16 киноляпов, которые было сложно заметить

Производство фильмов и сериалов может растягиваться на долгое время, и в этом процессе нет-нет да и происходят ошибки — без этого никуда. Правда, иногда эти неточности никто не замечает, и они оказываются прямо на экранах.

В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп