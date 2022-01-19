Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия

В одном только Обнинске, небольшом городе в Калужской области, приезжие получили социальную помощь на 170 миллионов рублей.
Речь идет уже не о трудовой миграции, а о переселении - потому что на социалку стали направлять все больше денег. А значит появилась орда желающих эти деньги получить.
Для примера возьмем город Обнинск с населением 116 тысяч человек. Как рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов:
«Только за 9 месяцев предыдущего года многодетные семьи мигрантов получили — а они получают полностью все социальные пособия — они получили 170 млн рублей, это огромные деньги, ведь они переезжают большими семьями».
При этом, каждый седьмой школьник не сильно владеет русским языком. Так утверждает начальник управления общего образования города, Татьяна Волнистова. Зато у большинства из них уже есть российское гражданство.
Вообще, проблему мигрантов в Калужской области обсуждают давно, дело даже доходило до местных властей. Вот только толку от этого никакого - никто ничего не решает. Но пособия назначают. Оно и понятно, приезжают большими семьями и денег на социалку для них нужно все больше.
Было бы интересно узнать, откуда идут эти деньги: из налогов граждан или от продажи ресурсов? Ну это ладно.
Понятно, что проблемы не только в Калужской области, а везде. Просто здесь она в последнее время привлекает все больше внимания. Например, следом за Кабановым, в область приехал еще один член СПЧ - Марина Ахмедова.
И в комментариях к этому посту люди уже не сдерживались:
Но опять же - все ждут действий от властей. Пока их нет.
Источник:
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Мы тут сами со всем разберемся.
Займись своим Хохлостаном.
И находят тысячу причин не делать.
Впрочем,все это уже обговорено миллион раз.
И разрешает при этом оставлять свое первое гражданство?
Или к тем, кто облегчает получение гражданства родителям-пенсионерам этих мигрантов?
И т.д. и т.п.