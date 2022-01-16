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15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки (16 фото)

Автор:
16 января 2022 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: вопросы   загадки   интернет   находки   помощь   таинственные   
2642
16
Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые для нас являются настоящей загадкой. Ведь мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, и есть тысячи людей, к которым мы можем обратиться за подсказкой. В этом посте вы найдёте ответы на некоторые вопросы.
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Метки: вопросы   загадки   интернет   находки   помощь   таинственные   
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11  комментариев
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10k
Sergey Sirius Час назад
"прялка для прядения пряжи" - это пять!
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Сережа Час назад
Надо тоже будет какую-нибудь херню соорудить, чтобы потом потомки гадали, для чего же она нужна. :)
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5k
Divergent?!? Час назад
Последнее, про пилу: жутковато, если найдено в походе в горах. А голову не нашли?
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22k
Андрей Иванов Час назад
""С его помощью можно вырвать сорняки из щелей и трещин.""

Сорняки? То есть обычно там овёс и клубника?
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