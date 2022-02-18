Домашние питомцы, которые испугались самых неожиданных вещей

Мы ценим домашних питомцев за десятки вещей, в том числе и за их маленькие странности и забавные черты! Например, как оказывается, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать бабочки, миски, собственный лай, а уж пылесос вообще невероятно устрашает! И перед тем, как спасти любимца от страшного объекта, хозяева успевают сделать кадр и показать, чего же испугались животные. Давайте посмотрим!





Тафф боится заходить в ванную, поэтому нам пришлось заменить дверь занавеской