Кот, работающий продавцом «рыбов», покорил интернет

В 2021 году особенно популярным стал мем про рыбов. В нем несколько котов беседуют с мужчиной, который вместо того, чтобы продавать рыбу, просто ее показывает.
Забавная картинка с намеренно искаженными орфографией и пунктуацией стала способом рассказать всем вокруг о несоответствии между ожиданиями и суровой реальностью.
Недавно в соцсети Weibo появился забавный ролик с живым героем популярного мема, который теперь не грустно глядит на рыбов, а сам продоет их. Смешной котейка, как и его владелец, сидит на своем стуле в курточке и шарфе, и наблюдает за покупателями.
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Комментаторы были в восторге от очаровательного продавца рыбов.
«Какой чудесный малыш».
«Работник месяца».
«Пожалуй, это лучший продавец, которого я видел».
«Смешное».
«Я бы у такого милашки все купила».
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