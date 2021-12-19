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Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет

Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 09:57
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   кот-продавец   мем   милота   рыбов   фото   
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В 2021 году особенно популярным стал мем про рыбов. В нем несколько котов беседуют с мужчиной, который вместо того, чтобы продавать рыбу, просто ее показывает.

Забавная картинка с намеренно искаженными орфографией и пунктуацией стала способом рассказать всем вокруг о несоответствии между ожиданиями и суровой реальностью.

Недавно в соцсети Weibo появился забавный ролик с живым героем популярного мема, который теперь не грустно глядит на рыбов, а сам продоет их. Смешной котейка, как и его владелец, сидит на своем стуле в курточке и шарфе, и наблюдает за покупателями.

Комментаторы были в восторге от очаровательного продавца рыбов.

«Какой чудесный малыш».

«Работник месяца».

«Пожалуй, это лучший продавец, которого я видел».

«Смешное».

«Я бы у такого милашки все купила».


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Метки: видео   животные   кот   кот-продавец   мем   милота   рыбов   фото   
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Лесли 🥰 Час назад
Позитивное)))
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SHAGREEN 55 минут назад
Ты продаешь мою рыбу китаец, но ты делаешь это без уважения.
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