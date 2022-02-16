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Как сейчас живет исполнитель хита "Фантазер"

Как сейчас живет исполнитель хита "Фантазер" (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 19:10
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   видео   звезды   певцы   песни   творчество   
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В конце 80-х годов эта песня Ярослава Евдокимова звучала везде. Да и сейчас ее знают многие. С годами популярность артиста стала сходить на нет, но он не падает духом.

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Метки: СССР   видео   звезды   певцы   песни   творчество   
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4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
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Показать 1 ответ
968
Тарас Карпенко Полчаса назад
Сам слышу эту песню впервые, дал послушать родителям, тоже не слышали ... видать слишком оглушителен был успех, ну или просто так сложилось что мы ее не слышали
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856
РусланКрым Полчаса назад
После этого видео https://yandex.ru/video/preview/14800850852034041065https://yandex.ru/video/preview/14800850852034041065 мне он не интересен.
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13k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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20k
Luc72 45 минут назад
Из 80-х хитами были... "Трава у дома" помню, "Каскадеры" помню, "Полевые цветы", "Крыша дома твоего" помню... "Девочка сегодня в баре" помню

А "Фантазеры"?
Нет, не помню...
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23k
koleos72 Час назад
Кароче, я так понял, у него всё зае.бись!можно было просто фамилию написать и
!
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