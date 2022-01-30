Умер Леонид Куравлев

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На 86 году жизни не стало одного из самых талантливых и популярных артистов.
Леонид Вячеславович провел свои последние дни в столичном хосписе имени Миллионщиковой, куда его перевели после выписки из Коммунарки, где он успешно прошел курс лечения от пневмонии.
Медикам удалось вылечить его от последствий превмонии, но у Леонида Вячеславовича было обширное поражение мозга - цереброваскулярная болезнь. И врачи поставили неутешительный диагноз – к привычной жизни звезда «Афони» больше вернуться не сможет. Актер также страдал в последнее время от развивающейся деменции.
Стремительное ухудшение здоровья народного любимца началось в 2012 году, после смерти его супруги, Нины Васильевны. Они вместе прожили более 50 лет и актер не смог смириться с такой потерей.
Нина Васильевна похоронена на Троекуровском кладбище, на ее надгробии выбито имя и самого актера.
Нина Васильевна похоронена на Троекуровском кладбище, на ее надгробии выбито имя и самого актера.
Леонид Вячеславович родился в Москве в 1939 году в обычной трудовой семье, мама - парикмахер, отец - слесарь авиазавода.
В школе маленькому Лёне не давались точные науки, поэтому двоюродная сестра как-то раз в шутку предложила ему после школы поступать во ВГИК, где они были не особенно нужны.
Он последовал ее совету и со всторой попытки в 1955 году успешно сдал вступительные экзамены.
В школе маленькому Лёне не давались точные науки, поэтому двоюродная сестра как-то раз в шутку предложила ему после школы поступать во ВГИК, где они были не особенно нужны.
Он последовал ее совету и со всторой попытки в 1955 году успешно сдал вступительные экзамены.
В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958).
Популярность же ему принесла роль смешливого шофера Пашки Колокольникова в фильме Шукшина «Живет такой парень», вышедшего 1964 году.
Популярность же ему принесла роль смешливого шофера Пашки Колокольникова в фильме Шукшина «Живет такой парень», вышедшего 1964 году.
А в 1967 году на экраны кинотеатров СССР вышел первый советский фильм ужасов «Вий». За судьбу Хомы Брута в исполнении Куравлева переживала вся страна, успех был сногсшибательным.
Неизбалованные таким жанром советские зрители по достоинству оценили великолепную игру актеров.
Неизбалованные таким жанром советские зрители по достоинству оценили великолепную игру актеров.
Буквально через год новая роль Шуры Балаганова в экранизации гениального романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок", снятого Михаилом Швейцером, окончательно закрепляет успех Куравлева. Этот фильм до сих пор считается каноничным, несмотря на то, что было несколько экранизаций произведения.
Леонид Вячеславович был очень разноплановым актером. Он мог великолепно вжиться и в образ простого парня в фильме "Афоня", и столь же прекрасно сыграть роль жулика Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".
В 1979 году Куравлев снялся в роли бандита Копченого у Станислава Говорухина в т/с «Место встречи изменить нельзя». Перечислять замечательные роли можно долго, послужной список актера насчитывает более 200 фильмов и телесериалов.
В 2000-х Леонид Вячеславович практически не снимался в кино. Он не скрывал, что к современному российскому кинематографу относится без особого восторга.
От многих ролей просто отказывался, считая проекты попросту бездарными. Но несколько ролей он все же исполнил.
От многих ролей просто отказывался, считая проекты попросту бездарными. Но несколько ролей он все же исполнил.
Куравлев сыграл проводника из «Железнодорожного романса», полковника Лютикова из «Сыщиков», полковника Ершова из «Улиц разбитых фонарей», генерала Сокольского из «Охоты на Изюбря».
Его последняя роль - священник в фильме «Весь этот джем», 2014 года. Этой работой в кино талантливый актер завершил свою блистательную карьеру, оставив после себя прекрасные фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова.
Его последняя роль - священник в фильме «Весь этот джем», 2014 года. Этой работой в кино талантливый актер завершил свою блистательную карьеру, оставив после себя прекрасные фильмы, которые хочется пересматривать снова и снова.
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Метки: Куравлев видео звезда некролог шоу бизнес
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Но с цифрами поаккуратней...... 1939-2022 это 83, но не 86.
Время, ты беспощадно! ....................
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