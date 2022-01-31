15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

1989
16
Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые поражают нас тем простым фактом, что мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, а это означает, что есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью. В этом посте онлайн-сообщество помогло разгадать вещи непонятного назначения.
Черная квадратная штука на двери с белым посередине и чем - то вроде чипов
Этот объект на самом деле является монтажной пластиной для камеры дверного звонка.
×
×
Как называется этот инструмент?
По сути, это универсальный инструмент для открывания ящиков, с возможностью поддевать, рубить, забивать и вытаскивать гвозди.
Мой папа нашел это сегодня утром с помощью своего металлоискателя и понятия не имеет, что это такое
Эта богато украшенная металлическая пластина, когда-то была прикреплена к подобным пластинам, образуя браслет или пояс.
Найден под землей в Эдмонтоне
Это "кристалл" нового века, состоящий из полиэфирной смолы и кучки случайного металла внутри. Некоторые люди используют его в лечебных целях.
Нашёл в ящике с инструментами
Эта вещь, похожая на ключ в стиле пистолета, на самом деле является ключом. Это не стандартный ключ от дома или машины, а маленький ключ, используемый для разблокировки замка рулевого колеса.
Найден в недостроенном подвале старого дома
Похоже, это была часть зажигалки для монет, изящная маленькая штуковина. К сожалению, в нем явно не хватает нескольких деталей.
Дыра в стене ванной со стороны двери, дом построен в тридцатые годы
Дымоход для дровяной печи или какого-либо другого вида обогревателя.
Маленькая круглая "полка" в старом почтовом ящике
Одно время было принято оставлять несколько монет на почтовые расходы с исходящей почтой.
Нашёл на даче
Это кусок эпоксидной смолы, вероятно, использованный в строительстве и выброшенный.
Местный музыкальный магазин пытался выяснить назначение этого предмета
Этот инструмент используется для разделения пучков веревки или проволоки. Горизонтальная планка в ручке помогает контролировать натяжение, в то время как вилки разделяют отдельные пряди.
Для чего это оборудование детской площадки?
Предназначена для детей с проблемами мобильности. Это делает игровую площадку более доступной для всех.
Мой друг купил холодильник, и в нём была эта штука
Он предназначен для размещения в нижнем ящике холодильника, создавая барьер между различными видами фруктов и овощей.
Белый фарфор с декоративной краской. Середина опускается вниз, и на обоих концах есть ручки. Когда нажимаешь на круг, она издаёт странный звук
Это сигнализация личной безопасности.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
- Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню
- Богатый урожай, собранный на трассе
- Мужчина создал канал на YouTube, где учит бриться, менять шины и завязывать галстук
23
Понравилось23
Новости партнёров
Для камеры звонка??? Дальше не стал смотреть.
(ирония)