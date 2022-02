Элвис Пресли: от оборванца из Миссисипи до богатейшего человека в США

В 1948 году семья Элвиса перебралась в Мемфис, штат Теннесси. Этот город известен тем, что там множество темнокожих, которые играют блюз. Часто, проходя по улицам города, он тут и там слышал, как играют современную музыку, и впитывал ее каждый день. Тогда натуральный блондин, белый мальчик еще подумать не мог о том, что в будущем это окажет на него такое влияние, что даже его костюмы будут отсылать к блюзовым чернокожим музыкантам.

Конечно, для того, чтобы поступить в колледж в США, нужны деньги. У семьи Элвиса на такую роскошь, как образование, не было. Поэтому уже в 18 лет он устраивается работать водителем грузовика. Скопив денег, он решает поздравить маму с днем рождения оригинально: записать ей несколько песен на пластинку под гитару. Уже тогда он пробовался в различные коллективы, но всюду получал отказы: якобы у парнишки не было ни голоса, ни слуха. Знаете квартет Songfellows? Именно его руководитель однажды сказал Элвису, что у него нет голосовых данных. Уверены, не знаете. А вот Элвиса Пресли знают все.

Записываться он решил не где-нибудь, а на лейбле Sun, и это стало его счастливым билетом. Там его заметил владелец студии Сэм Филлипс. Филлипсу особенно понравился необычный голос музыканта и его чувственное исполнение. Тогда он предложил записать еще несколько песен.

Конечно, Элвис согласился. Это было интересное предложение для паренька, который даже не знал нот. Поэтому он записывает несколько песен в апреле 1954 года, и позже лейбл отправляет их на радио. Особого успеха песни тогда не сыскали, но Филлипса это не особо расстроило. Он свел молодого исполнителя с музыкантами ансамбля The Starlite Wranglers.

Какое-то время они репетируют, и выпускают кавер на песню That’s All Right Mama за авторством блюзмена Артура Крадапа. Затем они записывают свою версию Blue Moon Of Kentucky Билла Мойра.

Затем началась череда выступлений на фестивалях, концертах и, наконец, долгожданное выступление на телевидении. Конечно, гастроли были в основном по южным штатам США. Там сначала шокировало, а потом поразило всех зрителей его фирменное движение бедрами.