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10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти

10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти

Автор:
12 июня 2024 21:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Величайшие   в мире   история   найти   не могут   сокровища   
2304
11

На протяжении всей истории человечества, были армии и завоеватели, которыми двигала неиссякаемая жажда наживы. Но в мире нет ничего вечного, и даже величайшие империи в конечном итоге рушатся, а их богатства пропадают бесследно. В истории много случаев, когда мировые сокровища не могут найти и по сей день, несмотря на продвинутые технологии. В этом посте пойдёт речь о самых знаменитых бесценных пропажах.

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Метки: Величайшие   в мире   история   найти   не могут   сокровища   
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5  комментариев
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
Что-то маловато. Да и многие из этого скорее мифы. Ну и почему не упомянуть в этом ключе реальные клады. Например результаты грабежа Москвы Наполеоном и заныканные где-то в Смоленской области. Или вагоны Колчака, затопленные в Байкале. Или еще где. А там у него много было.
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14k
net 49 минут назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1899 постов (1842 в горячем)

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