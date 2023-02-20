Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб

18 февраля в Зеленограде отец семейства решил проучить своего сына за то, что испачкался. Малыш подскользнулся и упал в грязь. Мужчина схватил его за шкирку и грубо бросил в сугроб, лицом в снег. Поступок "отца" был заснят на регистратор одной из припаркованных рядом машин и выложен в сеть.

Рядом стояла мать с коляской, в которой был ещё один ребёнок. Она никак не попыталась пресечь грубое отношение отца к сыну.