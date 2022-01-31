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15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки (16 фото)

Автор:
31 января 2022 21:50
Сообщество : Факты
Метки: Онлайн-сообщество   идентифицировать   интернет   находки   помощь   таинственные   
1989
16
Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые поражают нас тем простым фактом, что мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, а это означает, что есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью. В этом посте онлайн-сообщество помогло разгадать вещи непонятного назначения.
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Метки: Онлайн-сообщество   идентифицировать   интернет   находки   помощь   таинственные   
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14  комментариев
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18k
babuby Час назад
Зажигалка для монет?? Портативный плазморез?
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6k
Серега 13 минут назад
А может кто-то объяснить как это используется колясочниками? И вот хоть убей не понимаю - а что веселого дети в этом найдут.

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Аванес Мефодиевич Полчаса назад
"для камеры дверного звонка"
Для камеры звонка??? Дальше не стал смотреть.
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38
Аванес Мефодиевич pssst 10 минут назад
А ничего, что автор переводит тексты при помощи Microsoft Paint, и даже не запаривается о результате Так что минуси в другом месте. Данное Дарсие уже всех заипало.
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38
Аванес Мефодиевич Серега 6 минут назад
Слушай, так вот ты какой - капитан очевидность! А эта дура не могла на русском могучем это написать? Хотя я понимаю нынешних школьников младших классов, "обучающихся" на удалёнке.
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1k
Yus Час назад
Это как?
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