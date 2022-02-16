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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5546 постов • 710 подписчиков подписаться
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Виктор Сухоруков рассказал о реальной подоплёке увольнения из Театра Моссовета

Виктор Сухоруков рассказал о реальной подоплёке увольнения из Театра Моссовета (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 21:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   актер   кино   конфликт   роль   сухоруков   театр   фильм   
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Да, пил. Не больше других, но их оставили… Так в чем же главный источник недовольства бывшего руководства?
Актёр Виктор Сухоруков дал развернутое интервью в YouTube-шоу «Антонимы». Говорили о многом. Затронули и тему его увольнения из Театра Моссовета прошлым летом. Виктор отдал этой сцене 12 лет.

Считается, что главной причиной отлучения актёра от театра стал алкоголь. Сам Виктор Иванович признает, что «позволяет себе». Но не больше, чем многие другие члены коллектива. И выпивал нередко вместе с ними. Но его «ушли», а они остались. Хотя именно это обстоятельство, считает артист, делает его счастливее остальных. Он-то теперь вне территории, где ему было некомфортно. А они по-прежнему там…
Сухоруков не считает себя конфликтным человеком, но некоторые принципиальные позиции готов защищать «без политеса». Именно эта его неуступчивость в главных вопросах, готовность отстаивать свою точку зрения и стала основным мотивом для его изгнания, уверен Виктор.
Напряженные отношения у актёра сложились с режиссером Юрием Ерёминым и худруком Евгением Марчелли. Сухоруков уверен, что в той творческой дискуссии он был прав. Еще и поэтому не жалеет об уходе. Тем более, карьере это никак не повредило.

Сейчас он работает в театре Вахтангова как приглашенный актёр. И кино не забывает. В конце прошлого года на экраны вышел фильм «Чемпион мира». Он посвящен легендарному противостоянию Карпов-Корчной, матчу за шахматную корону в 1978 году. Сухорукову там доверили роль руководителя советской команды Виктора Батуринского.

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Метки: artist   актер   кино   конфликт   роль   сухоруков   театр   фильм   
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14k
Андрей Донченко 56 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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2k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
Главное,чтобы белку не словил и в психушку не попал,а так можно
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Slowly 2 минуты назад
Шикарный харизматичный актёр, каких есть, но мало.
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34
Юрий Деревянченко 7 минут назад
Я за него...
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1k
Yuri 10 минут назад
Мощный актёр, отличить то, когда он играет в спектакле или просто даёт интервью нельзя, а слабости есть у всех, Даль тоже часто побухивал, как-то ему всё прощали
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30k
Юр21 10 минут назад
Один сильнопьющий корифеё уже дел натворил, теперь сидит. Остальных оставили... Видимо остальные знают когда можно пить, а когда нельзя.
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Бурленине говн
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13k
Алекс 20 минут назад
Дядя Витя бесподобен!!!
Ссылка coub.com
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915
Hallo FreeSpace 22 минуты назад
какой-то он не реальный, не земной ...
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2k
Natural Selection Полчаса назад
и этому дядьке 70 лет, отлично выглядит
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2k
Sergius SPb 55 минут назад
Да,театральные склоки это то самое оно,что всех очень интересует.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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