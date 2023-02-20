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Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб

Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб

Автор:
20 февраля 2023 11:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   воспитание   интересное   отец   ребёнок   случай   фото   
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3-летний малыш упал в грязь. Отец взял своего ребёнка за воротник и бросил в ближайший сугроб. Это попало на камеру видеорегистратора и видео просочилось в сеть.

18 февраля в Зеленограде отец семейства решил проучить своего сына за то, что испачкался. Малыш подскользнулся и упал в грязь. Мужчина схватил его за шкирку и грубо бросил в сугроб, лицом в снег. Поступок "отца" был заснят на регистратор одной из припаркованных рядом машин и выложен в сеть.

Рядом стояла мать с коляской, в которой был ещё один ребёнок. Она никак не попыталась пресечь грубое отношение отца к сыну.

Поведением мужчины уже заинтересовались следователи. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку, сообщили в СК.

Источник:

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Метки: Россия   видео   воспитание   интересное   отец   ребёнок   случай   фото   
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26  комментариев
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4k
pinbalist 2 часа назад
Видимо папашу тоже часто головой в сугроб кидали. Только летом.
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3k
xbrat 11 минут назад
Жаль мелкого, с идиотами жить с рождения это тяжело. Из за кат. капитала рожали поди?
"Батю" не в сугроб... ему лопатой по иплищу нужно за такое дать
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36k
Алексей 12 минут назад
это когда обертка взрослого - а содержимое малолетний обиженный дебил...
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4k
Андрей 23 минуты назад
с одной стороны понятно, что он хотел его отмыть, но с другой, всё же грубость зашкаливает. Скорее всего проблема с нервами и решать это точно надо не через самоутверждение об детей.
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110k
Сергей Александров Полчаса назад
[мат] какой-то, а не отец. Я б его самого так приложил раз пять подряд для вразумления, суку такую...
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1k
Yow 44 минуты назад
Насмотрятся шедевров, по типу "Батя"
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1k
Stargazer 49 минут назад
Идут по проезжей части. Какого хрена ребёнка за руку не взял, а вместе с самкой убежал вперёд? Что дети 3-х лет в зимней одежде при попытке догнать широко шагающих впереди взрослых могут спотыкаться - это в голову даже не пришло.
Что папаша, что мамаша - оба конченые дегенераты.
А потом мы жалуемся: "Ах зачем вводят ювенальную юстицию!? Мы же так скрепно и хорошо безо всего этого живём!". Да вот чтобы такие мрази хоть чего-то боялись.
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5k
Котэ Час назад
сунул в сугроб что бы грязь вытереть, и чо такого? с чего бугурт такой то?
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7k
Роман Час назад
Не ну технически все верно он сделал, вопрос в реализации и грубости =)

Грязь снежком часто оттирают же, а тут то чего не оттереть грязь таким образом. Мой бы еще и ржал если бы его повозил по снегу.
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10k
GROMOZEKA Час назад
На выходных ездили в горы на санках кататься.
Папаша там один с малым играл и в шутку его так тоже в снежок закидывал.
В очередной раз швырнул, а там под снегом толи лед, толи пенек оказался и пацан так не кисло лицом приехал туда.
Что же касается этой семейки, то тут невооруженным взглядом видать быдло.
Папаша чмошник истеричка, мамаша тоже молодец, в руке банка малой где-то сзади вне поля зрения.
Прям хрестоматийное быдло
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1k
Lenusya Час назад
надо папашу в сугроб башкой кинуть, и стерилизовать, чтобы не размножался, если не может контролировать свои эмоции, т.к.:
во-первых ребенок упал случайно запнувшись, т..е. не нахулиганил специально
во-вторых ему года два-три, в этом возрасте дети часто падают
в-третьих в сугробе, могли быть куски льда, камней и ребенок мог сильно удариться
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50
Jurij Grigorjev Час назад
....а потом удивляются, что дети вырастают жестокими...
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7k
Дети откопали осла Час назад
Надеюсь в старости (батиной) сынок его также почистит .
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261
Руслана Тарасова Час назад
Мелкий в комбинезоне плюхнулся в грязную лужу. Наверняка комбинезончик был чистый и возможно новый. Если повременить, грязь растечется по всему комбезу. То есть надо возвращаться и чистить одежду малыша, что займет массу времени. Папа нашел быстрый и оптимальный выход - засунул малыша в сугроб, что бы его очистить. На мой взгляд , более чем логичное решение. Но какой-то идиот, снял это и решил хайпанутся на этом. Автор ролика законченный мудельман.
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308
ruslan d Час назад
Резковато , но за это им ничего не будет ...
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Не могу понять агрессии к своим детям. Ты же воспитываешь человека, который в дальнейшем должен стать опорой тебе. А кто вырастет у такого урода? Своего папашу начнет чистить так лет через 10-15?
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Помыл. Где ещё там чистить?
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PokemonKa
Pika-Pika?
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