Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации

10 сентября женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы оформить документы на подзахоронение в родственную могилу. Однако ей объявили, что стоимость этих услуг составит 120 тысяч рублей. Не найдя такой суммы, Чуканова нашла организацию, которая выставила куда меньший счет - всего 20 тысяч рублей. Однако, администрация кладбища, видя такой оборот, документы, разрешающие захоронение, отказалась выдавать.