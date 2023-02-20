Отец года: глава семейства в Зеленограде бросил своего ребёнка в сугроб

3-летний малыш упал в грязь. Отец взял своего ребёнка за воротник и бросил в ближайший сугроб. Это попало на камеру видеорегистратора и видео просочилось в сеть.
18 февраля в Зеленограде отец семейства решил проучить своего сына за то, что испачкался. Малыш подскользнулся и упал в грязь. Мужчина схватил его за шкирку и грубо бросил в сугроб, лицом в снег. Поступок "отца" был заснят на регистратор одной из припаркованных рядом машин и выложен в сеть.
Рядом стояла мать с коляской, в которой был ещё один ребёнок. Она никак не попыталась пресечь грубое отношение отца к сыну.
Поведением мужчины уже заинтересовались следователи. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку, сообщили в СК.
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"Батю" не в сугроб... ему лопатой по иплищу нужно за такое дать
Что папаша, что мамаша - оба конченые дегенераты.
А потом мы жалуемся: "Ах зачем вводят ювенальную юстицию!? Мы же так скрепно и хорошо безо всего этого живём!". Да вот чтобы такие мрази хоть чего-то боялись.
Грязь снежком часто оттирают же, а тут то чего не оттереть грязь таким образом. Мой бы еще и ржал если бы его повозил по снегу.
Папаша там один с малым играл и в шутку его так тоже в снежок закидывал.
В очередной раз швырнул, а там под снегом толи лед, толи пенек оказался и пацан так не кисло лицом приехал туда.
Что же касается этой семейки, то тут невооруженным взглядом видать быдло.
Папаша чмошник истеричка, мамаша тоже молодец, в руке банка малой где-то сзади вне поля зрения.
Прям хрестоматийное быдло
во-первых ребенок упал случайно запнувшись, т..е. не нахулиганил специально
во-вторых ему года два-три, в этом возрасте дети часто падают
в-третьих в сугробе, могли быть куски льда, камней и ребенок мог сильно удариться