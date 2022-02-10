"Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой

Вчера весь спортивный мир замер в ожидании вердикта о "сомнительной" допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Свое решение относительно инцидента МОК собирается огласить сегодня, в 9 утра по московскому времени, однако многочисленные спортивные и околоспортивные СМИ уже успели сделать прогнозы относительно судьбы медалей наших фигуристов. Как ни странно, даже отечественные издания не постеснялись в диагнозах.





Между тем, прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что вся эта возня вокруг теста на допинг-пробы - чистой воды провокация, чтобы российские фигуристы понервничали и плохо выступали. Заслуженный тренер СССР обратилась к СМИ с жестким и кратким наказом. "Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. .."





В пробах Валиевой, кстати, сданных задолго до Олимпиады, еще в декабре, как-то внезапно перед награждением обнаруживают следы сердечного препарата триметазидина.



