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16 киноляпов, которые было сложно заметить

16 киноляпов, которые было сложно заметить (17 фото)

Автор:
31 января 2022 09:18
Сообщество : Кино
Метки: актер   забавно   кино   киноляп   ляп   роль   фильм   
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Обычный зритель может и не обратить на них внимания, а вот самые глазастые любители кино умудряются найти малейшие несостыковки, детали и моменты, которых там не должно быть.

Производство фильмов и сериалов может растягиваться на долгое время, и в этом процессе нет-нет да и происходят ошибки — без этого никуда. Правда, иногда эти неточности никто не замечает, и они оказываются прямо на экранах.


В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп

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Роберт Дауни-младший в зеркале уже положил палец в рот, а его версия в правом углу ещё только подносит палец ко рту. Магия!


Действие этой сцены в фильме «Тем больнее падать» происходит в полдень, но тени с этим не согласны

В «Доводе» в зеркало заднего вида попал оператор

В фильме «К звёздам» герой Брэда Питта плачет, а слеза стекает у него по щеке. Но такого не могло быть — действие происходило в невесомости

На спине актёра Брайана Кренстона из сериала «Во все тяжкие» можно заметить часть устройства для записи звука

В «Миллионере из трущоб» у Латики то нет серёжки, то она появляется

В одном из моментов «Чужого» можно увидеть леску, которая прикреплена к щупальцам лицехвата

«Форсаж 6» — бородка Дуэйна Джонсона то появляется, то пропадает, то снова появляется

В фильме «Однажды в Голливуде» можно заметить камеру, которой в те времена быть не должно

Героиня показывает пальцем на себя, а камеру можно увидеть чуть выше. Действие фильма происходит в 1969 году.


Небольшой ляп в «Пятом элементе»

В одной из сцен священник берёт в руки один камень и отдаёт его Корбену, а в следующей сцене тот держит уже другой камень.


Непонятно, как Китнисс из «Голодных игр» собирается стрелять из лука, если стрела находится непонятно где

В кадре «Гарри Поттера и Тайной комнаты» можно заметить оператора

В «Охоте за «Красным Октябрём» не усмотрели за деталями

В кадре идёт дождь, но на линзах бинокля нет ни одной капельки воды. Дождь добавили в постпродакшене, а про капли забыли.


Как маленького Пумбу показали в «Короле Льве» и как он должен был выглядеть

По сюжету Пумба — бородавочник, а нам показали детёныша кистеухой свиньи.


Не очень понятно, за что Питер Паркер цепляет паутину в этом моменте «Человека-паука 2»

Ничего необычного, просто Гендальф в кедах в фильме «Властелин колец: Две крепости»

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Метки: актер   забавно   кино   киноляп   ляп   роль   фильм   
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