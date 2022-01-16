15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые для нас являются настоящей загадкой. Ведь мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, и есть тысячи людей, к которым мы можем обратиться за подсказкой. В этом посте вы найдёте ответы на некоторые вопросы.

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Загадочный пластиковый предмет 0 Источник: С помощью этого устройства слабовидящие продевают нитку в иголку.

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Увидел в школе. 4 ролика: синий и красный свободно двигаются, и интенсивность давления можно регулировать, а что это такое? 0 Источник: Это тренажёр для детей с аутизмом.

Этот предмет сделан из стекла, и обмотан какой-то лентой или бумагой 0 Источник: Это деталь волшебного фонаря. Такие устройства появились в 17 веке.

Я нашел эту вещь на пляже. Он твердый и пахнет водорослями, что это? 0 Источник: Кодиум бурса - это зеленые морские водоросли среднего размера. Они могут вырасти до 30 см в ширину. Они состоят из рыхлых нитей, которые образуют шарообразные структуры.

Стеклянный бокал внутри другого бокала 0 Источник: Это стакан для морепродуктов, внутрь кладут кусочки льда .

Странный предмет с колёсиками 0 Источник: С его помощью можно вырвать сорняки из щелей и трещин.

Серебряный прибор. Когда вы нажимаете кнопку на одном конце, ручки открываются 0 Источник: Это щипцы для кубиков сахара.

Нашел у родителей на кухне, для чего это можно использовать? 0 Источник: Он предназначен для чистки кукурузы.

Эта металлическая штука открывается. Что это? 0 Источник: Это старинная корзина для яиц.

Маленькие круглые стальные шары, найденные на земле 0 Источник: Стальные и железные шарики используются в горнодобывающей промышленности и переработке материалов для дробления горных пород.

Найдено на пляже возле небольшого рыбацкого посёлка. Белое пластиковое кольцо из твердой пены, прикрепленное к трем когтям из нержавеющей стали одинаковой длины 0 Источник: Используется для захвата сетей. Возьмите кольцо и маленькие металлические крючки схватят сети не повредив пальцы.

Куплено на Гранд-Базаре в Стамбуле. Красочное деревянное устройство с отдельными деревянными шпинделями, состоящими из 2 колес, которые вращаются при повороте ручки 0 Источник: Это прялка для прядения пряжи.

Что это? Найдено на распродаже. Предмет имеет длину 12 см и изготовлен из металла. На нем выгравирована едва заметная дата 5 августа 1902 года на обороте 0 Источник: Это часть цветочной подставки, для изготовления декоративных цветочных композиций.

Нашёл это в морозильной камере в номере отеля 0 Источник: Мраморный охладитель вина.