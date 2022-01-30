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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5488 постов • 708 подписчиков подписаться
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Умер Леонид Куравлев

Умер Леонид Куравлев (7 фото + 4 видео)

Автор:
30 января 2022 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Куравлев   видео   звезда   некролог   шоу бизнес   
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На 86 году жизни не стало одного из самых талантливых и популярных артистов.

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Метки: Куравлев   видео   звезда   некролог   шоу бизнес   
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175
Евгений Ковалёв 20 часов назад
Скорбим
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9k
Обама Бараков 39 минут назад
"от последствий превмонии" ...
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−5
Дмитрий 4 часа назад
"Помер Клим, да и [мат] с ним!" ;)
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3k
mkcbhk 5 часов назад
эта сцена *Вдруг как в сказке, скрипнула дверь* с пачкой мальборо, просто легендарная=))
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−12
Piligrim Tour 8 часов назад
Еще раз - для величайших математиков и особенно, для слабовидящих и плохо читающих, цитирую из статьи "Леонид Вячеславович родился в Москве в 1939". Сейчас, если кто не в курсе, 2022 год, не 2025, не 2026, а именно 2022. Следовательно, ему не могло быть 85. ИБО математика весьма точная штуковина, и как не крути 2022-1939=83. Калькулятор есть у спорящих со мной, или подарить?
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−12
Piligrim Tour 9 часов назад
Для всех, у кого плохо с математикой объясняю на пальцах - 2022-1939=83. А никак не 86.
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99
tttyyyy Piligrim Tour 8 часов назад
У тебя тоже: ему было 85
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23k
Slawa49 9 часов назад
для меня он был в первую очередь это Жорж Милославский и Афоня))))))
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23k
Slawa49 9 часов назад
Вечная память, пусть земля будет пухом!!!
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12k
Владимир 12 часов назад
Грустно то как стало...
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10k
nihilists 12 часов назад
Гениальный актер. Актёрище! Но лучше остаться в памяти улыбающимся Афоней, чем умирающим стариком. Такова жизнь......
Но с цифрами поаккуратней...... 1939-2022 это 83, но не 86.
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99
tttyyyy nihilists 8 часов назад
Только не 86, а 85
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18k
Шуруп 14 часов назад
нет слов ...........
Время, ты беспощадно! ....................
(
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566
Mr White Man 15 часов назад
В фильме "Ты - мне, я - тебе" двух братьев-близнецов сыграл шикарно !
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43
Al_goritm 15 часов назад
Обратите внимание на памятник. Не смотря на все свои заслуги и известность - большими буквами имя любимой жены, а уже потом - свое... У многих ли так? Настоящий Человек.
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10k
Трив 15 часов назад
Блин, прослезился. Хороших актёров и так мало, а хороших фильмов ещё меньше. Это большая утрата.
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300
Ник Лу 16 часов назад
Прожил достаточно долгую жизнь, оставил след в истории и памяти многих людей. Мог ли прожить дольше... ну мог... Но давайте думать не о том, кого мы потеряли, а о том, как много мы получили, пока этот человек был жив.
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139
В-ий 16 часов назад
Потрясающее количество запомнившихся навсегда ролей до 1990, и ни одной после... а ведь были ещё силы, мог бы играть, но в чем?.. не его в том вина. Спасибо, Артист! Земля тебе пухом
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32k
Михаил 16 часов назад
МОЖНО ВЕРИТЬ, МОЖНО НЕТ, НО ТРУДНО ПОВЕРИТЬ В ТАКИЕ СОВПАДЕНИЯ. СЕГОДНЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИЙ АКТЕР ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. И СЕГОДНЯ ЖЕ 99 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИЧАЙШЕГО РЕЖИССЕРА ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ.
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1k
RealNo 16 часов назад
Да, это эпоха, без преувеличения ! Но Леонид Вячеславович продолжает жить в образах всеми нами любимых персонажей !
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4k
Кистень 16 часов назад
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8k
ДядяТоля 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
a_komolow 16 часов назад
Земля пухом, Афоня!
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