрылась былой любви фанатов у Вакки не стало. И хотя он по-прежнему забавляет подписчиков своими танцами, они воспринимаются совсем иначе.

К тому же сам Джанлука пропадал некоторое время назад на долгое время. Все дело в том, что 54-ий итальянец стал отцом, а у его дочке был врожденный недуг заячья губа, которую также пришлось исправлять при помощи пластики.

Семейная жизнь обязывает не только танцевать и веселиться, но и работать. К слову, мужчина живущий в Майами, работает диджеем, где его "смена" стоит около 40 тысяч евро.

Он все также ведет блог в инстаграм, пытаясь вернуть себе былую славу, но сейчас его кривляния смотрятся нелепо и глупо. Несмотря на то, что он по-прежнему остается в неплохой форме, на лице у него видны тяготы воспитания маленького ребенка. Да и блеск в глазах уже пропал.

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Метки: Instagram   Джанлука Вакки   Танцующий миллионер   диджей   звезда   интересно   обман   фальш   
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3  комментария
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Александр 45 минут назад
Не удивлюсь, если окажется что он не итальянец, а армянин
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vijilante Полчаса назад
Первый раз слышу.
Очередной чудик.
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homerchik 36 минут назад
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