«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок

За один вечер ему поступило больше 20 жалоб от местных жителей - о притеснениях, хулиганстве и откровенном разбое со стороны приезжих. И губернатор собрал совещание с силовиками и администрацией.
После того, как приезжие избили женщину с дочерью на автобусной остановке, жители Екатеринбурга потребовали у властей разобраться и наказать виновных. Местные не хотят, а может больше и не могут, терпеть откровенные издевательства и притеснения. Проблемы были давно, а этот случай просто стал показательным.
К делу подключился губернатор Евгений Куйвашев:
«Недавно у нас произошел вопиющий случай - несколько человек избили двух женщин. На своей странице в Инстаграм я попросил сообщать мне о всех подобных инцидентах и уже пришло больше двух десятков жалоб…
Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично».
Проще говоря: если «гости» и их семьи не заработали на уголовную статью, но находятся в России незаконно - отправить их на родину.
Уже есть первые результаты: вчера задержали одного из избивших женщин на остановке, сегодня - второго. Им 16 и 17 лет, один из этих «джигитов» стоял на учёте как причастный к грабежу. На них завели уголовные дела, отправили в изолятор и будут судить. По остальным жалобам местных жителей сейчас работают администрация и силовики.
Инициатива разобраться с преступностью среди мигрантов - здравая. И лучше поздно, чем никогда. Вот только она может превратиться в обычный популизм, примерно как в Калужской области.
Там всё началось с того, что губернатор Шапша заявил о выходе из программы переселения. Также хотел запретить мигрантам работать в такси, торговле и общепите.
А через несколько дней уже говорил:
«Сегодня на территории Калужской области у нас проживает чуть более 50 тыс мигрантов, которые заняты в экономике региона. Это 5% от жителей Калужской области, вполне управляемый процесс, и я еще раз хочу сказать, мы не ставим целью выгнать мигрантов».
Странная позиция: шаг вперёд и два назад. Никто ведь не говорил о тех, кто работает и приносит реальную пользу. Речь о преступниках в их среде, и о тех, кто приезжает, чтобы сесть на пособие.
Так что здесь нужно оценивать конкретные действия, а не слова и призывы губернатора Куйвашева. Иначе всё это так и останется пустыми разговорами, а местные жители будут и дальше бояться выходить вечером на улицу.
Источник:
- Мигранты животного мира
- Двух мигрантов зашили в матрасы, чтобы переправить в Европу
- В Екатеринбурге задержали двух мигрантов, укравших награды ветерана ВОВ
- Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами
- Замминистра образования требовал с учителей положительные комментарии под постом губернатора
Понравилось29
2. Принудительно выслать в неё всех черножопых.
3. Установить строгий визовый режим и никого в России не пускать из Ичкерии.
Разнарядка она такая - лопай что дают.
А если рыпнитесь, то яйцы в ландонах чик-чик по закоулочкам. И сымут тя с поста за условные контрреволюционные речи.