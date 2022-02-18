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15 таинственных объектов, предназначение которых для многих оказалось загадкой

15 таинственных объектов, предназначение которых для многих оказалось загадкой (16 фото)

Автор:
18 февраля 2022 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   загадки   интернет   найти   объекты   решение   таинственные   
1459
16
Некоторым людям нравится рыскать по блошиным рынкам, а другим повезло обнаружить интересные находки у пожилых родственников. Но у этих предметов есть одна общая черта: никто не имеет ни малейшего представления о том, для чего их используют. К счастью, Интернет заполнен всевозможными знатоками, которые наверняка найдут решение загадки.
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Метки: Предметы   загадки   интернет   найти   объекты   решение   таинственные   
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8  комментариев
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417
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Не "концентрация железа", а "железная конкреция".
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51k
stabskapitan 2 часа назад
это называется лаг
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15k
Booka1a 2 часа назад
мне почему-то кажется, что столик не журнальный, а пеленальный
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4k
Mowgley 2 часа назад
Стопудово древний флаг Норвегии

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Youtube's Best Channel 2 часа назад
Кстати, я не вижу в списке этих самых предметов диплом о высшем образовании.
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417
Youtube's Best Channel Daniel Rumiantsev Час назад
Ну вот. Предмет, предназначение которого оказалось загадкой.
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Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз 16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается 16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается 15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки 15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети Интересно, что это за штука? Интересно, что это за штука? 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки
DarSie

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