Виктор Сухоруков рассказал о реальной подоплёке увольнения из Театра Моссовета

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Да, пил. Не больше других, но их оставили… Так в чем же главный источник недовольства бывшего руководства?
Актёр Виктор Сухоруков дал развернутое интервью в YouTube-шоу «Антонимы». Говорили о многом. Затронули и тему его увольнения из Театра Моссовета прошлым летом. Виктор отдал этой сцене 12 лет.
Считается, что главной причиной отлучения актёра от театра стал алкоголь. Сам Виктор Иванович признает, что «позволяет себе». Но не больше, чем многие другие члены коллектива. И выпивал нередко вместе с ними. Но его «ушли», а они остались. Хотя именно это обстоятельство, считает артист, делает его счастливее остальных. Он-то теперь вне территории, где ему было некомфортно. А они по-прежнему там…
Считается, что главной причиной отлучения актёра от театра стал алкоголь. Сам Виктор Иванович признает, что «позволяет себе». Но не больше, чем многие другие члены коллектива. И выпивал нередко вместе с ними. Но его «ушли», а они остались. Хотя именно это обстоятельство, считает артист, делает его счастливее остальных. Он-то теперь вне территории, где ему было некомфортно. А они по-прежнему там…
Сухоруков не считает себя конфликтным человеком, но некоторые принципиальные позиции готов защищать «без политеса». Именно эта его неуступчивость в главных вопросах, готовность отстаивать свою точку зрения и стала основным мотивом для его изгнания, уверен Виктор.
Напряженные отношения у актёра сложились с режиссером Юрием Ерёминым и худруком Евгением Марчелли. Сухоруков уверен, что в той творческой дискуссии он был прав. Еще и поэтому не жалеет об уходе. Тем более, карьере это никак не повредило.
Сейчас он работает в театре Вахтангова как приглашенный актёр. И кино не забывает. В конце прошлого года на экраны вышел фильм «Чемпион мира». Он посвящен легендарному противостоянию Карпов-Корчной, матчу за шахматную корону в 1978 году. Сухорукову там доверили роль руководителя советской команды Виктора Батуринского.
Сейчас он работает в театре Вахтангова как приглашенный актёр. И кино не забывает. В конце прошлого года на экраны вышел фильм «Чемпион мира». Он посвящен легендарному противостоянию Карпов-Корчной, матчу за шахматную корону в 1978 году. Сухорукову там доверили роль руководителя советской команды Виктора Батуринского.
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