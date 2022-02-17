Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери

Чудовищная история произошла во Владивостоке. Курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что он не вышел на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. Парень предупредил о своих обстоятельствах начальство заранее, однако руководство осталось недовольным нарушением рабочего графика и решило уволить сотрудника.

Об этой ситуации рассказали в группе профсоюза курьеров в ВК. "Во Владивостоке посредник DC в лице "ICL" под угрозой увольнения заставлял курьера по имени Олег выходить на 14-ти часовую смену в день поготовки к похоронам собственной матери. Все необходимые документы были предоставлены, курьер заранее предупредил руководство. И ладно бы попросили выйти на 4-х или 6-ти часовую смену, курьер был готов (похороны - это не дёшево, особенно, когда трагедия происходит внезапно), но недавно пришедшей на должность супервайзера Ксении, цитата: "все равно", ведь "сейчас нехватка курьеров"", - рассказывает администратор паблика.



