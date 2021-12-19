Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет

Недавно в соцсети Weibo появился забавный ролик с живым героем популярного мема, который теперь не грустно глядит на рыбов, а сам продоет их. Смешной котейка, как и его владелец, сидит на своем стуле в курточке и шарфе, и наблюдает за покупателями.