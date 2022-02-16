Виктор Сухоруков рассказал о реальной подоплёке увольнения из Театра Моссовета

Актёр Виктор Сухоруков дал развернутое интервью в YouTube-шоу «Антонимы». Говорили о многом. Затронули и тему его увольнения из Театра Моссовета прошлым летом. Виктор отдал этой сцене 12 лет.



Считается, что главной причиной отлучения актёра от театра стал алкоголь. Сам Виктор Иванович признает, что «позволяет себе». Но не больше, чем многие другие члены коллектива. И выпивал нередко вместе с ними. Но его «ушли», а они остались. Хотя именно это обстоятельство, считает артист, делает его счастливее остальных. Он-то теперь вне территории, где ему было некомфортно. А они по-прежнему там…