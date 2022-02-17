Элвис Пресли: от оборванца из Миссисипи до богатейшего человека в США

Король рок-н-ролла, похититель женских сердец, обжора и бывший военный. Элвис Пресли, кажется, сумел собрать в себе все те качества, которые присущи каждой большой звезде. Он скончался почти 45 лет назад, и все знают его самые известные песни. Но вот о его биографии в России почему-то говорят мало. Рассказываем загадки его жизни.
Родился Элвис Арон Пресли в 1935 году в штате Миссисипи, в небольшом городке Тьюпело. Известно, что вместе с ним родился его брат-близнец, который умер во младенчестве. Его родители, Вернон и Глэдис Пресли, были мелкими фермерами, выходцами из Ирландии. К слову, сам музыкант был прямым потомком Авраама Линкольна.
С самого детства Элвиса окружала музыка: родители были набожными людьми, поэтому посещение церкви было обязательным. А там был хор, что родители тоже поддерживали. Пели там, в основном, госпелы, евангельские песнопения, которые затем также повлияли и на его творчество.
И хотя родители были набожными людьми, отец музыканта все же был не без греха: с фермерством сильно не ладилось, поэтому он брался за любую работу. Понятное дело, с финансами в итоге было не очень, и семья перебивалась тем чем придется. Однажды Вернона даже посадили в тюрьму за мошенничество.
Когда Элвису было 11 лет, ему на день рождения подарили гитару. Такой подарок (в целом, очень даже не дешевый) объясняется просто: за несколько месяцев до этого мальчик победил в конкурсе на ярмарке Алабамы и Миссисипи за исполнение народной песни Old Shep. С тех пор с гитарой музыкант не расставался, а в школе заодно освоил и фортепиано.
В 1948 году семья Элвиса перебралась в Мемфис, штат Теннесси. Этот город известен тем, что там множество темнокожих, которые играют блюз. Часто, проходя по улицам города, он тут и там слышал, как играют современную музыку, и впитывал ее каждый день. Тогда натуральный блондин, белый мальчик еще подумать не мог о том, что в будущем это окажет на него такое влияние, что даже его костюмы будут отсылать к блюзовым чернокожим музыкантам.
Конечно, для того, чтобы поступить в колледж в США, нужны деньги. У семьи Элвиса на такую роскошь, как образование, не было. Поэтому уже в 18 лет он устраивается работать водителем грузовика. Скопив денег, он решает поздравить маму с днем рождения оригинально: записать ей несколько песен на пластинку под гитару. Уже тогда он пробовался в различные коллективы, но всюду получал отказы: якобы у парнишки не было ни голоса, ни слуха. Знаете квартет Songfellows? Именно его руководитель однажды сказал Элвису, что у него нет голосовых данных. Уверены, не знаете. А вот Элвиса Пресли знают все.
Записываться он решил не где-нибудь, а на лейбле Sun, и это стало его счастливым билетом. Там его заметил владелец студии Сэм Филлипс. Филлипсу особенно понравился необычный голос музыканта и его чувственное исполнение. Тогда он предложил записать еще несколько песен.
Конечно, Элвис согласился. Это было интересное предложение для паренька, который даже не знал нот. Поэтому он записывает несколько песен в апреле 1954 года, и позже лейбл отправляет их на радио. Особого успеха песни тогда не сыскали, но Филлипса это не особо расстроило. Он свел молодого исполнителя с музыкантами ансамбля The Starlite Wranglers.
Какое-то время они репетируют, и выпускают кавер на песню That’s All Right Mama за авторством блюзмена Артура Крадапа. Затем они записывают свою версию Blue Moon Of Kentucky Билла Мойра.
Затем началась череда выступлений на фестивалях, концертах и, наконец, долгожданное выступление на телевидении. Конечно, гастроли были в основном по южным штатам США. Там сначала шокировало, а потом поразило всех зрителей его фирменное движение бедрами.
В 1955 году менеджером молодой звезды становится Томас Паркер (Полковник). Именно его затем будут обвинять в смерти Элвиса. Том Паркер был заядлым азартным игроком, и практически не переживал о состоянии здоровья своего подопечного, не давая ему никакого отдыха и получая с него колоссальную прибыль.
В том же году он подписывает контракт с фирмой RCA Victor, где спустя год выходит его первый сингл – Heartbreak Hotel.
Эта дорожка стала первопроходцем среди всех хитов музыканта. Он один за другим выпускает знаменитые треки (чего стоит только Love Me Tender), и зарплата Пресли в месяц растет до 400 тысяч долларов.
Тогда же выпускают двухсторонник Элвиса Hound Dog/Don' t Ве Cruel, который становится самым успешным в его карьере – тираж достигает пяти миллионов.
В 1957 году Элвис Пресли начинает сниматься в кино. Притом не в каком-то второсортном кино у малоизвестных студий, а у самих Paramount Pictures и 20th Century Fox. С ними он подписывает контракт на три фильма, и в итоге первая из них так хотела заполучить звезду, что даже смогла договориться с армией и отсрочить призыв (!). В итоге тогда выходят фильмы «Очаровашка», «Тюремный рок» и «Кинг Креол».
В 1958 году его призывают в армию на военную службу. Уже тогда он был звездой, и это сыграло в пользу американской армии. Дело в том, что уже тогда начинались разговоры о том, что армия должна быть контрактной, до эпохи хиппи оставалось и вовсе совсем недолго. Поэтому молодая звезда, отдающая долг отечеству – отличная пиар-кампания. К тому же, служил он в очень правильном для пропаганды месте – в ФРГ. В это же время выходят заранее записанные песни, которые даже попадают в чарты и хит-парады – например, А Hard Headed Woman.
Хотя в тот момент его зарплата падает до 75 тысяч долларов в месяц, после демобилизации он с лихвой нагоняет все упущенное. Съемки в кино (на протяжении карьеры всего вышло 30 фильмов с участием Пресли), альбомы по 2-4 штуки в год, телешоу с Фрэнком Синатрой сразу после возвращения. Этому успеху мог позавидовать каждый.
Что же касается личной жизни, в 1967 году он женится на Присцилле Булье. Их роман начался, когда девушке было всего 17 лет, а предложение он сделал под давлением родителей.
Не сказать, что Элвис был примерным семьянином. Разлады в семье начались, когда родилась дочь Лайза Мария в феврале 1968 года: испытание отцовством король рок-н-ролла провалил, и в его жизни вновь начались романы, тусовки и алкотрипы и бесконечные туры. Присцилла не выдержала этого, и подала на развод.
Фильмы с участием Пресли никогда не были кассовыми, а саундтреки плохо продавались. Зато хорошо продавались отдельные песни, написанные совсем не для Голливуда.
Признание от профессионалов пришло, однако, не сразу. После череды неудач с фильмами, бюджеты которых порой были выше, чем прибыль, он становится обладателем статуэтки Grammy за альбом Great Thou Art. Впоследствии он получит премию трижды, а номинаций за карьеру будет всего 14.
В конце 60-х стало очевидно, что Пресли морально устарел. Да, он продолжал быть звездой, но в это же время начинается Британское вторжение – чарты заполняют молодые фанаты короля The Beatles, и постепенно популярность сходит на убыль.
Однако был и показательный момент. В 1968 году он выступает перед Рождеством на канале NBC, где исполняет множество хитов в новом звучании. Шоу стало популярнейшим в стране – его рейтинг достиг 89%.
Такая популярность объясняет и богатство звезды. У него был личный автопарк, и если бы вы спросили у Пресли, сколько в нем машин, он бы не ответил. К тому же, своим приближенным он дарил перстни и украшения с бриллиантами, по которым можно было идентифицировать человека. А в 1973 году он и вовсе становится самым крупным налогоплательщиком в США.
В следующем году он отправляется в турне, которое длилось до конца его жизни.
В 1972 году Пресли женится на Линде Томпсон. Как и прежде, отношения в паре были сложными и полными измен со стороны музыканта, поэтому и с Линдой он разводится.
В 1976 году он записал свой последний диск, Moody Blue. Сингл с него становится сразу золотым.
Что касается веры – Пресли носил на шее сразу и крест, и звезду Давида. Объяснял он это тем, что не хочет упустить рай из-за пустых формальностей. Вот вам и ирландский мальчик из церковного хора.
Известно и о пагубных привычках артиста. Так, он часто злоупотреблял стимуляторами, чтобы выступать каждый день, и успокоительными, чтобы после этого заснуть.
При этом сам себя Пресли наркоманом не считал: якобы зависимостей у него нет, а лекарства на то и лекарства, чтобы лечить.
В начале 1977 года музыкант во время турне сильно заболел, будучи на гастролях в Кентукки. Его друг, парикмахер Ларри Геллер вспоминал:
«У Элвиса была высокая температура, тошнота, то есть все признаки гриппа, и он не спал всю ночь — болезнь складывалась для него крайне тяжело. Днем к нему зашел доктор, который путешествовал с нами. <...> Позднее мы вместе с полковником Томом Паркером вошли к Пресли и увидели, что Элвис был почти без сознания, стонал, был близок к состоянию комы. Доктор же окунал его голову в ведро холодной воды, чтобы он проснулся.
Я подумал: «Теперь Паркер поймет, в какой плохой форме Пресли». Но тот лишь сказал мне: «Слушай меня, единственная вещь, которая имеет значение, — чтобы этот парень сегодня вышел на сцену. И ничего больше».
Интересно и то, что к концу жизни Элвис был сильно больше своей лучшей формы. Все из-за того, что он страдал от обжорства. Впрочем, это никак не влияло на успех у женщин: главное ведь в любом человеке – харизма. В итоге перед смертью он весил 117 килограмм при росте 183 сантиметра.
Так питался он, по большей части, из-за стресса. Иногда бывали периоды просветления, и музыкант пытался есть правильную еду, но затем все бросал и возвращался в привычное русло. Любимым сэндвичем музыканта были два куска подрумяненного хлеба, между которыми находились арахисовое масло, жареный бекон и банановые кусочки.
Также он любил завтраки из жареных колбасок, бекона, яичницы, жареной картошки и кофе. А одной из его диет для похудения (а вовсе не для здоровья) были бананы и газировка. И все. На протяжении нескольких недель.
И это при всем при том, что Элвис стал первым популяризатором каратэ в США: у него был черный пояс по этому единоборству, а на досуге он любил поиграть в бадминтон и американский футбол.
Все это не уберегло здоровье звезды. 16 августа 1977 года он умер от сердечной недостаточности. Врач, зафиксировавший его смерть, говорил, что причиной всему – бесконечные лекарства, которые по отдельности лечат, но вместе имеют отрицательный эффект.
В тот день возле особняка музыканта собрались тысячи поклонников, а Джимми Картер, президент США, направил личные соболезнования. Фирма грамзаписи RCA срочно выпустила полный каталог его записей.
Похоронен он в поместье Грэйсленд, в которое допускались (и допускаются) далеко не все. Один из известных людей, побывавших там – Николай Кейдж, который был женат на дочери музыканта Лайзе.
Долгое время ходили слухи о том, что Элвис все еще жив, и просто прячется от лишних глаз. Но это не отменяет того факта, что звезда умерла, и больше, к сожалению, не порадует фанатов своим творчеством.
Источник:
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