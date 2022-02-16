Как сейчас живет исполнитель хита "Фантазер"

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В конце 80-х годов эта песня Ярослава Евдокимова звучала везде. Да и сейчас ее знают многие. С годами популярность артиста стала сходить на нет, но он не падает духом.
Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в городе Ровно. Мама его в тот момент находилась в тюрьме и бабушке с дедушкой пришлось забрать и растить малыша у себя. Его с маленького возраста приучали к труду, а Ярослав радовал гостей своим звонким голосом. Ярослав, именно благодаря деду, открыл в себе музыкальный талант - он привил ему любовь к пению.
Первыми слушателями Евдокимова стали клиенты одного из днепропетровских ресторанов. Именно там будущая звезда и начинал свой путь, получая в качестве оплаты не деньги, а еду. Юношу эту абсолютно устраивало, ведь такая работа была отличной возможностью набрать опыта, а есть хотелось каждый день. Затем Ярослав переехал в Беларусь и поступил там в музыкальное училище.
В 80-х его сначала заметили большие шишки на правительственном концерте, а потом он угодил в программу "Алло, мы ищем таланты", где им заинтересовались телевизионщики. Ну после переезда в Москву Евдокимов стал известен на весь Советский Союз, выпустив хит "Фантазер". Песня тут же покорила слушателей и Ярослав стал звездой.
Сегодня, к сожалению, от былой славы мало чего осталось. Исполнитель продолжает гастролировать и петь, но успех уже не столь оглушительный. Не так давно Евдокимов честно признался, что считает себя недооцененным артистом и в карьере терпит неудачи. Он нечасто выпускает новые песни и появляется на телевидении. Но расслабляться Евдокимов себе не дает: он старается поддерживать в форме голос и тело, ведь помимо поклонников у него есть любимая женщина.
С Ириной Крапивницкой Ярослав прожил очень много лет, но зарегистрировали отношения они лишь в 2018 году. Евдокимов долго не регистрировал брак, потому что два предыдущих у него не задались. С первой женой Ярослав не прожил и недели, а со второй расстался вскоре, как переехал из Минска в Москву.
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...Считает себя недооцененным артистом... вообще смешно, тебе дали шанс, пустили на ТВ, бесплатно, причём. Флаг тебе в руки, твори и станешь звездой, как многие другие в то время.
А "Фантазеры"?
Нет, не помню...