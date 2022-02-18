Домашние питомцы, которые испугались самых неожиданных вещей

Что ж, у всех нас есть небольшие боязни, и это абсолютно нормально как для людей, так и для питомцев!
Мы ценим домашних питомцев за десятки вещей, в том числе и за их маленькие странности и забавные черты! Например, как оказывается, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать бабочки, миски, собственный лай, а уж пылесос вообще невероятно устрашает! И перед тем, как спасти любимца от страшного объекта, хозяева успевают сделать кадр и показать, чего же испугались животные. Давайте посмотрим!
Тафф боится заходить в ванную, поэтому нам пришлось заменить дверь занавеской
Жена прислала фото похода к ветеринару
Наш отважный пёс боится бабочек
Котёнок впервые оказался на деревянном полу
Он хочет прийти к нам, но страшно спуститься по ступенькам
Джаспер боится ложек
Я испытываю примерно такие же чувства к готовке.
Лили испугалась своей новой миски для воды
Поездка в машине — то ещё испытание!
Испугалась кота, спряталась за занавеску, а потом испугалась, что застряла…
Моя собака испугалась отельных мисок, и пришлось кормить её с кофейных фильтров
Лучшее место, чтобы спрятаться от страшного пылесоса
Знаете, почему у моего пса такое лицо?
Он только что испугался собственного лая!
Кошка всегда с ужасом смотрит, как я принимаю ванну
Ты не зря боишься кота, дружок
В этот момент мой пёс вспомнил, что вообще-то он не любит высоту
И всё-таки пылесосы очень пугают!
Источник:
- Культовые обложки главной поп-дивы в исполнении милого ретривера
- 16 питомцев, чьи хозяева придумали им такие костюмы, что просто закачаешься
- Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме
- 17 ревнивых питомцев, которые ни с кем не желают делить любимого хозяина
- 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное
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- Я испытываю примерно такие же чувства к готовке."
У дефектной бабы дефектный кот. Закономерно.