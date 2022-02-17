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«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок

«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: Евгений Куйвашев   Шапша   губернатор   екатеринбург   калуга   мигранты   преступность   свердловская область   
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За один вечер ему поступило больше 20 жалоб от местных жителей - о притеснениях, хулиганстве и откровенном разбое со стороны приезжих. И губернатор собрал совещание с силовиками и администрацией.

После того, как приезжие избили женщину с дочерью на автобусной остановке, жители Екатеринбурга потребовали у властей разобраться и наказать виновных. Местные не хотят, а может больше и не могут, терпеть откровенные издевательства и притеснения. Проблемы были давно, а этот случай просто стал показательным.

К делу подключился губернатор Евгений Куйвашев:

«Недавно у нас произошел вопиющий случай - несколько человек избили двух женщин. На своей странице в Инстаграм я попросил сообщать мне о всех подобных инцидентах и уже пришло больше двух десятков жалоб…

Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично».

Проще говоря: если «гости» и их семьи не заработали на уголовную статью, но находятся в России незаконно - отправить их на родину.

Уже есть первые результаты: вчера задержали одного из избивших женщин на остановке, сегодня - второго. Им 16 и 17 лет, один из этих «джигитов» стоял на учёте как причастный к грабежу. На них завели уголовные дела, отправили в изолятор и будут судить. По остальным жалобам местных жителей сейчас работают администрация и силовики.

Инициатива разобраться с преступностью среди мигрантов - здравая. И лучше поздно, чем никогда. Вот только она может превратиться в обычный популизм, примерно как в Калужской области.

Там всё началось с того, что губернатор Шапша заявил о выходе из программы переселения. Также хотел запретить мигрантам работать в такси, торговле и общепите.

А через несколько дней уже говорил:

«Сегодня на территории Калужской области у нас проживает чуть более 50 тыс мигрантов, которые заняты в экономике региона. Это 5% от жителей Калужской области, вполне управляемый процесс, и я еще раз хочу сказать, мы не ставим целью выгнать мигрантов».

Странная позиция: шаг вперёд и два назад. Никто ведь не говорил о тех, кто работает и приносит реальную пользу. Речь о преступниках в их среде, и о тех, кто приезжает, чтобы сесть на пособие.

Так что здесь нужно оценивать конкретные действия, а не слова и призывы губернатора Куйвашева. Иначе всё это так и останется пустыми разговорами, а местные жители будут и дальше бояться выходить вечером на улицу.

Источник:

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Метки: Евгений Куйвашев   Шапша   губернатор   екатеринбург   калуга   мигранты   преступность   свердловская область   
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27  комментариев
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887
Олег Шишкин Полчаса назад
1. Дать независимость Ичкерии.
2. Принудительно выслать в неё всех черножопых.
3. Установить строгий визовый режим и никого в России не пускать из Ичкерии.
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11k
Oleg 3 минуты назад
Просто страна переживает очередные успехи, народ обнищал, а разбой и грабежи известны давно. А полицаи что? Раньше у них ЗП стартовала с 1500$ ,а теперь чуть больше пятисот. И им теперь тоже надо зарабатывать на масло и иконку. А как? Тоже проходили. Грабли то давно проверенные, осечек не дают. Так что смело за "новым" опытом. Полиция просто не работает. Им проще поймать очередного борца с режимом за комментарий где-нибудь. И проще, и выхлопа больше, и безопасней, и вообще сейчас принято так
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13k
Ligov 4 минуты назад
Голимый популизм и ничего более...
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2k
Алксандр Шевченко 5 минут назад
В стране один из самых высоких % слабовиков на 1000 населения и движуха начинается только при прямой указке какого то чинуши ( тип губернатора или мера). Так и вспоминается - они смотрят за порядком, беспорядки их некасаются.
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69k
parallax 7 минут назад
Не лелейте надежду. Пока все возбухают в соцсеиях и на форумах, ни политики, ни чиновники не почешутся. Только массовые уличные протесты способны расшевелить это зажравшееся и обленившееся стадо.
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0
Павел 9 минут назад
Давно пора разобрать с этим безобразием!
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23k
koleos72 13 минут назад
За четыре дня решить вопрос, если только отстрел объявить, за вознаграждение!
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−5
Клевцова Оля 15 минут назад
люди живущие в нашем государстве должны уважать и соблюдать законы, да и вообще у меня просто нет слов ,это животные, а не люди!
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0
Ксюшка Максимова 19 минут назад
Я считаю, что давно пора уже заняться вопросом с мигрантами потому что это уже перешло все границы! Они позволяют себе слишком многое! Это просто нельзя оставлять без внимания!
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−1
Александр 20 минут назад
люди живущие в нашем государстве должны уважать и соблюдать законы, да и вообще у меня просто нет слов ,это животные, а не люди!
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789
Serg Dex 20 минут назад
4 дня за 100-й километр, один созвучный фильм напоминает, там это, вобщем слова запретить не хватает, а так реактивно, до ))) попресуют и отчитаются в цифрам, вобщем у нас всё так вышестоящих заботит только будущая пенсия)))
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−17
deer Полчаса назад
Да хто ж вам дасть-то??
Разнарядка она такая - лопай что дают.
А если рыпнитесь, то яйцы в ландонах чик-чик по закоулочкам. И сымут тя с поста за условные контрреволюционные речи.
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55k
Dominus Полчаса назад
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8k
Ном-Номыч Полчаса назад
Хули тут за 4 дня сделать. Либо выгнать, либо простить
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0
Роман Степанов Полчаса назад
Я считаю, что давно пора уже заняться вопросом с мигрантами потому что это уже перешло все границы! Они позволяют себе слишком многое! Это просто нельзя оставлять без внимания!
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0
lenochka5321 Полчаса назад
Отношение в мигрантам - прямая реакция на их поведение
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4
Michael Mats Полчаса назад
Куй-ваще-ого
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1k
GoInDown 38 минут назад
Расплодились обезьянки.
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