Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери

Сам сервис доставки заявил, что он в этой ситуации не виноват, однако в соцсетях компании объявили бойкот.
Чудовищная история произошла во Владивостоке. Курьера Delivery Club отстранили от работы за то, что он не вышел на 14-часовую смену в день подготовки к похоронам матери. Парень предупредил о своих обстоятельствах начальство заранее, однако руководство осталось недовольным нарушением рабочего графика и решило уволить сотрудника.
Об этой ситуации рассказали в группе профсоюза курьеров в ВК. "Во Владивостоке посредник DC в лице "ICL" под угрозой увольнения заставлял курьера по имени Олег выходить на 14-ти часовую смену в день поготовки к похоронам собственной матери. Все необходимые документы были предоставлены, курьер заранее предупредил руководство. И ладно бы попросили выйти на 4-х или 6-ти часовую смену, курьер был готов (похороны - это не дёшево, особенно, когда трагедия происходит внезапно), но недавно пришедшей на должность супервайзера Ксении, цитата: "все равно", ведь "сейчас нехватка курьеров"", - рассказывает администратор паблика.
Известно, что курьера оштрафовали за невыход,а после и вовсе отключили от сервиса. "Компании плевать на собственных рабочих, о которых они с такой нежностью пишут в каждом своём официальном сообщении",- резюмируют в ВК.
В профсоюзе курьеров потребовали от Delivery Club отменить штрафные санкциии и вернуть курьера на работу. Однако сервис доставки заявил, что это инициатива об увольнении исходила от подрядчика, который, собственно, и занимается доставкой - во Владивостоке это компания ICL.
Сам же курьер рассказал "Новой газете", что изначально он получил разрешение пропустить рабочий день, однако позже супервайзер Ксения сообщила, что из-за невыхода компания теряет деньги, накричала на парня и уволила его, дополнительно оштрафовав.
Координатор профсоюза "Курьер" уверен, что современная система отношений "компания-подрядчик" выгодна Delivery Club. Ведь в этом случае крупная корпорация снимает с себя юридические обязательства, а все трудовые отношения заключаются между курьером и логистическим партнером. При любом скользком инциденте крупный бизнес остается как бы не при чем. Вот и сейчас Delivery Club открестился от промашки своих посредников.
Компания предоставляет логистические услуги не только нам, но и другим компаниям из сферы e-commerce. Мы уже попросили компанию провести проверку этой информации. Ещё раз отметим, что мы не стимулировали этого курьера брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день.— Delivery Club (@DeliveryClub) February 16, 2022
Здравствуйте. Сотрудничающие с нами курьеры сами формируют свой график, сами выбирают дни, когда хотят работать, и продолжительность слотов. Мы никак на это не влияем, и подобный разговор курьера с представителем нашего сервиса невозможен в принципе.— Delivery Club (@DeliveryClub) February 16, 2022
Однако эти объяснения не удовлетворили пользователей Сети, которые решили бойкотировать сервис доставки. Delivery Club ставят "единицы" в приложении в Google Play и клеймят позором.
Что касается подрядчика сервиса доставки и конкретно супервайзера Ксении, то от комментариев по поводу увольнения курьера они воздержались.
Источник:
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"все равно", ведь "сейчас нехватка курьеров"
поэтому курьера надо уволить.
Кстати нельзя исключить флешмоб от конкурента, чтобы перетащить себе часть клиентов.
В неделю должно быть не больше 40 часов, в месяц не больше -160 (около) могут быть нюансы, но нужно смотреть что там в ТД прописано.