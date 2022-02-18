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Домашние питомцы, которые испугались самых неожиданных вещей

Домашние питомцы, которые испугались самых неожиданных вещей (17 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:49
Сообщество : Животные
Метки: вещь   домашний питомец   животные   забавно   испуг   милота   страх   фото   
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Что ж, у всех нас есть небольшие боязни, и это абсолютно нормально как для людей, так и для питомцев!

Мы ценим домашних питомцев за десятки вещей, в том числе и за их маленькие странности и забавные черты! Например, как оказывается, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать бабочки, миски, собственный лай, а уж пылесос вообще невероятно устрашает! И перед тем, как спасти любимца от страшного объекта, хозяева успевают сделать кадр и показать, чего же испугались животные. Давайте посмотрим!


Тафф боится заходить в ванную, поэтому нам пришлось заменить дверь занавеской

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Жена прислала фото похода к ветеринару


Наш отважный пёс боится бабочек


Котёнок впервые оказался на деревянном полу


Он хочет прийти к нам, но страшно спуститься по ступенькам


Джаспер боится ложек


Я испытываю примерно такие же чувства к готовке.


Лили испугалась своей новой миски для воды


Поездка в машине — то ещё испытание!


Испугалась кота, спряталась за занавеску, а потом испугалась, что застряла…


Моя собака испугалась отельных мисок, и пришлось кормить её с кофейных фильтров


Лучшее место, чтобы спрятаться от страшного пылесоса


Знаете, почему у моего пса такое лицо?


Он только что испугался собственного лая!


Кошка всегда с ужасом смотрит, как я принимаю ванну


Ты не зря боишься кота, дружок


В этот момент мой пёс вспомнил, что вообще-то он не любит высоту


И всё-таки пылесосы очень пугают!

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Метки: вещь   домашний питомец   животные   забавно   испуг   милота   страх   фото   
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17k
fanatik115 2 часа назад
тупейшие подписи к фото.
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14k
Valiko 24 минуты назад
"Джаспер боится ложек.
- Я испытываю примерно такие же чувства к готовке."
У дефектной бабы дефектный кот. Закономерно.
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