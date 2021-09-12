Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации

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За захоронение с женщины потребовали 120 тысяч рублей. Таких денег у нее нет, потому, не зная, что предпринять, она решилась на отчаянный шаг.
Наталья Чуканова не смогла похоронить сестру и привезла гроб с ее телом к зданию администрации Балашихи.
10 сентября женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы оформить документы на подзахоронение в родственную могилу. Однако ей объявили, что стоимость этих услуг составит 120 тысяч рублей. Не найдя такой суммы, Чуканова нашла организацию, которая выставила куда меньший счет - всего 20 тысяч рублей. Однако, администрация кладбища, видя такой оборот, документы, разрешающие захоронение, отказалась выдавать.
В результате Наталья, не зная, как бороться с этим беспределом, наняла катафалк и привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Она потребовала у властей прояснить ситуацию.
Позднее Чуканова сообщила, что дело, похоже сдвинулоь с мертвой точки и ситуация близка к разрешению.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей заметили, что в похоронном бизнесе ничего не меняется,. У многих в запасе нашлись истории, когда для погребения родственников приходилось изрядно потратиться. Хотя, казалось бы, место на кладбище должно предоставляться бесплатно.
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Ахахахаа вот это флешмоб вот это я понимаю хайп!
Талант блохера пропадает)
Могла бы в тикток залить, переплюнула бы спикера экономического форума милохина)
Чурок, мракобесов и прочих.
Тогда коренных вообще хоронить негде будет.
Всех прнаехавших - хорнить на исторической родине. И делов то.
https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/garantirovannyy-perechen-uslug-po-pogrebeniyu/https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/garantirovannyy-perechen-uslug-po-pogrebeniyu/
Хотя в последний раз, помниться, вы писали, что живете в Лондоне.
Да, по поводу Вашей ссылки: на заборе много чего написано, бабушка подошла и потрогала, а это сучок.
Столкнетесь с реальностью в Москве, а я сталкивался, она Вас очень удивит.