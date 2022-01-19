FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5549 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия

Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия (9 фото)

Автор:
19 января 2022 15:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Обнинск   мигранты   переселение   помощь   пособия   социалка   
1622
9

В одном только Обнинске, небольшом городе в Калужской области, приезжие получили социальную помощь на 170 миллионов рублей.

Речь идет уже не о трудовой миграции, а о переселении - потому что на социалку стали направлять все больше денег. А значит появилась орда желающих эти деньги получить.

Для примера возьмем город Обнинск с населением 116 тысяч человек. Как рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов:

×
×

«Только за 9 месяцев предыдущего года многодетные семьи мигрантов получили — а они получают полностью все социальные пособия — они получили 170 млн рублей, это огромные деньги, ведь они переезжают большими семьями».

При этом, каждый седьмой школьник не сильно владеет русским языком. Так утверждает начальник управления общего образования города, Татьяна Волнистова. Зато у большинства из них уже есть российское гражданство.

Вообще, проблему мигрантов в Калужской области обсуждают давно, дело даже доходило до местных властей. Вот только толку от этого никакого - никто ничего не решает. Но пособия назначают. Оно и понятно, приезжают большими семьями и денег на социалку для них нужно все больше.

Было бы интересно узнать, откуда идут эти деньги: из налогов граждан или от продажи ресурсов? Ну это ладно.

Понятно, что проблемы не только в Калужской области, а везде. Просто здесь она в последнее время привлекает все больше внимания. Например, следом за Кабановым, в область приехал еще один член СПЧ - Марина Ахмедова.

Она разбиралась с историей о домогательствах учеников-мигрантов к четверокласснице:

И в комментариях к этому посту люди уже не сдерживались:

Но опять же - все ждут действий от властей. Пока их нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Обнинск   мигранты   переселение   помощь   пособия   социалка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
171
Егор Терентьев Час назад
Млять!! Просто мрак какой-то!! И как на это реагировать?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
48k
Хельги Минуту назад
Август, чубатенький ты наш, тебе то чего до России?
Мы тут сами со всем разберемся.
Займись своим Хохлостаном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Nik Nik 4 минуты назад
К мигрантам эта публика не имеет никакого отношения. Это, дикая, злобная саранча...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Павел 5 минут назад
Заменяют население, на послушных животных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bar 13 минут назад
Жаль свалить с этой ёб*аной страны не получается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Vetiar 18 минут назад
Перед самым Новым годом бабушка "загремела" в ковидный диспансер с 80% поражения легких. Буквально вытащил её с того света молодой парень с акцентом, общались с ним только по телефону, красная зона же, не пускают туда. Когда бабушку выписали домой, мы его пригласили в гости, поздравили с Новым годом, разговорились. Оказалось: киргиз, хирург-трансфузиолог, приехал лет 6 назад к нам в Новосибирск вместе с семьей и двумя детьми, пашет с утра до ночи в двух поликлиниках. По программе "Земский доктор" ему в области 8 соток выделяют и подъемных почти 800 тыс. Врядли будешь против такой миграции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
kolobok263 Vetiar 6 минут назад
конечно нет. но если это попускать, то поверь мне, через какое то время к тебе, к твоим детям придут такие гости и скажут: ты пожил, выметайся из дома, теперь это наш дом. и уйдете, потому что их тогда много будет, а вас нет. на кассах в магазинах не слышал еще, что этих РУССКИХ много? а я слышал. у нас гражданство раздают всем, налево, направо. большинство, почему то, Оренбург, Оренбургская область, видимо там паспортный стол 24 часа работает. потом не удивляйтесь.... админы, можете банить...но это мое мнение и я не разжигаю рознь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Павел Vetiar 3 минуты назад
Это обычная хитродопость. Любой чурбан, который только приехал тихий, скромный но только он начинает родню и знакомых перевозить, то он уже бай, он уже тут хозяин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Дворняга Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Полчаса назад
проблема всех мигрантов в том, что не они едут в другую страну, а свою страну тащут туда, свои обычаи, нормы, законы, ассимилироваться даже не собираются, в силу своего воспитания и образования. И это не исправить (доказано столетьями и всякими диаспорами), властям нужно искать другие методы урегулирования поведения гостей, может даже непопулярными (все равно под санкциями)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт Полчаса назад
не рожаете сами - за вас родят мигранты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
255
<name> 38 минут назад
Клутин и Едро набирают себе будущий электорат. Русские уже стали догадываться что их [мат]...т, и уже давно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dorell 42 минуты назад
Это в Германии им можно на их пособие жить, а в России это такое себе... Можно жить на улице и есть бичпакеты из Пятёрочки пока отчаянно ищешь работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Новак 44 минуты назад
Пипец какой-то, столько текста о том что и так всём известно. Что толку писать всё это? Любой здравомыслящий человек и так может найти источник этой беды. Как мигранты без знания языка и какой-то более менее адекватной профессии становятся гражданами страны? Правильно, за взятку в каком нибудь ФМС! Так трудно найти человека который её берёт? Да ещё при том что это целый поток о котором знают всё гастеры. Совершенно не сложно, банально посмотреть где выдавали паспорта. Кто-то пытается это прекратить, правильно, не пытается, потому как цепочка откатов уходит далеко вверх, и всё прикрыты дядями в Москве. Вывод, дело не в гастерах, они молодцы, нашли способ жить на халяву и доить бюджет новой страны. Дело в нашей власти которая подобно клещу высасывает жизнь из местного населения. А она изначально построена по принципу дать возможность воровать своим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 47 минут назад
Невозможно усидеть на двух стульях. Надо либо самим рожать и работать, рожать и работать, либо смириться с неизбежной ассимиляцией. Размер пособий одинаков, что для мигрантов, что для аборигенов, но первых он устраивает, а последних, видимо, нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
845
Максим Максимов 48 минут назад
НЕ мигранты, а ОБЕЗЬЯНЫ из соседних "заповедников"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Виталий Семенака 52 минуты назад
Вся проблема в том, что россия идет по стопам сша. Вся эта миграция, она предсказуема и направлена теми, кому это выгодно!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 56 минут назад
Баул.Вокзал. Аул. Вам здесь не рады. Вас здесь не ждут. Уезжайте. Живите в своих странах, ведь вы так хотели независимость от русских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All Час назад
всё лезут и лезут клопы...поприбивать бы. на кой они нам всем сдались?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами Власти Калужской области рассказали о проблемах с мигрантами Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь
0
72
Бездомный кудрявый лабрадор на помойке давал людям лапу, надеясь на помощь
Набирающие популярность в сообществах
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
0
33
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
Вот такая история
0
7
Вот такая история
Как учат тех, кто учит наших детей
Как учат тех, кто учит наших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
1

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#интересное#Разное#автомир#суд#аварии#девушки#алкоголь
#Юмор#факты#история#ватермарк#автомобили#дтп#Россия#авто аварии#еда#фильм
#животные#прикол#подборка#кино#СССР#картинки#в мире#Ynews#Приколы#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться