Как сейчас живет исполнитель хита "Фантазер"

Сегодня, к сожалению, от былой славы мало чего осталось. Исполнитель продолжает гастролировать и петь, но успех уже не столь оглушительный. Не так давно Евдокимов честно признался, что считает себя недооцененным артистом и в карьере терпит неудачи. Он нечасто выпускает новые песни и появляется на телевидении. Но расслабляться Евдокимов себе не дает: он старается поддерживать в форме голос и тело, ведь помимо поклонников у него есть любимая женщина.

2022-02-16T19:10:30+03:00