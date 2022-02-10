"Я советую всем русским СМИ заткнуться": Тарасова - о скандале с допинг-пробами Валиевой

Кое-какие спортивные издания уже успели поставить крест на юной спортсменке и олимпийской сборной РФ в целом. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова возмущена.
Вчера весь спортивный мир замер в ожидании вердикта о "сомнительной" допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Свое решение относительно инцидента МОК собирается огласить сегодня, в 9 утра по московскому времени, однако многочисленные спортивные и околоспортивные СМИ уже успели сделать прогнозы относительно судьбы медалей наших фигуристов. Как ни странно, даже отечественные издания не постеснялись в диагнозах.
Между тем, прославленный тренер Татьяна Тарасова уверена, что вся эта возня вокруг теста на допинг-пробы - чистой воды провокация, чтобы российские фигуристы понервничали и плохо выступали. Заслуженный тренер СССР обратилась к СМИ с жестким и кратким наказом. "Я в это не верю — раз. Во-вторых, рекомендую всем русским [СМИ] заткнуться — не писать, хотя бы свою девочку не полоскать. .."
В пробах Валиевой, кстати, сданных задолго до Олимпиады, еще в декабре, как-то внезапно перед награждением обнаруживают следы сердечного препарата триметазидина.
Почему результаты допинг-проб поставили под сомнение именно сейчас, а не до Олимпиады - вопрос вопросов.
Что касается решения МОК, то, поскольку Валиевой не исполнилось 16 лет, она имеет статус "защищенного лица", в связи с чем к ней не могут быть применены жесткие меры. Спортивный юрист Прокопец уверен, что вся эта возня не должна повлиять на олимпийские медали российской сборной, т.к. пробы были взяты в декабре, задолго до Игр в Пекине.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс комментировать ситуацию в Валиевой отказался.
Фигуристка не отстранена от участия в Олимпиаде. Камила Валиева вышла на тренировку в Столичный дворец спорт в Пекине.
Однако нервозная ситуация сказалась на результатах дальнейших соревнований. Андрей Мозалёв. выступая с произвольной программой фигуристов-одиночников, упал с четверных сальхова и тулупа и сделал еще несколько ошибок, получив от судей 156.28 балла (233.33 балла в сумме с короткой). Марк Кондратюк успешно прыгнул три четверных, но допустил падение на каскаде. В итоге фигурист получил 162,71 балла (по сумме — 248,82).
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Если спортсменкам девочкам-малолеткам надо принимать какой-то там ...зидин?
А тренера, а "чего такого-то"? И это не допинг.
Ну-да, просто лекарство, с детства, здоровому молодому организму. С детства на фарме.
А так скоро компоненты борща и гречневой каши будут за допинг считать .
Я его каждий день пью, кардиолог прописал при лечении ишемии. Стоит копейки.
И его многим назначают на длительный срок
И ещё 2 вида препаратов, расширяющих лёгкие. Все выписывают, начиная с 6 лет всем заболевшим бронхитом. И сальбутамол в быту никого не удивит, он есть в доме у всех, у кого есть дети (ну просто взрослые так активно по врачам не ходят)
Подождём и посмотрим.