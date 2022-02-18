15 таинственных объектов, предназначение которых для многих оказалось загадкой

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Некоторым людям нравится рыскать по блошиным рынкам, а другим повезло обнаружить интересные находки у пожилых родственников. Но у этих предметов есть одна общая черта: никто не имеет ни малейшего представления о том, для чего их используют. К счастью, Интернет заполнен всевозможными знатоками, которые наверняка найдут решение загадки.
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Часть набора столового серебра. Он имеет наконечник штопора, но он для этого недостаточно прочен
Это столовый прибор для сливочного масла.
Нашёл эти металлические таблички во время отлива
Это индуистские подношения. Символ в левом верхнем углу - Ом.
На онлайн-аукционе этот предмет назвали "тостером"
Это бакелитовая солонка и перечница 1940-х годов
Столбы с сетками сверху на стороне улицы в Нидерландах
Они должны помочь летучим мышам ориентироваться на местности, пока не вырастут деревья.
Этот объект висит на потолке комнаты ожидания в больнице. Кто-нибудь знает, что это такое?
Это усилитель сигнала.
Синие сети, привязанные между деревьями, найденные во время похода
Уверен, что это сети для ловли фруктов с дерева — в настоящее время свернуты, потому что нет фруктов.
Что это за странное стеклянное блюдо? 2 штуки: крышка и основание
Дно - это жаровня для курицы, а верх - универсальная крышка для кастрюль или сковородок. Они легко складываются вместе, и оба изготовлены из стекла производства одной компании, поэтому кажется, что их нужно использовать вместе, но это не так.
Металлические, пластиковые и холщовые зажимы
Этими зажимами крепили чулки к поясу в середине прошлого века.
Что это за изогнутое металлическое приспособление над ручкой ванны в гостинице?
Это наполнитель для ванны с водопадом.
Найдено вместе с большим количеством старых морских артефактов. Как он называется и как он использовался?
Узловой датчик - журнал скорости. Лодочный спидометр.
Странный столик с бортиком, и полками с обеих сторон
Это журнальный столик. Рельс предназначен для того, чтобы вещи не соскальзывали с дальнего края, когда вы сидите на диване.
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