16 киноляпов, которые было сложно заметить

Обычный зритель может и не обратить на них внимания, а вот самые глазастые любители кино умудряются найти малейшие несостыковки, детали и моменты, которых там не должно быть.
Производство фильмов и сериалов может растягиваться на долгое время, и в этом процессе нет-нет да и происходят ошибки — без этого никуда. Правда, иногда эти неточности никто не замечает, и они оказываются прямо на экранах.
В «Железном человеке» в одной из сцен можно заметить небольшой ляп
Роберт Дауни-младший в зеркале уже положил палец в рот, а его версия в правом углу ещё только подносит палец ко рту. Магия!
Действие этой сцены в фильме «Тем больнее падать» происходит в полдень, но тени с этим не согласны
В «Доводе» в зеркало заднего вида попал оператор
В фильме «К звёздам» герой Брэда Питта плачет, а слеза стекает у него по щеке. Но такого не могло быть — действие происходило в невесомости
На спине актёра Брайана Кренстона из сериала «Во все тяжкие» можно заметить часть устройства для записи звука
В «Миллионере из трущоб» у Латики то нет серёжки, то она появляется
В одном из моментов «Чужого» можно увидеть леску, которая прикреплена к щупальцам лицехвата
«Форсаж 6» — бородка Дуэйна Джонсона то появляется, то пропадает, то снова появляется
В фильме «Однажды в Голливуде» можно заметить камеру, которой в те времена быть не должно
Героиня показывает пальцем на себя, а камеру можно увидеть чуть выше. Действие фильма происходит в 1969 году.
Небольшой ляп в «Пятом элементе»
В одной из сцен священник берёт в руки один камень и отдаёт его Корбену, а в следующей сцене тот держит уже другой камень.
Непонятно, как Китнисс из «Голодных игр» собирается стрелять из лука, если стрела находится непонятно где
В кадре «Гарри Поттера и Тайной комнаты» можно заметить оператора
В «Охоте за «Красным Октябрём» не усмотрели за деталями
В кадре идёт дождь, но на линзах бинокля нет ни одной капельки воды. Дождь добавили в постпродакшене, а про капли забыли.
Как маленького Пумбу показали в «Короле Льве» и как он должен был выглядеть
По сюжету Пумба — бородавочник, а нам показали детёныша кистеухой свиньи.
Не очень понятно, за что Питер Паркер цепляет паутину в этом моменте «Человека-паука 2»
Ничего необычного, просто Гендальф в кедах в фильме «Властелин колец: Две крепости»
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