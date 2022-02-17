FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11590 постов • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Агрессивный грызун заблокировал женщину в офисе

Агрессивный грызун заблокировал женщину в офисе (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   грызун   животные   забавно   офис   фото   
112
3
1

Офисная работница сильно испугалась, когда застряла на работе более чем на полчаса из-за «преследовавшей» её агрессивной белки.

Менеджер по маркетингу Кэрри Хейр (Carrie Hair) записала необычное противостояние с грызуном в Кокомо, штат Индиана, США, которое приключилось с ней 7 февраля этого года.



Она была последней, кто покидал рабочее место в LeaderOne Financial, но когда женщина, наконец, подошла к двери, чтобы оставить помещение, грызун внезапно стал её атаковать.

Кэрри тут же бросилась обратно внутрь и рассказала, что затем последовало напряжённое 35-минутное противостояние, во время которого она отказывалась покинуть свой офис, опасаясь нападения со стороны дерзкого животного.

Рассказывая об инциденте, Кэрри отметила, что уходя с работы, она звонила дочери. Прежде чем запереть входную дверь, она увидела в стекле отражение белки.

«Я посмотрела вниз, и она встала на задние лапы и буквально посмотрела мне в глаза», — рассказала она.

Встревоженная маленьким грызуном, Кэрри открыла дверь офиса и предприняла попытку зайти обратно внутрь, однако создание вдруг «набросилось» на её ногу.

На кадрах Кэрри можно услышать, как она говорит:

«Я нахожусь здесь уже 10 минут, ожидая, пока она уйдёт … эта белка поджидает меня.»

«Она продолжает подходить к двери и буквально наблюдает за мной. Мне нужно пройти весь путь пешком…»

Затем в ролике видно, как Кэрри снова идёт открывать дверь, думая, что белка ушла, но она вновь неожиданно появляется ниоткуда, чтобы уже в следующее мгновение проследовать в сторону американки.

Кэрри начитает тяжело дышать, когда замечает животное и захлопывает дверь, прежде чем оно успевает пробраться внутрь.

«Что ты делаешь?!» — кричит она белке, находясь за стеклом.

«Затем грызун преследовал меня в течение 33 минут», — вспоминает женщина.

«Я связалась по Facetime со своим мужем, «крутым» офицером спецназа, и он несколько минут смеялся и пожелал мне удачи.»

«В итоге я запечатлела видео, чтобы поделиться им со своей семьей, при этом общение с этой белкой становилось всё лучше.»

Кэрри добавила, что ей, наконец, удалось добраться до своей машины спустя 35 минут после первой попытки уехать.

На данный момент местонахождение белки неизвестно, но Кэрри отметила:

«У меня есть орехи на случай, если она вернётся.»

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: белка   видео   грызун   животные   забавно   офис   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Виталий Лынов 12 минут назад
И эти чмошники собрались с нами воевать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
kolobok263 11 минут назад
911, меня преследует грызун!...Памагитеееееее.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист Баран устроил погоню за велосипедистом Баран устроил погоню за велосипедистом В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457416



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересности из разных стран мира
0
51
Интересности из разных стран мира
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
2
294
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Набирающие популярность в сообществах
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
4
4
20 лучших хорроров десятилетия по версии Ranker
«Извозчик, такса по соглашению». История московского такси
0
4
«Извозчик, такса по соглашению». История московского такси
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео)
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В свете последних событий
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#подборка#Приколы#кино#автомир#Украина#кот
#Юмор#ватермарк#Россия#дтп#интересное#аварии#история#в мире#СССР#комментарии
#прикол#животные#люди#Ynews#автомобили#забавно#авто аварии#дети#природа#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться