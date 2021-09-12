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Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации

Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации (5 фото + 2 видео)

Автор:
12 сентября 2021 21:43
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   балашиха   видео   кладбище   новости Подмосковья   похороны   
1592
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За захоронение с женщины потребовали 120 тысяч рублей. Таких денег у нее нет, потому, не зная, что предпринять, она решилась на отчаянный шаг.

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Метки: ynews   балашиха   видео   кладбище   новости Подмосковья   похороны   
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20  комментариев
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709
Ksenia2 2 часа назад
Недавно хоронили свекра. Тоже за подзахоронение требовали денег. Не такую крупную сумму, конечно, как в этой истории, но мы и не в Подмосковье живем. Когда узнали, что умерший - подполковник ФСБ, аппетиты у администраци кладбища уменьшили, но у нулю не свелись. Конечно, никаких финансовых документов за отданные конкретно за эту услугу денег мы не дождались. Все идет мимо кассы, так как незаконно.
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24k
Владимир 3 минуты назад

Ахахахаа вот это флешмоб вот это я понимаю хайп!
Талант блохера пропадает)
Могла бы в тикток залить, переплюнула бы спикера экономического форума милохина)
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11k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Побольше лимиты в город пускать нужно.
Чурок, мракобесов и прочих.
Тогда коренных вообще хоронить негде будет.
Всех прнаехавших - хорнить на исторической родине. И делов то.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
"Фишки'", "сайт хорошего настроения", мать вашу
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5k
Владимир Час назад
Что-то я не пойму. А что, "социальные похороны" (за счет государства) уже отменили? Или это только в Мск?
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146k
anthrax Час назад
Простите,ребята,но это-ДИКОСТЬ И ЖЛОБСТВО. Бог их накажет.
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385
Max Час назад
Россия. Голосуйте главное за ЕР
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289
Николай Max Минуту назад
минусят те, кто поддерживает удивляльщика, который всегда не в курсе и удивлен... и партия у него такая же, всегда не приделах))))
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146k
anthrax Час назад
Ребята,что у вас там творится?В Беларуси государство выделяет официально деньги на погребение,и на поминальный стол,и дают на выбор кладбище ,где желаете похоронить родственника.Что это у вас происходит? Это же -грех.Ничего святого в людях.
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