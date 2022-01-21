Необычные и душевные вещи, которые хозяева смастерили для своих питомцев

Говорят, что лучший подарок — сделанный своими руками, и это наверняка справедливо не только для людей, но и для домашних питомцев!
Вот почему многие владельцы животных решают что-нибудь смастерить, чтобы порадовать своих котов, собак, морских свинок и даже коз. В самом деле, разве смогут покупные сюрпризы заменить всю душевность самодельных домиков и лежанок? Вот ещё несколько примеров необычных подарков.
Кажется, котам понравились полочки, которые я им сделал
Моя собачка любит спать на моих ногах. Сшила ей лежанку из своих джинсов, чтобы она не скучала, пока я на работе
Каждому питомцу по отдельному этажу
Да, мы построили для собаки замок
В этой бабочке мой кот выглядит ещё более элегантно
А как насчёт целого отдельного дома для собак?
Вид из дома ваших псов куда живописнее, чем из моего!
Мама моей девушки связала для нашего кота диван
Сделал этот домик для кошек, но пока оценил кое-кто другой
Захотелось придумать для кота что-то современное и модное. Гамак!
Мама устроила целую «квартиру» для моих морских свинок
Жена убедила меня, что нашим котам просто необходима двухэтажная кровать
Рогатые тоже заслуживают внимания и заботы!
Самодельная площадка для игр, которая очень понравилась нашим козам.
Костюм ведьмы больше всего подходит моей кошке
Папа сделал эту кроватку в подарок на Рождество
Лежанка, чтобы моим псам было удобнее смотреть в окошко
Маме стало скучно, и она порадовала кота банданой
Я выиграл гигантский плюшевый чизбургер. Добавил наполнителя, поместил внутрь сразу 20 пищалок. Пёс счастлив!
Как же повезло домашним любимцам с такими заботливыми и творческими хозяевами!
Источник:
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