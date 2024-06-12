10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти

Из всех кумранских свитков, найденных на берегу Мертвого моря в середине двадцатого века, ни один не является таким загадочным, как свиток, написанный на тонких листах меди.Это самые древние из сохранившихся до наших дней фрагментов Библии – вернее, тех книг, которые впоследствии были объединены в свод Священного Писания Ветхого Завета. Но не все свитки Мертвого моря попали в руки к ученым. В 2006 году профессор Ханан Эшель предс-тавил научной общественности до того времени неизвестный кумранский свиток, в котором содержатся фрагменты Книги Левит. К сожалению, свиток этот был обнаружен не при новых археологических раскопках, а случайно изъят полицией у араба-контрабандиста. Этот случай в очередной раз подтвердил то, что существенная часть свитков Мертвого моря может находиться в руках расхитителей и торговцев древностями, постепенно приходя в негодность.