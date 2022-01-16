15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

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Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые для нас являются настоящей загадкой. Ведь мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, и есть тысячи людей, к которым мы можем обратиться за подсказкой. В этом посте вы найдёте ответы на некоторые вопросы.
Загадочный пластиковый предмет
С помощью этого устройства слабовидящие продевают нитку в иголку.
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Увидел в школе. 4 ролика: синий и красный свободно двигаются, и интенсивность давления можно регулировать, а что это такое?
Это тренажёр для детей с аутизмом.
Этот предмет сделан из стекла, и обмотан какой-то лентой или бумагой
Это деталь волшебного фонаря. Такие устройства появились в 17 веке.
Я нашел эту вещь на пляже. Он твердый и пахнет водорослями, что это?
Кодиум бурса - это зеленые морские водоросли среднего размера. Они могут вырасти до 30 см в ширину. Они состоят из рыхлых нитей, которые образуют шарообразные структуры.
Стеклянный бокал внутри другого бокала
Это стакан для морепродуктов, внутрь кладут кусочки льда .
Серебряный прибор. Когда вы нажимаете кнопку на одном конце, ручки открываются
Это щипцы для кубиков сахара.
Нашел у родителей на кухне, для чего это можно использовать?
Он предназначен для чистки кукурузы.
Маленькие круглые стальные шары, найденные на земле
Стальные и железные шарики используются в горнодобывающей промышленности и переработке материалов для дробления горных пород.
Найдено на пляже возле небольшого рыбацкого посёлка. Белое пластиковое кольцо из твердой пены, прикрепленное к трем когтям из нержавеющей стали одинаковой длины
Используется для захвата сетей. Возьмите кольцо и маленькие металлические крючки схватят сети не повредив пальцы.
Куплено на Гранд-Базаре в Стамбуле. Красочное деревянное устройство с отдельными деревянными шпинделями, состоящими из 2 колес, которые вращаются при повороте ручки
Это прялка для прядения пряжи.
Что это? Найдено на распродаже. Предмет имеет длину 12 см и изготовлен из металла. На нем выгравирована едва заметная дата 5 августа 1902 года на обороте
Это часть цветочной подставки, для изготовления декоративных цветочных композиций.
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