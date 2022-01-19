Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия

При этом, каждый седьмой школьник не сильно владеет русским языком. Так утверждает начальник управления общего образования города, Татьяна Волнистова. Зато у большинства из них уже есть российское гражданство.

Вообще, проблему мигрантов в Калужской области обсуждают давно, дело даже доходило до местных властей. Вот только толку от этого никакого - никто ничего не решает. Но пособия назначают. Оно и понятно, приезжают большими семьями и денег на социалку для них нужно все больше.

Было бы интересно узнать, откуда идут эти деньги: из налогов граждан или от продажи ресурсов? Ну это ладно.

Понятно, что проблемы не только в Калужской области, а везде. Просто здесь она в последнее время привлекает все больше внимания. Например, следом за Кабановым, в область приехал еще один член СПЧ - Марина Ахмедова.