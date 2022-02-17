«Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок

После того, как приезжие избили женщину с дочерью на автобусной остановке, жители Екатеринбурга потребовали у властей разобраться и наказать виновных. Местные не хотят, а может больше и не могут, терпеть откровенные издевательства и притеснения. Проблемы были давно, а этот случай просто стал показательным.

К делу подключился губернатор Евгений Куйвашев:

«Недавно у нас произошел вопиющий случай - несколько человек избили двух женщин. На своей странице в Инстаграм я попросил сообщать мне о всех подобных инцидентах и уже пришло больше двух десятков жалоб…

Вице-губернатору поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан. Предупредить о том, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы. Проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично».

Проще говоря: если «гости» и их семьи не заработали на уголовную статью, но находятся в России незаконно - отправить их на родину.