15 раз, когда Интернет приходил на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки

Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые поражают нас тем простым фактом, что мы понятия не имеем, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, а это означает, что есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью. В этом посте онлайн-сообщество помогло разгадать вещи непонятного назначения.

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Черная квадратная штука на двери с белым посередине и чем - то вроде чипов 0 Источник: Этот объект на самом деле является монтажной пластиной для камеры дверного звонка.

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Как называется этот инструмент? 0 Источник: По сути, это универсальный инструмент для открывания ящиков, с возможностью поддевать, рубить, забивать и вытаскивать гвозди.

Мой папа нашел это сегодня утром с помощью своего металлоискателя и понятия не имеет, что это такое 0 Источник: Эта богато украшенная металлическая пластина, когда-то была прикреплена к подобным пластинам, образуя браслет или пояс.

Найден под землей в Эдмонтоне 0 Источник: Это "кристалл" нового века, состоящий из полиэфирной смолы и кучки случайного металла внутри. Некоторые люди используют его в лечебных целях.

Нашёл в ящике с инструментами 0 Источник: Эта вещь, похожая на ключ в стиле пистолета, на самом деле является ключом. Это не стандартный ключ от дома или машины, а маленький ключ, используемый для разблокировки замка рулевого колеса.

Найден в недостроенном подвале старого дома 0 Источник: Похоже, это была часть зажигалки для монет, изящная маленькая штуковина. К сожалению, в нем явно не хватает нескольких деталей.

Дыра в стене ванной со стороны двери, дом построен в тридцатые годы 0 Источник: Дымоход для дровяной печи или какого-либо другого вида обогревателя.

Маленькая круглая "полка" в старом почтовом ящике 0 Источник: Одно время было принято оставлять несколько монет на почтовые расходы с исходящей почтой.

Нашёл на даче 0 Источник: Это кусок эпоксидной смолы, вероятно, использованный в строительстве и выброшенный.

Местный музыкальный магазин пытался выяснить назначение этого предмета 0 Источник: Этот инструмент используется для разделения пучков веревки или проволоки. Горизонтальная планка в ручке помогает контролировать натяжение, в то время как вилки разделяют отдельные пряди.

Для чего это оборудование детской площадки? 0 Источник: Предназначена для детей с проблемами мобильности. Это делает игровую площадку более доступной для всех.

Мой друг купил холодильник, и в нём была эта штука 0 Источник: Он предназначен для размещения в нижнем ящике холодильника, создавая барьер между различными видами фруктов и овощей.

Увидел в антикварном магазине 0 Источник: Это держатель для столового серебра.

Белый фарфор с декоративной краской. Середина опускается вниз, и на обоих концах есть ручки. Когда нажимаешь на круг, она издаёт странный звук 0 Источник: Это сигнализация личной безопасности.