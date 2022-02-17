Агрессивный грызун заблокировал женщину в офисе

Офисная работница сильно испугалась, когда застряла на работе более чем на полчаса из-за «преследовавшей» её агрессивной белки.
Менеджер по маркетингу Кэрри Хейр (Carrie Hair) записала необычное противостояние с грызуном в Кокомо, штат Индиана, США, которое приключилось с ней 7 февраля этого года.
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Она была последней, кто покидал рабочее место в LeaderOne Financial, но когда женщина, наконец, подошла к двери, чтобы оставить помещение, грызун внезапно стал её атаковать.
Кэрри тут же бросилась обратно внутрь и рассказала, что затем последовало напряжённое 35-минутное противостояние, во время которого она отказывалась покинуть свой офис, опасаясь нападения со стороны дерзкого животного.
Рассказывая об инциденте, Кэрри отметила, что уходя с работы, она звонила дочери. Прежде чем запереть входную дверь, она увидела в стекле отражение белки.
«Я посмотрела вниз, и она встала на задние лапы и буквально посмотрела мне в глаза», — рассказала она.
Встревоженная маленьким грызуном, Кэрри открыла дверь офиса и предприняла попытку зайти обратно внутрь, однако создание вдруг «набросилось» на её ногу.
На кадрах Кэрри можно услышать, как она говорит:
«Я нахожусь здесь уже 10 минут, ожидая, пока она уйдёт … эта белка поджидает меня.»
«Она продолжает подходить к двери и буквально наблюдает за мной. Мне нужно пройти весь путь пешком…»
Затем в ролике видно, как Кэрри снова идёт открывать дверь, думая, что белка ушла, но она вновь неожиданно появляется ниоткуда, чтобы уже в следующее мгновение проследовать в сторону американки.
Кэрри начитает тяжело дышать, когда замечает животное и захлопывает дверь, прежде чем оно успевает пробраться внутрь.
«Что ты делаешь?!» — кричит она белке, находясь за стеклом.
«Затем грызун преследовал меня в течение 33 минут», — вспоминает женщина.
«Я связалась по Facetime со своим мужем, «крутым» офицером спецназа, и он несколько минут смеялся и пожелал мне удачи.»
«В итоге я запечатлела видео, чтобы поделиться им со своей семьей, при этом общение с этой белкой становилось всё лучше.»
Кэрри добавила, что ей, наконец, удалось добраться до своей машины спустя 35 минут после первой попытки уехать.
На данный момент местонахождение белки неизвестно, но Кэрри отметила:
«У меня есть орехи на случай, если она вернётся.»
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