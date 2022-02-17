Агрессивный грызун заблокировал женщину в офисе

Она была последней, кто покидал рабочее место в LeaderOne Financial, но когда женщина, наконец, подошла к двери, чтобы оставить помещение, грызун внезапно стал её атаковать.

Кэрри тут же бросилась обратно внутрь и рассказала, что затем последовало напряжённое 35-минутное противостояние, во время которого она отказывалась покинуть свой офис, опасаясь нападения со стороны дерзкого животного.

Рассказывая об инциденте, Кэрри отметила, что уходя с работы, она звонила дочери. Прежде чем запереть входную дверь, она увидела в стекле отражение белки.

«Я посмотрела вниз, и она встала на задние лапы и буквально посмотрела мне в глаза», — рассказала она.

Встревоженная маленьким грызуном, Кэрри открыла дверь офиса и предприняла попытку зайти обратно внутрь, однако создание вдруг «набросилось» на её ногу.