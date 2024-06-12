10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти

На протяжении всей истории человечества, были армии и завоеватели, которыми двигала неиссякаемая жажда наживы. Но в мире нет ничего вечного, и даже величайшие империи в конечном итоге рушатся, а их богатства пропадают бесследно. В истории много случаев, когда мировые сокровища не могут найти и по сей день, несмотря на продвинутые технологии. В этом посте пойдёт речь о самых знаменитых бесценных пропажах.
1. Сокровища корабля Флор-де-ла-Мар
2. Ковчег Завета
3. Кумранские свитки
4. Затерянный город Пайтити, Эльдорадо
5. Яйца Фаберже
6. Янтарная комната
7. Потерянное золото Конфедератов
8. Сокровища тамплиеров
9. Философский камень
10. Гробница Чингисхана
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