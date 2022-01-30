Умер Леонид Куравлев

Леонид Вячеславович родился в Москве в 1939 году в обычной трудовой семье, мама - парикмахер, отец - слесарь авиазавода.

В школе маленькому Лёне не давались точные науки, поэтому двоюродная сестра как-то раз в шутку предложила ему после школы поступать во ВГИК, где они были не особенно нужны.

Он последовал ее совету и со всторой попытки в 1955 году успешно сдал вступительные экзамены.