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Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери

Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери (10 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Delivery Club   Ynews   Нелюди   владивосток   капитализм   похороны   сервис доставки   
1766
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Сам сервис доставки заявил, что он в этой ситуации не виноват, однако в соцсетях компании объявили бойкот.

Чудовищная история произошла во Владивостоке. Курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что он не вышел на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. Парень предупредил о своих обстоятельствах начальство заранее, однако руководство осталось недовольным нарушением рабочего графика и решило уволить сотрудника.


Об этой ситуации рассказали в группе профсоюза курьеров в ВК. "Во Владивостоке посредник DC в лице "ICL" под угрозой увольнения заставлял курьера по имени Олег выходить на 14-ти часовую смену в день поготовки к похоронам собственной матери. Все необходимые документы были предоставлены, курьер заранее предупредил руководство. И ладно бы попросили выйти на 4-х или 6-ти часовую смену, курьер был готов (похороны - это не дёшево, особенно, когда трагедия происходит внезапно), но недавно пришедшей на должность супервайзера Ксении, цитата: "все равно", ведь "сейчас нехватка курьеров"", - рассказывает администратор паблика.


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Известно, что курьера оштрафовали за невыход,а после и вовсе отключили от сервиса. "Компании плевать на собственных рабочих, о которых они с такой нежностью пишут в каждом своём официальном сообщении",- резюмируют в ВК.


В профсоюзе курьеров потребовали от Delivery Club отменить штрафные санкциии и вернуть курьера на работу. Однако сервис доставки заявил, что это инициатива об увольнении исходила от подрядчика, который, собственно, и занимается доставкой - во Владивостоке это компания ICL.



Сам же курьер рассказал "Новой газете", что изначально он получил разрешение пропустить рабочий день, однако позже супервайзер Ксения сообщила, что из-за невыхода компания теряет деньги, накричала на парня и уволила его, дополнительно оштрафовав.


Координатор профсоюза "Курьер" уверен, что современная система отношений "компания-подрядчик" выгодна Delivery Club. Ведь в этом случае крупная корпорация снимает с себя юридические обязательства, а все трудовые отношения заключаются между курьером и логистическим партнером. При любом скользком инциденте крупный бизнес остается как бы не при чем. Вот и сейчас Delivery Club открестился от промашки своих посредников.


Однако эти объяснения не удовлетворили пользователей Сети, которые решили бойкотировать сервис доставки. Delivery Club ставят "единицы" в приложении в Google Play и клеймят позором.


Что касается подрядчика сервиса доставки и конкретно супервайзера Ксении, то от комментариев по поводу увольнения курьера они воздержались.

Источник:

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Метки: Delivery Club   Ynews   Нелюди   владивосток   капитализм   похороны   сервис доставки   
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38  комментариев
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4k
Севастьян 45 минут назад
Ну что,ребята-девчата,бойкот компании по всей нашей родной стране?Если пацана не поддержим,кому тогда в трудную минуту руку протянуть?
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19k
sanchesS80 10 минут назад
Логика конечно пипец
"все равно", ведь "сейчас нехватка курьеров"
поэтому курьера надо уволить.
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39k
Alex 12 минут назад
Мрази. Больше никогда не буду пользоваться их услугами.
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190
Marius 14 минут назад
Ну пацан тоже неправ, можно же как-то совместить, ну взять заказ в районе кладбища в конце концов.
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1k
metrolog 16 минут назад
Сын студент работал в этом Дливери, условия там конские и звиздят они что график там сам составляешь, меньше 4 часов взять нельзя, район работы тебе они назначают, могут закинуть на другой конец города, короче он плюнул и ушел в Яндекс, там полная свобода графика, только требуют необходимый минимум выполнить 12 часов в неделю и район обслуживания выбирает сам курьер. Платят и там и там +- одинаково, для студента самое то
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4k
SLAVENTUS80 24 минуты назад
Установил приложение поставил одну звезду и удалил .
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3k
sedoisever 42 минуты назад
А трудовой кодекс у нас в стране уже не работает? Человек имеет право на 5 дней за свой счёт.
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2k
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
14 часов смена, плачет по ним трудовая инспекция и прокуратура.
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3k
Олег Белов 44 минуты назад
Обыкновенный капитализм.....как вам вкус колбаски в 100 сортов?
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424
Andrey Олег Белов Полчаса назад
А их что плетью на эту работу гонят ? Если нет мозгов , работай руками !
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190
Marius Andrey 18 минут назад
ногами
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6k
kleyman 48 минут назад
Просто бизнес.
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5k
KonstantinLeirov 48 минут назад
Я немного не догнал
То есть сервис доставки заключает договор субподряда с другим сервисом доставки, который нанимает курьеров, так что ли?? Это очень "по нашенски", договорами подряда и субподряда в несколько слоев, чтоб всем "досталось"
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5k
Core 49 минут назад
А курьер в штате что-ли, чтобы его увольнять?) странный диалог какой-то
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−3
Отчим на час 49 минут назад
Ну ушло 10-100 тыс клиентов, в деливириви от этого пораньше никто не проснулся до помойки дойти что получше выбрать.
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915
Hallo FreeSpace 55 минут назад
Ничего удивительного ...
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