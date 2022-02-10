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"Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой

"Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой (4 фото)

Автор:
10 февраля 2022 07:06
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Камила Валиева   Олимпиада2022   Тарасова   допинг-пробы   мок   олимпийские игры   фигурное катание   
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Кое-какие спортивные издания уже успели поставить крест на юной спортсменке и олимпийской сборной РФ в целом. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова возмущена.

Вчера весь спортивный мир замер в ожидании вердикта о "сомнительной" допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Свое решение относительно инцидента МОК собирается огласить сегодня, в 9 утра по московскому времени, однако многочисленные спортивные и околоспортивные СМИ уже успели сделать прогнозы относительно судьбы медалей наших фигуристов. Как ни странно, даже отечественные издания не постеснялись в диагнозах.


Между тем, прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что вся эта возня вокруг теста на допинг-пробы - чистой воды провокация, чтобы российские фигуристы понервничали и плохо выступали. Заслуженный тренер СССР обратилась к СМИ с жестким и кратким наказом. "Я в это не верюраз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнутьсяне писать, хотя бы свою девочку не полоскать. .."


В пробах Валиевой, кстати, сданных задолго до Олимпиады, еще в декабре, как-то внезапно перед награждением обнаруживают следы сердечного препарата триметазидина.


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Почему результаты допинг-проб поставили под сомнение именно сейчас, а не до Олимпиады - вопрос вопросов.


Что касается решения МОК, то, поскольку Валиевой не исполнилось 16 лет, она имеет статус "защищенного лица", в связи с чем к ней не могут быть применены жесткие меры. Спортивный юрист Прокопец уверен, что вся эта возня не должна повлиять на олимпийские медали российской сборной, т.к. пробы были взяты в декабре, задолго до Игр в Пекине.



Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс комментировать ситуацию в Валиевой отказался.


Фигуристка не отстранена от участия в Олимпиаде. Камила Валиева вышла на тренировку в Столичный дворец спорт в Пекине.


Однако нервозная ситуация сказалась на результатах дальнейших соревнований. Андрей Мозалёв. выступая с произвольной программой фигуристов-одиночников, упал с четверных сальхова и тулупа и сделал еще несколько ошибок, получив от судей 156.28 балла (233.33 балла в сумме с короткой). Марк Кондратюк успешно прыгнул три четверных, но допустил падение на каскаде. В итоге фигурист получил 162,71 балла (по сумме — 248,82).

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Метки: Ynews   Камила Валиева   Олимпиада2022   Тарасова   допинг-пробы   мок   олимпийские игры   фигурное катание   
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2k
Лёха 2 часа назад
Тарасова права. "Фу, чморики" российским СМИ.
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Artem 7 минут назад
Да там допинг необходим, чтобы нервы лечить после этих околоспортивно-политических проверяльщиков.
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2k
Sergius SPb 10 минут назад
Мля, на хуа такой спорт нужен?
Если спортсменкам девочкам-малолеткам надо принимать какой-то там ...зидин?
А тренера, а "чего такого-то"? И это не допинг.
Ну-да, просто лекарство, с детства, здоровому молодому организму. С детства на фарме.
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6k
Bartello 23 минуты назад
Падали? Упал после ЧЕТВЕРНОГО сальхова и тулупа. Да треть людей упадёт во время выхода на лёд а треть - через 5 минут. Фигуристы и так падают регулярно и без допинговых скандалов на фоне. Та же Валиева тоже упала в последнем прокате и ничего, победила.
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754
Leonid 23 минуты назад
Как так можно, писать больше не о чем?!
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6k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну какой допинг в художественной гимнастики или фигурном катании.Наши там впереди по одой причине там допинг хоть его тоннами жри нихрена на показатели не сработает, это не теннис или лыжный марафон . Вот астматикам из Норвегии не разрешили препараты провести и как то скисли рекордсмены сразу .
А так скоро компоненты борща и гречневой каши будут за допинг считать .
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10
Олег Попов Полчаса назад
Да, мы усрались в очередной раз. Но зачем об этом писать? Девочка же наша.
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Триметазидин - допинг? Данунах!
Я его каждий день пью, кардиолог прописал при лечении ишемии. Стоит копейки.
И его многим назначают на длительный срок
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411
Andrey Кенвуд Час назад
Так и Трамадол тоже лекарство!)))
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10
Олег Попов Кенвуд Полчаса назад
А Вы тоже олипиец? А то меня как то менты штрафанули за перегар за рулем. Так меня друг успокаивал, мол он так каждый день бухает, так что же теперь штрафовать? Правда он не водитель.
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13k
Алан 2 часа назад
Я не профессиональный спортсмен, но если не чувствуешь за собой вины то чего нервничать? Чего падать начали? Если допускать, что пробы "левые" могут быть , то будешь на нервяке постояно.
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219
Petrov 2 часа назад
Нахрена это разжигание срача?
Подождём и посмотрим.
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